Ministros a control político, se mueve la reforma a la Salud y más en El Despertador

🔴Cuatro ministros de Petro a debate de control político

En la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, los ministros de Vivienda (Catalina Velasco), Salud (Guillermo Alfonso Jaramillo) y Hacienda (Ricardo Bonilla) responderán por la ejecución del presupuesto de sus carteras y explicarán cuáles serán sus prioridades para la vigencia fiscal 2024. Por otra parte, en la Comisión Segunda de la misma corporación, el ministro de Transporte (William Camargo) deberá dar a conocer en qué van las obras de remodelación de los aeropuertos de San Andrés y Providencia.

🔴Sigue la discusión por la reforma a la salud

Luego de que la Cámara de Representantes aprobara la ponencia positiva de la reforma a la salud, con 93 votos a favor y 43 en contra, se espera que se empiece a definir cómo se conformará la comisión accidental que se encargará de estudiar el documento. Esta deberá tener un tiempo límite de trabajo en el que tendrá que construir un informe de la reforma que deberá ser presentado a la plenaria. Por el momento, no hay claridad sobre su funcionamiento.

🔴Comisiones económicas conjuntas votarán este miércoles el Presupuesto General para 2024

Este miércoles, 20 de septiembre, las comisiones económicas conjuntas del Congreso discutirán el Presupuesto General de la Nacional 2024, tras la aprobación del monto que fue de $502,6 billones. De acuerdo con Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, en la ponencia no hubo mayores ajustes en la distribución de los recursos, solo un cambio en las partidas de funcionamiento e inversión por $1,6 billones. También mencionó que los sectores con mayor presupuesto son educación, salud, defensa y la bolsa de Hacienda, “aunque la novedad es que se reducirá casi a la mitad el próximo año porque la idea es que lo tengan directamente las entidades”, dijo el jefe de cartera.

🔴Debate de control político por implementación de acuerdo para fortalecer el uso medicinal, cosmético e industrial del cannabis en Bogotá

El Concejo de Bogotá tiene citado un debate de control político en donde se expondrán los cuestionamientos de algunos cabildantes a la implementación del Acuerdo 831 de 2022, con el cual se instó al Distrito a elaborar políticas públicas que fortalecieran el tejido empresarial dedicado al sector del cannabis. El debate comenzará a las 9:00 a.m. y contará con la presencia del Secretario de Seguridad, Óscar Gómez Heredia, y con Alejandro Gómez, responsable de la cartera de salud.

🔴Audiencia en la JEP por seguridad de excombatientes

Este miércoles el fiscal general Francisco Barbosa, el comisionado de paz Danilo Rueda, el director de la Unidad Especial de Investigación Hernando Toro Parra, y la Directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz Gloria Isabel Cuartas, tendrán que asistir a una audiencia en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La citación es con el fin de hacer el seguimiento a la protección de los comparecientes ante esa jurisdicción.

🔴Emiliana Arango sueña con los cuartos

Tras sus históricos resultados en las dos primeras fases del WTA 1000 de Guadalajara, Emiliana Arango jugará los octavos de final del torneo contra la estadounidense Taylor Townsend, número 101 del escalafón mundial. La colombiana tiene aspiraciones de entrar a cuartos, pues en la primera ronda venció a la rusa Anastasia Potapova, número 26 del mundo, y en la segunda a Sloane Stephens, 38 de la WTA y campeona del US Open en 2017.

🔴Culmina la primera fecha de la Champions League

Tras la primera jornada en la fecha inaugural de la Liga de Campeones ayer, con goleada de Barcelona, triunfo de PSG y también del campeón defensor, Manchester City, hoy se completa la primera fecha del torneo continental.A las 11:45 de la mañana (hora colombiana), debuta Real Madrid contra Unión Berlín, mientras que el Galatasaray turco de Dávinson Sánchez juega con Copenhague. Después, desde las dos de la tarde jugarán: Bayern Múnich vs. Manchester United, Benfica vs. Salzburgo, Braga vs. Napoli, Arsenal vs. PSV, Sevilla vs. Lens y Real Sociedad vs. Inter de Milán.

🔴Clamor internacional en la ONU para frenar ataques en Karabaj

Estados Unidos y Francia se movilizaron en la ONU este martes para intentar detener la ofensiva de Azerbaiyán en Nagorno Karabaj, luego de que una operación militar de ese país contra el enclave de etnia armenia desencadenó una vorágine diplomática. Francia pidió que el Consejo de Seguridad de la ONU se reuniera urgentemente para tratar la crisis, que se produce justo cuando los líderes mundiales convergen en Nueva York para la Asamblea General anual. Esta operación es “ilegal, injustificable e inaceptable”, declaró a la prensa la ministra francesa de Asuntos Exteriores, Catherine Colonna.

Azerbaiyán lanzó este martes una ofensiva en el territorio montañoso de Nagorno Karabaj, por años en disputa con Armenia. “Me gustaría subrayar que consideramos a Azerbaiyán responsable del destino de los armenios de Nagorno Karabaj”, advirtió Colonna. La canciller condenó el “uso de armas pesadas, incluso en zonas densamente pobladas”. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en Nueva York para la cita, habló por teléfono con los líderes de Armenia y Azerbaiyán. El presidente francés, Emmanuel Macron, también se comunicó con el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan.

