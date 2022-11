Protestas hoy en Bogotá: oposición anuncia plantones contra gobierno de Petro

Imagen de referencia. Partidos de la oposición y otros sectores de la sociedad convocaron para este lunes 21 de novimbre una nueva jornada de manifestación para rechazar las reformas que adelanta el nuevo Gobierno. EFE/Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

La marcha, que comenzará a las 11 de la mañana en el Parque Nacional y se dirigirá a la Plaza Bolívar, tiene como objetivo “defender la economía, la democracia y la libertad”. En un comunicado emitido el 8 de noviembre de 2022, Pierre Onzaga, “vocero nacional”, exigió la renuncia del presidente Gustavo Petro y convocó a la oposición para realizar la marcha más grande hoy 21 de noviembre, “para frenar el avance del modelo dictatorial en Colombia”.

También lea: Así fueron las marchas a favor de Petro en Bogotá, Cali y Barranquilla

Entre las distintas inconformidades expuestas en el comunicado, se afirma que “este movimiento político ciudadano de la Gran Marcha Nacional, se constituye desde ya en un movimiento ciudadano con vocación de poder desde y hacia la derecha, para eso vamos a recolectar firmas en todo el país en representación de todos los ciudadanos a quienes los políticos les dieron la espalda”.

El plazo a Petro cumplió:

Exigimos su RENUNCIA desde hoy, el #21Nov será la #GranMarchaNacional y en adelante #FueraPetro Además anunciamos que se constituye la Gran Marcha como movimiento ciudadano de derecha con vocación de poder, tendremos candidatos en todo el país. pic.twitter.com/Cepvk1EPGw — Pierre Onzaga Ramírez (@pierreonzaga) November 9, 2022

“Petro no respeta al pueblo, ni a las instituciones, él quiere poder total. Fue capaz de liderar el paro de 2021 que acabó con buena parte de la economía y miles de mipymes, hoy pasa a pupitrazo reformas que empobrecen en país. Un paro facilita el camino a Petro, él quiere paro y culpar a los empresarios, él busca pobreza y por eso quiere destruir el modelo económico en Colombia”.

¿Cuáles son los puntos de concentración de las marchas?

En su cuenta de Facebook, Josias Fiesco, uno de los líderes que convocó la marcha, anunció los puntos de concentración para la Gran Marcha Nacional desde las distintas ciudades.

-Bogotá: Parque Nacional a las 11 de la mañana, hasta la Plaza Bolívar.

-Cali: Parque de las Banderas a las 10 de la mañana, hasta la Plazoleta Jairo Varela.

-Medellín: Teatro Pablo Tobón a las 10 de la mañana, hasta el Parque de las Luces.

-Armenia: Plantón en el Parque Bolívar a las 10 de la mañana.

-Barranquilla: estadero La Troja, en la calle 74 No. 44 Esquina a las 10 de la mañana, hasta la Plaza de la Paz.

-Bucaramanga: en la carrera 27 con 58 Puerta del Sol a las 10 de la mañana, hasta la Plaza Cívica Luis Carlos Galán.

-Pereira: en San Andresito Cra 8 con calle 30 a las 10 de la mañana, hasta el Parque Bolívar con Carrera 8 con calle 19.

-Ibagué: en el Parque Murillo Toro a las 10 de la mañana, hasta la intersección de la calle 60 con carrera 5.

-Manizales: sector El Cable, carrera 23 no 54- 55 a las 10 de la mañana, hasta la Plaza de Bolívar.

-Monteria: Plazoleta María Varilla a las 10 de la mañana, hasta el Parque Simón Bolívar.

-Cartagena: Camellón de los Mártires a las 10 de la mañana, hasta el Monumento de la India Catalina.

-Villavicencio: Centro Comercial Viva a las 10 de la mañana, hasta el Parque de los Libertadores.

-Santa Marta: Plazoleta del Camellón en el Monumento de Don Rodrigo de Bastidas, llegada: La Catedral.

-Valledupar: Esquinas a las 10 de la mañana, llegada: Parque de las Madres.

-Sincelejo: carrera 25 antigua sede de Ciledco a las 10 de la mañana, hasta el Parque Santander.

Marcha a favor de Petro

El pasado 15 de noviembre, se convocaron a nivel nacional las marchas que celebraban los primeros 100 días del mandato de Petro. Los seguidores del presidente manifestaron que los motivos para marchar a favor de Gustavo Petro son múltiples: sus esfuerzos por lograr una transición energética, su proyecto de ley para legalizar el uso recreativo de marihuana, así como sus esfuerzos por la denominada “Paz Total”.

Para Blu Radio, la senadora María José Pizarro afirmó que, si bien el objetivo principal del Gobierno no es convocar a marchas, sí debía brindar todas las garantías para quienes decidan protestar: “estamos en un país que está mitad y mitad. No son amplias las mayorías, no se ha ganado tampoco así en América Latina.

También lea: Hidroituango nunca va a estar en condición de estabilidad: UNGRD

Las movilizaciones más grandes a favor del presidente se congregaron en Bogotá y Cali, en donde miles de personas recitaron su apoyo frente al Gobierno actual.