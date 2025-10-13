Temor en Jericó (Antioquia) por combate entre el Ejército y Clan del Golfo

Imagen de referencia. Los enfrentamientos se presentaron en un corregimiento a hora y media del casco urbano de Jericó. Foto: César Giraldo Zuluaga

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Gran temor e incertidumbre hay entre los habitantes de zona rural del municipio de Jericó, en Antioquia, donde este fin de semana se registraron combates entre presuntos miembros del Clan del Golfo y uniformados del Ejército. Aunque desde la Gobernación se confirmó que ya cesaron las confrontaciones, la alcaldía han pedido mantener el pie de fuerza en la región para evitar posibles retaliaciones.

Lea: Lluvias en Barrancabermeja dejan más de 90 damnificados; mujer sobrevivió a alud

En videos compartidos por la comunidad en redes sociales, se ve que en la tarde del pasado domingo 12 de octubre, en el corregimiento de Palocabildo, a media hora del casco urbano de Jericó, se registró una balacera justo al lado de un bar del centro poblado.

En las imágenes aparecen varios sujetos con armas largas que disparan desde un costado del establecimiento comercial que se encuentra en una esquina, mientras en el fondo se escuchan los disparos y quien graba está en el suelo.

Los combates en zona rural de Jericó se detuvieron desde ayer informa el Alcalde.

Se trató de una ofensiva del @COL_EJERCITO contra criminales del Clan de Golfo.

Las autoridades del municipio, las comunidades y nosotros desde @GobAntioquia reiteramos a @mindefensa la solicitud… — Andrés Julián (@AndresJRendonC) October 13, 2025

Ante lo ocurrido, el alcalde de Jericó, Sebastián Garcés, señaló que: “hacemos un llamado fuerte al Gobierno Nacional y a todas las fuerzas para que acompañen a la comunidad, a la gente le decimos que la acompañamos, que compartimos su preocupación”.

Le puede interesar: ¡Vuelven los brujos!: 50 años del Primer Congreso Mundial de Brujería

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, indicó que los combates en el municipio se detuvieron el pasado domingo, pero reiteró el llamado del alcalde. “Las autoridades del municipio, las comunidades y nosotros desde gobernación reiteramos al Ministerio de Defensa la solicitud de mantener la presencia sostenida del Ejército en ese territorio. La disputa por las rentas criminales tiene a esos bandidos enfrentándose a sangre y fuego, atemorizando a la población civil”.

Una de las principales preocupaciones en el suroeste antioqueño está relacionada con el aumento de la violencia durante la temporada de cosecha cafetera en la región, además del preocupante ascenso de los homicidios este año se han registrado en esta zona de Antioquia.