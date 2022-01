En video: policía compartió su almuerzo con un habitante de calle en Medellín

El hecho fue registrado en frente del parque San Antonio, Medellín. Foto: Captura de pantalla

Un policía de Medellín se ha hecho famoso por un video que se viralizó y en el que se ve cómo comparte su almuerzo con un habitante de calle. El hecho ocurrió el miércoles en el separador de la avenida Oriental, a la altura del parque San Antonio, en la capital antioqueña, donde el patrullero Alejandro Valencia se acercó al hombre, le habló y le entregó su almuerzo.

La persona en condición de calle es Omar, un hombre ciego, que deambula por el centro de la ciudad hace varios años. Fue de esta manera como el patrullero Valencia lo conoció y desde hace dos años lo busca para darle almuerzo.

“Él para mí es un amigo, él es una persona que no puede ver, que está en la soledad de la calle y aparte está en el oscuro mundo de la drogadicción. Yo no lo veo como una persona en esa situación, sino como un amigo. Ojalá lográramos sacar a ese muchacho de la calle, yo lo he intentado, y le pido a mi Dios que así sea”, dijo Alejandro Valencia.

El hecho fue reconocido por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien compartió en sus redes sociales el vídeo y escribió: “El Patrullero Alejandro Valencia expone su vida cada día para cuidar de la mía en cada rincón de la ciudad. En sus ratos libres lleva comida y una oración a habitantes de calle con discapacidad. Hoy un ciudadano lo captó”.