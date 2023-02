Petro responde a Hugo Ospina, tras asegurar que taxistas bloquearían aeropuertos

Hugo Ospina, líder gremial de los taxistas, aseguró que también se tomarían las calles del país.

En medio del debate acerca de la regulación de las plataformas de trasporte como Uber, Didi y demás, Hugo Ospina, el representante nacional de los taxistas, dio una declaración que prendió las alertas en los medios de comunicación y en las redes sociales. Aseguró en el programa “El Debate de las 6″ del canal RCN, que los taxistas realizarían bloqueos en los aeropuertos:

“Si este gobierno o alguno llega a decirnos que van a aprobar los vehículos particulares viejos para aprobar el servicio, nos vamos a movilizar por todo el país tomándonos los aeropuertos del país, vamos a botar los carros por todo el país y que se los lleven a los patios porque estamos al borde de la quiebra”.

Si el Gobierno no prohíbe las apps de transporte "nos vamos a movilizar por todo el país tomándonos los aeropuertos", aseguró Hugo Ospina en #ElDebateDeLas6



Ospina también mencionó el artículo 365 de la Constitución y aseguró que allí dice “que nos deben indemnizar a todos los actores que en el desarrollo de una actividad lícita estábamos prestando el servicio. Entonces que nos indemnicen y que se queden con los particulares prestando el servicio”.

Estas declaraciones fueron rechazadas por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, quien está próximo a reunirse con los representantes de las plataformas digitales de transporte para definir su futuro.

“Buscan enfrentar unos trabajadores contra otros trabajadores, con el fin de que el caos no permita el clima pacífico para reformas sociales. Tanto las personas que trabajan en plataformas como los y las taxistas son personas que están bajo sobrexplotación”, respondió el presidente a la declaración de Ospina.

Buscan enfrentar unos trabajadores contra otros trabajadores, con el fin que el caos no permita el clima pacífico para reformas sociales



Tanto las personas que trabajan en plataformas como los y las taxistas son personas que estan bajo sobrexplotación. https://t.co/IntyAyvGuJ — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 1, 2023

La postura del Ministerio de Transporte

De igual manera, el Ministro de Transporte respondió a esas declaraciones en una entrevista a Noticias RCN: “Me parece que llamar al bloqueo en los aeropuertos, no solo es una conducta típica, antijurídica y culpable sancionada en el código 353 del Código Penal, si no que además ese no es el mecanismo”, advirtió.

Guillermo Reyes también aclaró que el proyecto de regular a estas plataformas es solo un borrador y que se reunirá con los representantes para definir el futuro de estas plataformas. Y aclaró que “en ningún caso se prohíben las plataformas para la prestación del servicio de transporte, lo que buscamos es regularizar la prestación del servicio”.

