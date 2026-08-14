Así puede participar en la Donatón y concierto en Medellín: estarán más de 30 artistas

Imagen de referencia. El concierto solidario reunirá a Luis Alfonso, Kapo, Pipe Bueno, Felipe Peláez, Westcol, Jhonny Rivera, Latin Brothers y Fruko, entre otros. Foto: Alcaldía de Medellín

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Este sábado 15 de agosto, en el Centro de Eventos La Macarena, y como parte de la “Gran Donatón: Colombia, Medellín Te Quiere”, se realizará un megaconcierto que reunirá a más de 35 artistas de distintos géneros musicales, con el fin de recaudar recursos para las familias afectadas por el terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto, en Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero.

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Entre los artistas que participarán figuran músicos populares como Luis Alfonso, Jhonny Rivera, Pipe Bueno, Daniel Calderón y Los Gigantes; representantes del vallenato como Felipe Peláez y Hebert Vargas; artistas del género urbano como Kapo, Andy Rivera, Llane y Juan Duque; agrupaciones de salsa como Latin Brothers y Fruko; además de los creadores de contenido como Westcol, Yeferson y Cintia Cossio.

La programación también incluye a Pasabordo, Juliana, Hernán Gómez, Hamilton, Emyl Rusev, Trapical Minds, Miguel Bueno, Lorduy, Ciro Quiñonez, Chanty, Leandro, Pelicanger, Pau Vergara, entre otros.

¿Cómo adquirir las boletas?

Las entradas se adquieren exclusivamente a través del portal presentes.co, y el ingreso al evento solo será posible mediante la donación realizada por esa plataforma. Los organizadores establecieron tres zonas con distintos valores:

Zona Medellín Te Quiere: COP 140.000

Zona Colombia Se Levanta: COP 90.000

Zona Somos Solidarios: COP 60.000

Los organizadores enfatizaron que el 100 % de lo recaudado por boletería será donado a las víctimas del sismo. Las donaciones en especie o los aportes económicos efectuados por otros canales no dan derecho al ingreso al evento, aunque sí pueden entregarse de manera independiente como parte de la campaña.

Horario del evento y punto de acopio

Las puertas se abrirán a las 11:00 a.m., y entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. funcionará un punto de acopio para recibir donaciones en especie en el lugar.

Entre los alimentos que pueden entregarse están agua, arroz, aceite, pasta, granos, enlatados, harina, panela, chocolate, frutos secos, avena, coladas, leche en polvo, leche UHT de 200 ml y alimentos listos para consumir.

También se reciben implementos de aseo como jabón, champú, cepillos y crema dental, toallas higiénicas, papel higiénico, pañales, toallitas húmedas, crema antipañalitis, toallas y colchonetas.

Los organizadores aclararon que no se recibirán medicamentos, ropa ni productos perecederos.

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Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, invitó a la ciudadanía a sumarse a la iniciativa: “todo lo que se recoja será para las familias afectadas en Chocó, Cali, Manizales, Pereira, que son las ciudades más afectadas. La boleta será una donación que puedes hacer a través de la Corporación Presentes, con transparencia absoluta manejada por ellos”.

La jornada es organizada por el artista Luis Alfonso, Pérsival Producciones, la Alcaldía de Medellín y la Corporación Presentes, que será la encargada de canalizar todas las donaciones económicas y en especie, garantizando que la ayuda llegue efectivamente a las familias afectadas.

A través de su cuenta de X, el alcalde informó que por medio de esta corporación “ya hemos recaudado más de 1.540 millones de pesos en donaciones económicas y más de 10,1 toneladas de alimentos para las familias afectadas”.

Para resolver dudas sobre el evento, se habilitó la línea 3148776211.