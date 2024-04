Suspenden “demanda o solicitud de servicios sexuales” en sectores de Medellín

Las restricciones en los horarios de la rumba se establecen para restaurantes, bares y discotecas. Foto: Wikipedia

El alcalde de Medellín anunció la implementación de dos medidas para enfrentar turismo sexual en la ciudad, que incluyen la suspensión temporal por seis meses de “la demanda o solicitud de servicios sexuales y actividades afines”, en determinadas zonas de la capital antioqueña, así como cambios en el horario de la rumba.

“Hoy toda esa zona está controlada por estructuras criminales como ‘La Terraza’, ‘La Raya’, ‘Robledo’ y otra organización, que tienen presencia en el lugar y lo que hay es una red de trata de personas. Tenemos que controlar y recuperar la zona. Son medidas excepcionales”, agregó el mandatario.

La primera medida se aplicará en la comuna de El Poblado, más específicamente en los alrededores del Parque del Poblado, Provenza, el Parque Lleras y zonas aledañas. “Tenemos que controlar la zona, tenemos que recuperar la zona. Son medidas excepcionales, pero un problema tan grande que tenemos, que es evidente. Por eso es importante que blindemos y cuidemos a la comunidad”.

Junto a esta medida se expidió un decreto en el que se anunciaron cambios en el horario de la rumba en el parque Lleras, en donde ahora solo podrán atender hasta la 1:00 a.m. y no hasta las 4:00 a.m. como se venía permitiendo. Esta última medida estará, por ahora, vigente por el próximo mes.

En rueda de prensa, el alcalde indicó que con estas medidas, firmadas este primero de abril, se busca controlar y prevenir la explotación sexual de personas que ejercen la prostitución, por lo que no solo habrá medidas restrictivas, sino además atención a quienes ejercen estas prácticas.

El anuncio de estas medidas se hace luego de que en Semana Santa se encontrara a un turista extranjero, Timothy Alan Livingston, dentro del hotel Ghotam, en el sector de Provenza, junto con dos menores de edad de 12 y 13 años.

Según indicó el mandatario, el estadounidense salió del país el pasado 29 de marzo. De igual forma, rechazó la sanción por 10 días que se interpuso al hotel y señaló que en este tipo de casos se debería aplicar la extinción de dominio de los establecimientos donde se registren estos delitos.

