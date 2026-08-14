Murió Libardo Brochero, rescatado después de 30 horas bajo los escombros en Buenaventura

El hombre había sido encontrado entre los escombros del barrio Rockefeller. Foto: Archivo Particular

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Pocas horas después de ser rescatado, las autoridades confirmaron la muerte de Libardo Brochero, un hombre de 70 años, que logró ser rescatado con vida después de 30 horas de quedar atrapado bajo los escombros de su vivienda, en el barrio Rockefeller de Buenaventura. El puerto es una de las zonas más afectadas por el sismo, que se registró el pasado lunes 10 de agosto en el país.

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Los municipios del norte del Valle del Cauca han sido de los más afectados por el terremoto y de los que menos atención han recibido, debido al colapso de vías y la concentración de la atención de la emergencia en grandes ciudades como Cali y Pereira, que concentran más de 160 muertos.

En medio de las labores de rescate, la comunidad y cuerpos de socorro de Buenaventura lograron dar con Libardo Brochero, quien permanecía bajo los escombros de su casa junto a su esposa Dilia Góngora, quien falleció en el lugar.

En el sitio no quedó casa en pie, por lo que varios de los rescatistas concentraron sus esfuerzos en ayudar a sacarlo con vida. Por ello, como se ve en las imágenes difundidas en redes sociales, todos los que estaban en la zona se unieron en júbilo mientras lo sacaban en una camilla hacia la ambulancia.

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Pero la celebración duró pocas horas. Aunque logró ser trasladado a un centro asistencial, pocas horas después se confirmó su muerte por el grave estado en el que se encontraba. “Su partida deja un gran vacío en nuestros corazones, pero su amor, sus enseñanzas y los momentos compartidos vivirán por siempre en nuestra memoria. Gracias por su amor incondicional, su generosidad y su ejemplo de vida”, indicó su familia en redes sociales.

Al mensaje de su partida se suma el de sus amigos, quienes resaltaron: “Hoy, la tristeza de tu partida con el consuelo de que partes a acompañar a tu amada esposa... Amigo, siempre recordaré esa sonrisa tierna y tu mirada de la vida”.

A este se le suma: “Que triste noticia recibí hoy con el fallecimiento de mi buen amigo incondicional y su Sra. esposa en Buenaventura por el siniestro natural. Mi amigo Libardo Brochero, fuiste una gran persona, noble y servicial”.

De acuerdo con la alcaldía de Buenaventura, en el distrito han fallecido 16 personas, 258 resultaron heridas, mientras que 7.150 viviendas resultaron afectadas y otras 1.800 fueron afectadas en el área rural.

Tras su visita al puerto, el vicepresidente José Manuel Restrepo anunció que se entregarán ayudas a los damnificados y se impulsará la economía. “Encontré los problemas estructurales de Buenaventura, profunda desatención, pero en el marco de esa pobreza, la destrucción de viviendas, de esos pequeños negocios de muchas familias, por lo que se hace indispensable la atención humanitaria”, dijo el funcionario.

Además, anunció la llegada de más de 30 toneladas de ayudas, un subsidio de sostenimiento y elementos para la reconstrucción de las viviendas.