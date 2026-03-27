Tormenta en Medellín provocó emergencias y 72 rayos en pocos minutos

Los organismos de gestión del riesgo indicaron que el monitoreo continuará mientras persistan las precipitaciones. Foto: DAGRD - Medellín (Vía X - Capturas de pantalla)

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La jornada de lluvias de este 26 de marzo, especialmente en el corregimiento de Altavista, generó situaciones de riesgo debido a la inestabilidad del terreno y al aumento del caudal en varias quebradas. En vista de la fuerza de las precipitaciones, fue necesario activar los protocolos de seguimiento en varios puntos del Valle de Aburrá.

Una de las afectaciones se presentó en la vereda Manzanillo, donde parte de un talud terminó impactando una vivienda ubicada en la zona de la ladera. Dentro de la casa permanecían cuatro personas —dos mujeres y dos jóvenes— que lograron salir con ayuda de habitantes del sector y, posteriormente, también recibieron el apoyo de los organismos de socorro.

Aunque circularon versiones iniciales sobre posibles lesionados, se confirmó que ninguno de los involucrados sufrió heridas de gravedad.

Los sistemas de monitoreo climático registraron un comportamiento atmosférico inusual durante la tormenta. En un lapso de 20 minutos hubo una cantidad alta de descargas eléctricas: fueron al menos 72 rayos que cayeron en distintos puntos (29 rayos en Medellín, 25 en Caldas, 10 en Envigado, cinco en Itagüí y tres en Sabaneta), según el sistema de alertas tempranas Siata.

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Las precipitaciones también obligaron a reforzar la vigilancia sobre algunas quebradas que, debido a la lluvia, alcanzaron niveles que activaron alertas e hicieron que las autoridades comenzaran un seguimiento permanente para anticipar inundaciones o evacuaciones en zonas cercanas.

Los equipos técnicos realizaron recorridos en diferentes sectores para verificar las condiciones del suelo y evaluar riesgos adicionales, especialmente en áreas con antecedentes por las tormentas.

Desde los organismos de gestión del riesgo reiteraron el llamado a la ciudadanía para mantenerse informada a través de canales oficiales y reportar cualquier situación que represente peligro. Por ahora continúan las labores de monitoreo ante la persistencia de las precipitaciones en Medellín y municipios aledaños.