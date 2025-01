Petro contra Gaviria, caso Epa Colombia, tasas de interés y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴Jornada de decisiones y fallos en casos de Epa Colombia y Luz Mery Tristán

Este 29 de enero será un día de decisiones sobre dos casos muy sonados en la justicia colombiana. Por un lado, se hará la lectura del fallo condenatorio en contra de Daneidy Barrera, la influenciar conocida como Epa Colombia, por parte de la Corte Suprema de Justicia.

La reconocida influencer fue detenida el pasado 27 de enero, tras confirmarse la condena de cinco años y dos meses de prisión en su contra, por causar daños al sistema de transporte TransMilenio en 2019, en el marco de las movilizaciones sociales de ese año, y publicar en sus redes sociales un video en el que aparecía afectando los bienes públicos.

Por otro lado, también se llevará a cabo una audiencia pública en contra del Andrés Gustavo Ricci, presunto homicida de la patinadora colombiana Luz Mery Tristán. El hombre es señalado como responsable del feminicidio de la deportista, ocurrido en 2023.

Pese a que en octubre de 2024 la Fiscalía General de la Nación solicitó la pena máxima para Ricci, ahora la familia de la deportista teme que él salga bien librado del proceso por vencimiento de términos. La defensa del presunto feminicida habría propiciado la cancelación de audiencias por ausencia de testigos y justificaciones como problemas de salud, lo que ha afectado el curso normal del proceso. Una “maniobra legal” que los familiares de Tristán temen que lleve el caso a la impunidad.

🔴 Se reeditó choque entre Gaviria y Petro por movidas del Partido Liberal

El expresidente César Gaviria le pidió al Consejo Nacional Electoral que autorice el paso del Partido Liberal a la independencia, con el fin de dejar de lado la coalición que viene acompañando desde el Congreso al presidente Gustavo Petro. No obstante, tanto el jefe de Estado como el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, advirtieron que la decisión esa decisión no fue consultada con las bancadas de Senado y Cámara de esa colectividad y que, por lo mismo, la Casa de Nariño no reconoce aún que se diera ese paso. En todo caso, lo que hizo el exmandatario fue notificar que, a su juicio, esta fuerza política ya no se siente plenamente representada en el proyecto progresista y que su realidad actual la obliga a dejar esa militancia oficialista. La discusión quedó ahora en manos del CNE, que también ha tenido choques directos con Petro.

🔴 La Fed marcará el rumbo de las tasas de interés en EE. UU.

La Reserva Federal (Fed) estadounidense dará a conocer este miércoles la decisión de los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto sobre posibles subidas o bajadas de las tasas de interés al término de su primera reunión del año.

Esta reunión se da en un contexto de demanda saludable e inflación persistente, se espera que los responsables mantengan estables los costes de los préstamos. En su reunión de diciembre, la Fed anunció solo dos recortes de los tipos de interés para este año.

🔴 Trump espera más confirmaciones

El Senado estadounidense vota este miércoles la nominación de Pam Bondi como nueva fiscal general de Estados Unidos. Por otro lado, el nominado de Donald Trump al Departamento de Salud, Robert F. Kennedy Jr., se enfrenta a su primera audiencia en el Capitolio en su proceso de confirmación, en la que deberá aclarar su postura sobre las vacunas y el aborto.

🔴 Caso Cerrón en Perú

La Fiscalía de Perú cita hoy a la presidenta Dina Boluarte para declarar sobre el caso del presunto encubrimiento en la fuga del político Vladimir Cerrón, líder del partido marxista Perú Libre en el que la mandataria militó hasta 2022.

🔴 Debate en el Concejo sobre la violencia contra la mujer

Desde las 9:00 a.m., en el Recinto de Los Comuneros, se llevará a cabo el debate sobre la ‘Violencia contra la mujer en Bogotá’. Los convocantes en esta oportunidad son la bancada del partido Centro Democrático, junto con los concejales Humberto Rafael Amin Martelo y Daniel Felipe Briceño Montes. Los citados para la conversación son: César Andrés Restrepo Flórez, Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia; Laura Tami Leal, Secretaria Distrital de la Mujer; y Roberto Angulo Salazar, Secretario Distrital de Integración Social.

🔴 Variabilidad climática para los próximos meses

Este miércoles, 29 de enero, se llevará a cabo una rueda de prensa sobre la variabilidad climática, organizada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). Durante el encuentro, se abordarán proyecciones sobre el comportamiento del clima en los próximos meses, así como los departamentos que podrían estar en riesgo por incendios forestales y lluvias intensas.

El evento contará con la participación de Carlos Carrillo Arenas, director de la UNGRD, y Ghislaine Echeverry, directora del IDEAM. La cita es a las 6:40 a.m. en la Sala de Crisis Nacional de la UNGRD, ubicada en la calle 26 #92-32, Edificio Gold 4, Bogotá.

🔴 Los 18 partidos de la Champions League

El tramo decisivo de la Liga de Campeones queda configurado este miércoles, cuando la fase liga complete la octava y última jornada, con todos los encuentros a la misma hora (3:00 p.m.) y con casi todo por decidir para establecer las eliminatorias.

🔴 Gira de Inter de Miami

El Inter Miami de Javier Mascherano, liderado por el argentino Lionel Messi y el uruguayo Luis Suárez, comienza una gira latinoamericana de pretemporada que le llevará a Perú, Panamá y Honduras. Su primer compromiso es el duelo de este miércoles contra el Universitario de Deportes, actual bicampeón peruano, en Lima.

🔴 Superliga de Colombia

Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga jugarán este miércoles en Medellín el partido de ida de la Superliga, instancia a la que tienen derecho tras conquistar en 2024 los torneos Finalización y Apertura, respectivamente. Para el Rey de Copas, ahora dirigido por el argentino Javier Gandolfi, será su séptima final en esta competición, mientras que para el Leopardo la primera. El juego será a las 7:30 p.m. en el Atanasio Girardot.