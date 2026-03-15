Una pareja murió en su casa en Rionegro por fuga de gas propano; sus hijos los encontraron

El hecho se registró en una finca en la vereda Los Pinos de Rionegro. Foto: Alcaldía de Rionegro

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Una tragedia se presentó en el municipio de Rionegro, en Antioquia, donde tres adolescentes encontraron a sus padres y sus dos mascotas muertos dentro de su vivienda por una fuga de gas propano en el lugar. Los menores de edad quedaron bajo protección de la Comisaría de Familia, mientras que la alcaldía aseguró que les brinda asistencia psicológica.

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El hecho se registró dentro de una vivienda de la vereda Los Pinos, en la tarde del pasado viernes 13 de marzo, cuando los tres menores de edad de 12, 13 16 que vivían allí regresaron a la casa del colegio. Según las autoridades, al no obtener respuesta al golpear, decidieron forzar la puerta con un palo. Al entrar hallaron a sus padres sobre la cama.

En el lugar fueron encontrados los cuerpos de Miguel Antonio Niquepa y Katherine Burgos, así como los de sus dos perros, los cuales no presentaban señales de violencia, aunque el cuerpo de Bomberos del municipio sí alertó que se registró una fuga de gas.

“Los menores alertaron a los vecinos, quienes informaron que cerraron la válvula del cilindro de gas y la perilla del fogón, además de retirar una olla con alimentos que se encontraba sobre la estufa, ubicándola en el exterior de la vivienda”, dice el reporte de los socorristas.

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Tras la atención de la emergencia y el traslado de los cuerpos de la vivienda, las autoridades confirmaron que el CTI de la Fiscalía asumió las investigaciones para determinar si la tragedia se originó por un accidente, una falla técnica o un descuido humano en la cocina.

Por su parte, la alcaldía de Rionegro informó que se activaron todos los protocolos de asistencia social para los tres menores de edad, quienes fueron trasladados a la Comisaría de Familia y puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

De igual forma, la Secretaría de Salud se encarga de darles el acompañamiento psicológico para afrontar la situación. Adicionalmente, las autoridades locales aprovecharon para pedirle a la ciudadanía revisar periódicamente las instalaciones de las redes para evitar emergencias similares.