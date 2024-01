Incendios, pico y placa en Bogotá, Petro en Chocó y guerra en Gaza: El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Continúan trabajos para mitigar Incendios forestales

El incendio en el cerro El Cable continúa activo y las labores las apoyaron anoche 105 miembros del Ejército y 50 bomberos que siguieron con el trabajo de control manual en el territorio. En la quebrada La Vieja, por su parte, aunque ya está controlado entre un 80 y 85%, este jueves aparecieron dos puntos calientes, con un foco leve del costado oriental y otro en el costado occidental. Por lo que continuarán las labores para atender dichos puntos. El alcalde Carlos Fernando Galán anunció alerta zonal por deterioro de la calidad del aire en la parte suroccidental de la ciudad, específicamente en las localidades de Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Tunjuelito, Fontibón y parte de Ciudad Bolívar. Además, a partir de este sábado 27 de enero, entra en vigor una nueva rotación de pico y placa los sábados, ante la emergencia ambiental que atraviesa la ciudad. En el caso de los carros particulares, tendrán pico y placa entre las 6:00 a.m. a 12:00 m., según la placa del automotor. Para este fin de semana, al ser día impar, la medida aplicará para carros cuya placa termina en 6, 7, 8, 9 y 0. En el caso de los carros híbridos y eléctricos, quedan por fuera de la restricción. De igual forma, para los vehículos de carga, cuyo modelo 2014 y años anteriores. En este caso, la restricción será en todo el perímetro urbano, de lunes a sábado, y cobijará de 6:00 a.m. a 1:00 p.m., a los camiones con placa terminada en dígito impar, y de 1:00 p.m. a 8:00 p.m., para los vehículos cuya placa termina en dígito par incluido el cero.

🔴 Gobierno Petro llega al Chocó

Este viernes, el presidente Gustavo Petro y su gabinete oficializarán la entrega de una nueva sede educativa con enfoque étnico en Tumaco (Nariño). El evento lo liderará el mandatario y la ministra de Educación, Aurora Vergara, en medio del evento de cierre del “Gobierno con el Pueblo” en ese municipio. En la tarde, el mandatario aterrizará en Istmina (Chocó), donde lideraría reuniones relacionadas con la crisis humanitaria en ese departamento. El recorrido por el Pacífico terminará sobre el mediodía del sábado en el municipio de Quibdó.

🔴 El anuncio de la Corte Internacional de Justicia sobre la guerra en Gaza

Este viernes, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya anunciará su decisión sobre las medidas de emergencia o provisionales en el caso presentado por Sudáfrica, que acusa a Israel de llevar a cabo un genocidio en Gaza. El país africano pidió a la CIJ que ordenara la suspensión de las operaciones militares israelíes en Gaza; permitir el paso de agua, comida, combustible y suministros médicos a la zona; y que Israel prevenga la destrucción de las vidas palestinas.En caso de que sí ordene medidas, pues también existe la posibilidad de que no lo haga, estas son vinculantes jurídicamente y no pueden recurrirse, pero la organización no tiene forma de hacerlas cumplir. Además, faltaría otra decisión, que corresponde al centro del asunto, y es decidir si Israel sí es culpable de un genocidio en Gaza. Sin embargo, este dictamen podría demorar casi tres años en ser anunciado.

🔴 Seis departamentos y 32 municipios en calamidad pública por El Niño

De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) cinco departamentos y 32 municipios han declarado la calamidad pública por las emergencias que se han generado a raíz del fenómeno de El Niño: Huila, Sucre, Boyacá, La Guajira y Cundinamarca. A este grupo de entidades territoriales se le suma Santander, que decretó esta situación en la noche del miércoles, 24 de enero. Según la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, en lo que va corrido de enero se han registrado 278 incendios, de los cuales 245 han sido liquidados, 12 más controlados y 20 permanecen activos. Las afectaciones que deja el fenómeno de El Niño, en materia de incendios forestales, apuntan a que 7.401 hectáreas en 189 municipios han quedado calcinadas por cuenta de las altas temperaturas y la disminución en las precipitaciones. Mientras tanto, la directora del Ideam, Ghisliane Echeverry Prieto, advirtió este jueves que febrero será el mes con mayores disminuciones en las precipitaciones. En otras palabras, del trimestre que comprende enero a marzo, en el cual se contempla que El Niño sea más fuerte, febrero será el mes en el que menos lluvias se presentarán por lo que es posible que más municipios decreten la calamidad pública.

🔴 Colombia se juega la vida en el Preolímpico

La selección sub-23 de Colombia enfrenta hoy a su similar de Brasil por la segunda fecha del Preolímpico de fútbol con la necesidad de sumar para mantenerse en competencia. Desde las 6:00 p.m. con transmisión del Gol Caracol, la tricolor intentará conseguir un triunfo que la ponga de nuevo en carrera y deje atrás los fantasmas de la goleada 3-0 sufrida ante Ecuador en el debut.

🔴 “El otro hijo” y “Un varón”, las películas colombianas preseleccionadas en los Premios Platino

Los Premios Platino del Audiovisual Iberoamericano han anunciado las producciones preseleccionadas de 21 de los 23 países en cada una de las categorías de su XI Edición, que se celebrará el sábado 20 de abril en el Teatro Gran Tlachco del mexicano Parque Xcaret, en Riviera Maya. En esta fase, realizada por FIPCA en colaboración con las asociaciones de productores y las Academias de Cine iberoamericanas, la mayor cantidad de preselecciones en categorías cinematográficas han recaído sobre Argentina (36), Brasil (37), España (59), México (41), Portugal (37), Puerto Rico (35), República Dominicana (35) y Uruguay (35); mientras que los países con mayor representación en series son, por número de precandidaturas, Argentina (21), España (22) y México (19). En la categoría a la Mejor Película Iberoamericana de Ficción, aspirarán a la nominación las obras colombianas El otro hijo (Juan Sebastián Quebrada), Línea del tiempo (Yesid Leone Moreno) y Un varón (Fabián Hernández). De la misma manera, Nosotros los caídos (David Herrera), Pálpito 2 (Leonardo Padrón) y Una mano amiga harán lo propio con el premio a Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica.