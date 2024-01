Muerte de importante líder de Hamás, plan retorno y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 La movilidad para el puente de Reyes

Este miércoles 3 de enero, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (Ditra) darán a conocer las medidas que, en materia de movilidad, implementarán las autoridades de cara al puente festivo por el Día de Reyes. Así mismo, las entidades mencionadas harán un balance de la siniestralidad vial durante 2023.Cabe añadir que durante el puente festivo de fin de año se redujo en un 50 % el número de fallecidos en las carreteras del país, es decir, 54 personas menos, de acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Del pasado 29 de diciembre de 2023 al 1 de enero de 2024, 1.435.172 pasajeros se movilizaron a través de las terminales detransporte terrestre del país, de acuerdo con el balance de la Superintendencia de Transporte.

🔴 Tome nota: estos serán los cortes de agua de hoy miércoles tres de enero en Bogotá

Debido a obras de reparación, adecuación y mantenimiento en las redes de distribución de agua de algunos barrios de la ciudad, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá anunció que suspenderá temporalmente el servicio durante parte del día en los siguientes barrios de la localidad de Suba.

Trabajos por instalación de micromedidores

Barrios: El Plan, Escuela de Carabineros, Casa Blanca Suba l, Suba Cerros, Gilmar y Casa Blanca.

Lugar: Desde la carrera 74 hasta la carrera 80, entre la calle 152 y la calle 170.

Inicio y duración: La medida se extenderá por 24 horas a partir de las 8:00 p.m.

Trabajos por empates de redes de acueducto

Barrios: San Cayetano, El Rincón Norte, Ttes de Colombia, Villa Elisa y Aures

Lugar: Desde la carrera 91 hasta la carrera 100 Bis, entre la calle 128C y la calle 135A.

Inicio y duración. La medida se extenderá por 24 horas a partir de las 10:00 a.m.

Asegúrese de llenar su tanque de reserva o proveerse de baldes para mitigar la falta del servicio. Trate de guardar una cantidad de agua prudente, teniendo en cuenta que la recomendación es consumir el agua almacenada en un periodo máximo de 24 horas.

🔴 Con la muerte de Al Aruri, impulsor de la relación Hamás-Hezbolá, crecen tensiones

Saleh al Aruri, el número dos de Hamás, murió en medio de un bombardeo en Beirut, capital del Líbano, que fue atribuido a Israel, aunque el gobierno de Benjamín Netanyahu no ha confirmado oficialmente su autoría. Ante su fallecimiento, el grupo islamista palestino emitió una declaración, así como también lo hizo Hezbolá, mientras continúa la ofensiva en Gaza. Al Aruri cumplió varios roles dentro de la organización: negoció con otras facciones palestinas, con autoridades israelíes y con diversos aliados internacionales, además de que tuvo a su cargo las finanzas de Hamás y, según el mapa de dirigentes y organizaciones palestinas del think tank Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, contribuyó al establecimiento del brazo armado de la organización, las brigadas Ezedín al Qasam, en Cisjordania.

Por varios años estuvo preso en Israel, pero también fue considerado portavoz de los presos palestinos e interlocutor con las autoridades carcelarias del Estado judío, cuando, en 2007, el partido político Fatah y Hamás trataron de negociar para compartir el poder y, por ende, fue puesto en libertad. Sin embargo, fue encarcelado nuevamente y, posteriormente, deportado. Llegó a Siria y Turquía, pero finalmente se asentó en el Líbano, donde, tras negociaciones con representantes iraníes y libaneses, afianzó las relaciones entre Hamás y Hezbolá.”Un movimiento cuyos líderes y fundadores caen como mártires por la dignidad de nuestro pueblo y nuestra nación nunca será vencido”, expresó Ismail Haniyeh, jefe de Hamás, en una alocución por televisión. En ella, agregó: “Es la historia de la resistencia y del movimiento, que, tras el asesinato de sus líderes, se vuelve aún más fuerte y determinado”.

En su discurso, además, culpó a la “ocupación sionista” del bombardeo en Beirut y lo calificó de “acto terrorista”. También dijo que se trataba de “una violación de la soberanía del Líbano y una expansión” de la agresión “contra nuestro pueblo y nuestra nación”.Por su parte, Hezbolá, a través de un comunicado, comentó que “este crimen no quedará sin respuesta ni impune. Consideramos que asesinar al jeque Saleh al Aruri en el corazón del suburbio sur de Beirut es un grave ataque contra el Líbano (...) y un acontecimiento peligroso en el curso de la guerra”. Se espera que Nasrallah pronuncie un discurso televisivo el miércoles.

🔴 Universal Pictures destrona a Disney como el estudio que más recaudó en 2023

Según un comunicado emitido por el estudio Universal Pictures y recogido por medios especializados, la empresa alcanzó aproximadamente US$4.910 millones en ventas de entradas con las 24 películas que lanzó internacionalmente en 2023.Por su parte, la casa de Mickey Mouse, Walt Disney Pictures, recaudó aproximadamente 4.830 millones de dólares internacionalmente de 17 filmes, entre los que se encuentran “Guardianes de la Galaxia Vol. 3″, “Indiana Jones y el Dial del Destino” y “La sirenita”.La diferencia de 80 millones de dólares se puede atribuir al hecho de que Disney lanzó siete películas menos que Universal, no obstante este año la lista de las tres películas más taquilleras del año tampoco incluye ninguna producción de Disney, algo que no sucedía en años. La película más taquillera de 2023 fue la comedia de Warner Bros. dirigida por Greta Gerwig, e inspirada en la muñeca de plástico de Mattel, “Barbie”, que recaudó más de 1.441 millones de dólares, seguida de los más de 1.361 millones de dólares acumulados de “The Super Mario Bros. La película” y los más de 952 millones de dólares de “Oppenheimer, de Christopher Nolan.

🔴 ¡El mercado de fichajes del FPC se sigue moviendo!

Santa Fe, Águilas Doradas, Millonarios y América son algunos de los equipos que entran a pretemporada esta semana. Los primeros fueron los leones, con sus diez nuevos refuerzos y su nueva indumentaria hecha por Fila, y el equipo dorado, que fue dirigido por Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez tras la renuncia del venezolano César Farías.Millonarios, por su parte, espera firmar al argentino Santiago Giordana y Danovis Banguero que ya están en Bogotá. Atlético Nacional también está a la espera de Bernardo Espinosa, procedente del Girona de España. Junior, el campeón de Colombia, suma a nombres como Yimmi Chara y Marco Pérez.

🔴 Partidos de la Liga de España

Real Madrid y Girona, empatados ambos con 45 puntos en lo alto de la clasificación de LaLiga, se jugarán el miércoles, contra Mallorca y Atlético respectivamente, acabar la primera vuelta del campeonato como líder, con el simbólico título de “campeón de invierno”.- Granada vs. Cádiz (11:00 a.m.)- Celta de Vigo vs. Real Betis (1:15 p.m.)- Real Madrid vs. Mallorca (1:15 p.m.)- Girona vs. Atlético de Madrid (3:30 p.m.)