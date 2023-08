Menor de edad terminó en UCI tras un atraco en Bucaramanga

Foto de referencia. Por fortuna, el estudiante de 16 años reaccionó tras su hospitalización. Foto: Óscar Pérez

Un menor de edad, que salió de su colegio, fue interceptado por dos delincuentes que le hurtaron su celular, lo drogaron y lo golpearon. El estudiante convulsionó en plena vía pública del norte de Bucaramanga y fue transportado por un grupo de ciudadanas hasta el Hospital del Norte.

Por fortuna, las mujeres se guiaron por el uniforme que vestía el joven, acudieron al colegio y lograron alertar al padre del menor. José David Caballero Galvis informó que su hijo debió ser trasladado al Hospital Universitario de Santander porque continuaba convulsionando, al parecer, por los efectos de la escopolamina.

“Allá lo internaron, lo atendieron y ya esta mañana evolucionó, ya habla, ya conoce a las personas porque él estaba desorientado, él no sabía ni cómo se llamaba, ni quién era. Ya hablamos con él y me dijo que dos personas lo abordaron y de un momento ahí comenzó a sentirse mal y no se acuerda nada más”, explicó el padre a Blu Radio.

Según José Caballero, su hijo había tomado un bus de la empresa TransColombia al salir de su colegio, en el barrio San Rafael. El vehículo tomó la ruta Ciudad Norte hacia el Café Madrid, pero no terminó su recorrido y por esta razón el menor y otros pasajeros tuvieron que continuar su camino a pie.

“El bus no terminó el recorrido y lo dejó en la Iglesia del Café, por la principal, por arriba, porque él iba solo. El niño le dijo que él iba para el Café directamente, hasta la parte de abajo, pero el conductor le respondió que se devolvía ahí y le tocó bajarse. En ese sector lo abordaron dos personas, lo intimidaron con un cuchillo y le quitaron todas las pertenencias, de ahí para allá él no se acuerda nada”, añadió el padre en Blu Radio.

Según el papá de la víctima, es recurrente que los conductores de esta ruta no finalicen el recorrido. Por esta razón, él quiere visibilizar el caso de su hijo para que se tomen acciones al respecto.