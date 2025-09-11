¿Qué enfermedades impiden prestar el servicio militar en Colombia?

De acuerdo con la Ley 1861 de 2017, existen ciertas causales por las que alguien puede quedar exonerado de prestar servicio militar en Colombia.

Cumplir con el servicio militar es una obligación que tienen los hombres en Colombia al cumplir los 18 años de edad. Sin embargo, no todas las personas son aptas para incorporarse a las Fuerzas Militares. Existen condiciones médicas y psicológicas por las que pueden ser eximidos de esta obligación.

A continuación, le contamos cuáles son las enfermedades que impiden prestar el servicio militar en Colombia según la normativa vigente.

Lista de enfermedades que impiden prestar el servicio militar en Colombia

Algunas de las condiciones médicas que generan inhabilidad son:

Enfermedades infecciosas

Tuberculosis: es una infección provocada por bacterias que compromete, sobre todo, los pulmones y que tiene la capacidad de transmitirse de una persona a otra.

Hepatitis: consiste en la inflamación del hígado originada por distintos tipos de virus.

VIH/SIDA: se trata de una enfermedad de origen viral que deteriora progresivamente el sistema inmunológico. Su contagio puede darse mediante relaciones sexuales sin protección, el uso compartido de agujas u objetos punzantes contaminados, así como de madre a hijo durante la gestación o la lactancia.

Enfermedades mentales

Depresión: es un trastorno del estado de ánimo que impacta de forma significativa la rutina diaria, las relaciones personales y el rendimiento en el trabajo o los estudios.

Trastornos de ansiedad: abarcan diversas condiciones como la ansiedad generalizada, los ataques de pánico, el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) o el trastorno de estrés postraumático (TEPT), que generan preocupación constante, miedo intenso o conductas repetitivas.

Trastornos psicóticos: incluyen cuadros como la esquizofrenia o el trastorno delirante, en los que la persona puede experimentar una pérdida de contacto con la realidad, ideas falsas o alucinaciones.

Enfermedades crónicas

Diabetes: es una condición crónica en la que el organismo presenta dificultades para regular y aprovechar adecuadamente la glucosa en la sangre.

Asma: se trata de una enfermedad respiratoria de carácter crónico que provoca inflamación y reducción del calibre de las vías respiratorias, generando episodios de dificultad para respirar.

Artritis: corresponde a la inflamación de una o varias articulaciones, lo que ocasiona dolor, rigidez y, en algunos casos, limitación en el movimiento.

Otros problemas de salud

Discapacidad física: cuando una limitación motriz impide cumplir con las funciones básicas del servicio militar, la persona puede ser considerada no apta para incorporarse.

Problemas de visión: si existen deficiencias visuales que no se corrigen mediante lentes o procedimientos quirúrgicos, el ingreso al Ejército no será posible.

Problemas de audición: las dificultades auditivas que no mejoran con audífonos ni con cirugía también son motivo de inhabilidad para prestar el servicio militar.

¿Qué hacer si tiene alguna de estas enfermedades?

Si un joven presenta alguna de estas condiciones médicas, debe llevar soportes clínicos, exámenes y certificados médicos oficiales el día de la incorporación. El médico militar evaluará el caso y, si confirma la inhabilidad, se declarará la no aptitud para prestar el servicio militar.

Es importante aclarar que estar exento del servicio no significa quedar libre de la libreta militar. La persona deberá tramitarla en condición de no apto, lo cual le permitirá acreditar su situación ante universidades, empleadores o entidades públicas.