Así será la posesión presidencial de Gustavo Petro

La posesión de Petro y Francia Márquez será este domingo. Foto: AFP - JUAN BARRETO

Este domingo 7 de agosto, Gustavo Petro inicia su mandato como presidente de la República para el período 2022-2026. Los cuatro años de Iván Duque concluyen y dejan en el poder al primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia, el cual promete ser de cambio y salir de lo que comúnmente se acostumbra, algo que se quiere dejarlo claro desde la posesión, en la que se omitirán algunos protocolos y serán preponderantes los actos culturales por todo el país.

En diálogo con El Espectador, Marisol Rojas, coordinadora de comunicaciones del evento, dijo que esta posesión será “de la ciudadanía”, de la que se espera una gran participación. Sobre la polémica en torno al costo de la ceremonia, sostuvo que los rumores de gastar $5.000 millones son falsos. “Cada gobierno deja un presupuesto establecido para la posesión del presidente que llegue. Ese rubro, en el caso de nosotros, es de $1.859 millones, a eso hay que incluirle el tema de la inflación y de los impuestos que se cobran. Calculamos más o menos que en total pueden ser $2.400 millones”, explicó.

Sobre la cantidad de invitados (100.000 personas) que se esperan, Rojas recalcó que “la diferencia es que nosotros no vamos a hacer una transmisión de mando cerrada, solo para el círculo político e invitados especiales”. En este sentido, dijo que en otros casos “se gastaban esa misma plata con 4.500 invitados y nosotros la estamos invirtiendo en la ciudadanía”. Por ejemplo, Petro no usará la acostumbrada alfombra roja durante el evento, pues ello no transmitiría el mensaje de igualdad que viene promulgando desde la campaña.

La seguridad estará garantizada por 15.000 miembros de la Fuerza Pública: 10.000 de Policía y 5.000 de Ejército. En la tarima principal de la Plaza de Bolívar, donde se harán los actos protocolarios, estará una comisión del Congreso que recibirá a Petro, además de cuatro miembros de la Guardia Indígena. Una vez concluyan los saludos y llegue el nuevo mandatario a la tarima, será acompañado por el presidente del Senado, Roy Barreras, quien le impondrá la banda presidencial. En el mismo espacio estarán la primera dama, Verónica Alcocer; la vicepresidenta, Francia Márquez, acompañada de su hija; el cuerpo diplomático, el Congreso en pleno y los magistrados de las altas cortes.

De los invitados internacionales, se espera que asistan los presidentes de Chile, Gabriel Boric; Argentina, Alberto Fernández, y Bolivia, Luis Arce Catacora, todos con gobiernos de izquierda en América Latina. En el caso de Perú y México, países con la misma orientación política, estarán representados por mujeres: la vicepresidenta y la primera dama, respectivamente. En el caso de Portugal, Cuba y Serbia, harán presencia a través de sus cancillerías, mientras que aún está por definir la asistencia del rey Felipe VI de España, el único monarca en la lista.

Por otra parte, integrantes del Centro Democrático, partido de oposición, estarán también bajo el reflector durante el evento, pues se espera un discurso en el que dejen sentada su postura hacia el cuatrienio de gobierno que arranca. Las congresistas Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín llevarán esa vocería. Como se sabe, el expresidente Álvaro Uribe, líder de la colectividad y quien había sido invitado por Petro a la posesión, no asistiría porque, según él, “desde hace dos años tengo complejo de preso (...) No asistiré por el pudor derivado de mi situación jurídica, que anhelo superar”.

Más allá del acto de posesión oficial de este domingo, Gustavo Petro estuvo el jueves pasado en la Sierra Nevada de Santa Marta, en un acto simbólico en el que la comunidad arhuaca le entregó el bastón de mando, tal como lo hicieron con Juan Manuel Santos en 2010, en su primer período presidencial. Asimismo, se espera que este sábado, Petro y Francia Márquez acudan al Parque Tercer Milenio, en Bogotá, en donde serán posesionados “espiritual y popularmente” por autoridades populares, comunitarias, étnicas y sociales.