Encontraron muertas a Violeta y su abuela, desaparecidas tras el terremoto en Cali

Imagen de referencia. Además de los rescatistas, afectados por el sismo, han ayudado a en las labores de rescate y retiro de escombros. Foto: EFE - ERNESTO GUZMAN JR

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La familia de Violeta Guerrero, la niña de 10 años que desapareció junto a su abuela en medio de la emergencia por el terremoto en Cali, confirmó el hallazgo de los cuerpos sin vida de las dos mujeres en medio de las acciones de rescate.

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Amparo Jaramillo, la abuela, y Violeta se encontraban en el primer piso de la torre A del conjunto residencial Guadalupe, en el barrio Cuarto de la Lengua, del sur de Cali, donde vivía la adulta mayor y permanecía la menor de edad, que vivía en Bogotá, pero estaba junto a su abuela en la capital vallecaucana de vacaciones.

La historia se conoció porque la familia alertó que las dos mujeres se encontraban atrapadas en el edificio que colapsó junto a la Plaza de toros, y la niña estaría con vida, lo que avivó las esperanzas de quienes se encontraban haciendo las labores de rescate en la zona.

En la noche del pasado martes 11 de agosto, la familia confirmó que la abuela y su nieta fueron finalmente halladas muertas. “Con el corazón completamente destrozado, queremos comentarles que nuestras familiares fueron encontradas sin vida. Gracias infinitas a todas las personas que estuvieron pendientes, nos acompañaron, ayudaron y compartieron nuestra búsqueda. Nunca olvidaremos el apoyo”, dijo el actor Juan Diego Peña, hijo de Amparo Jaramillo.

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En la misma torre donde se hallaban Violeta y su abuela, más familias aguardaban por información sobre sus familiares. Tal era el caso de Olga, quien señaló a Noticias RCN que su hijo Felipe habría quedado atrapado junto a su tío y su abuela en el apartamento 101, que es el contiguo al de Amparo.

Cali es una de las ciudades más afectadas por el sismo de magnitud 7,4 que se registró en la mañana del pasado lunes 10 de agosto en el país. Según cifras de Asocapitales, en la capital vallecaucana se registran 95 personas muertas, así como cerca de mil heridas.

A las cifras se suman al menos 200 personas atrapadas y un centenar más desaparecidas, por lo que en la ciudad se encuentran rescatistas de diferentes partes del país apoyando las labores de rescate.