Se levantó la minga en Medellín: gobernación de Antioquia llegó a acuerdo con indígenas

Tras llegar a un acuerdo, los indígenas salieron de La Alpujarra a los municipios de San Pedro de Urabá, Arboletes y Mutatá. Foto: Gobernación de Antioquia

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En la madrugada de este miércoles 18 de marzo, la gobernación de Antioquia y las comunidades indígenas Zenú y Embera Eyabida, que se encontraban desde el pasado lunes en el centro administrativo La Alpujarra, llegaron a un acuerdo para levantar la minga y regresar inmediatamente a sus territorios.

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De acuerdo con la gobernación, en la mesa de diálogo se dispuso a todas las secretarías y dependencias, así como se revisaron los acuerdos establecidos con las comunidades desde 2024 en materia de educación, salud, vivienda, ambiente, infraestructura, desarrollo económico, ambiente, mujeres, deportes y recreación y proyectos sociales.

“Después de un trabajo constructivo, revisamos los acuerdos de la Minga de 2024, los avances en cada una de las áreas y hemos acordado levantar la Minga indígena y de esta manera las comunidades regresarán a sus territorios”, indicó María Patricia Giraldo, subsecretaria de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia.

Reconocimiento a la @PoliciaColombia y a los Antioqueños, a los de a pie, a todos los que estuvieron vigilantes y firmes en la defensa de este pueblo libre. Sin duda, estas actuaciones sientan un precedente para el país.



Los indígenas regresan a los resguardos.



Su traslado a… pic.twitter.com/S1NYGL9hDu — Andrés Julián (@AndresJRendonC) March 18, 2026

Por su parte, Jaime Rivera Donado, líder indígena de San Pedro de Urabá y vocero de la minga, envió un mensaje de unidad tras finalizar las negociaciones. “Un mensaje de calma, un mensaje de paz, un mensaje de armonía a todo el departamento, los pueblos indígenas en Antioquia. Estamos para dialogar, para conversar siempre con la palabra, no con la violencia. Agradecemos que no hubo temas violentos en la Minga, que no se presentaron enfrentamientos”.

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Una vez se llegó a un acuerdo, los indígenas levantaron las carpas y cambuches que se instalaron desde el lunes en el centro administrativo La Alpujarra y retornaron a sus territorios en los municipios de San Pedro de Urabá, Arboletes y Mutatá.

Sobre el acuerdo, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, resaltó que el traslado de los indígenas “a Medellín era innecesario y peligroso: niños, jóvenes y mujeres expuestos. En Antioquia honramos los compromisos que adquirimos desde el inicio de este gobierno y lo seguiremos haciendo. Abiertos al diálogo: organizado, respetuoso y de buena fe. Pero, nunca bajo presión, violencia, vías de hecho o bloqueos”.

El grupo de indígenas llegó en la madrugada del pasado lunes 16 de marzo a La Alpujarra, donde bloquearon varias vías aledañas, así como impidieron el ingreso de funcionarios al lugar donde se encuentra la gobernación de Antioquia, la alcaldía de Medellín, el Concejo distrital, la Personería, entre otras entidades públicas del departamento.

En medio de las protestas se presentaron momentos de tensión como la presencia del concejal Andrés “Gury” Rodríguez con bates de béisbol, para cuestionar los bloqueos de los indígenas. De igual forma, se difundió un video en el que miembros de comunidades de Tierralta, Córdoba, señalaban a periodistas que los habían llevado hasta Medellín y no conocían los motivos de las protestas.

Estos hechos dieron pie para que el gobernador Rendón y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, señalaran que las movilizaciones indígenas estarían relacionadas con la campaña política de Iván Cepeda, quien recientemente relacionó al departamento con la parapolítica y la narcoeconomía.

La minga indígena negó la realización de las protestas con la campaña electoral, así como señalaron que su presencia en la ciudad se debía a problemas que se han presentado con el nombramiento de docentes y la educación indígena, adjudicación de tierras y por la interlocución con la gobernación para garantizar otros derechos.