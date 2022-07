Se reforzó la seguridad en cuatro corregimientos de Medellín por el Clan del Golfo

En Antioquia, el Clan del Golfo ha asesinado a 6 policías en lo que va de julio. Foto: Área Metropolitana del Valle de Aburrá

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, confirmó que se reforzó la seguridad en cuatro corregimientos de Medellín ante la posible amenaza del Clan del Golfo. Los territorios anunciados fueron San Antonio de Prado, Palmitas, Altavista y Santa Elena.

“Este es un fenómeno que nos ha llevado a reforzar la seguridad en el corregimiento de Palmitas, de San Antonio de Prado, de Altavista y de Santa Elena, donde tenemos más riesgos de influencia, aunque en este momento no hay presencia directa del Clan del Golfo y no está en la ciudad de Medellín, pero tampoco queremos que venga”, indicó el mandatario.

Lea también: Embargan 87 bienes a dos exgobernadores de Guanía, por presunta corrupción.

En Medellín también rechazaron la violencia contra el Clan del Golfo durante la conmemoración del 20 de julio. Durante el desfile militar, que contó con la participación de 10 mil personas aproximadamente, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, envió un mensaje para que cesen los ataques criminales.

“Ese no es el camino, el camino de la violencia, el camino de la tiranía no fue el camino hace 212 años, y no es, ni será el camino de Antioquia, ni de Colombia”, manifestó.

Le puede interesar: Alcalde de Cali pide que se declare la emergencia carcelaria tras fuga en La Flora.

Por su parte, Daniel Quintero reiteró que medidas como las que tomó para Altavista, Santa Elena, San Antonio de Prado y Palmitas se unen a otros municipios del Valle de Aburrá como Bello, donde fueron asesinados dos integrantes de la fuerza pública durante días pasados.

Cabe recordar que, en Antioquia, el Clan del Golfo ha asesinado a 6 policías en lo que va de julio. Además, el ministro de Defensa, Diego Molano, confirmó que este grupo armado ilegal tiene un plan pistola en el Urabá antioqueño, e incluso estaría ofreciendo hasta dos millones de pesos por uniformado asesinado, específicamente en el Urabá y Bajo Cauca antioqueño.