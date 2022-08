Otra masacre en el Cauca: tres jóvenes perdieron la vida “por limpieza social”

Según cifras de Indepaz, esta sería la masacre número 61 en lo que vamos del año en el país. Foto: Carlos Rosas - Mauricio Alvarado Lozada

A horas del cierre del gobierno de Iván Duque, una nueva masacre se reportó en el departamento del Cauca, la segunda del fin de semana. Tres menores de edad perdieron la vida este domingo en la vereda El Guayabo, en la zona rural de El Tambo.

Los tres jóvenes, identificados como Camilo, Yeison y Juan, cuando se dirigían a sus casas, fueron interceptados por unos hombres que les quitaron la vida. Les dejaron un cartel firmado por el frente Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc. Y con este mensaje: “Limpieza social”.

Un hecho que se suma al que ocurrió este sábado en el municipio de Morales, Cauca, donde cuatro personas fueron halladas sin vida también con otro cartel: “Se hace limpieza de ladrones de carros y de motos. Columna Jaime Martínez”.

“En versiones preliminares nos detallaron que las personas tienen unos tiros en la cabeza y al parecer el vehículo en el que se movilizaban fue incinerado allí en la vereda San Rafael. Lo que me comentan es que no son del municipio. Ya nos comunicamos con la Policía, el Ejército y la Fiscalía para que hagan el levantamiento de los cadáveres”, indicó Sabogal sobre las cuatro víctimas, dos hombres y dos mujeres, que aún no han sido identificadas.

Las cuatro personas fueron atacadas mientras se encontraban en su vehículo por hombres con armas de fuego. En la escena del crimen quedó el carro incinerado con un letrero que habría sido firmado por las disidencias de las Farc de la estructura de Jaime Martínez. Y de acuerdo a esa información, el crimen tendría que ver con el robo de vehículos.

Además, entre semana, tres campesinos fueron asesinados el pasado lunes en el municipio de Mercaderes en el corregimiento de Cajamarca, Cauca. No paran los actos de violencia en el departamento.

Así las cosas, de acuerdo a cifras entregadas por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), esta sería la masacre número 61 en lo corrido de 2022 en el país. Eso sería una masacre cada 3,6 días.