Revelan detalles del accidente aéreo que involucró a cuatro niños desaparecidos

Nuevos detalles se dieron a conocer del accidente de la aeronave tipo Cessna HK2803 que se desapareció el pasado primero de mayo y en el que se movilizaban tres adultos y los cuatro niños que hoy son buscados en la selva de Caquetá. Un informe preliminar de la Dirección Técnica de Investigaciones de la Aeronáutica Civil detalla hechos previos, así como da hipótesis de cómo cayó la avioneta.

“…Mayday, Mayday, Mayday, 2803, Mayday, Mayday, Mayday, tengo el motor en mínimas, voy a buscar un campo…”, indicó el piloto Hernando Murcia sobre las 7:17 a.m. del primero de mayo. De acuerdo con el informe, el llamado fue recibido en la torre de control de Villavicencio, donde le indicaron que tenía dos pistas cerca: la de Morichal y la de Miraflores, ambas en Guaviare.

A la par, se dio aviso a la Fuerza Aérea y a la base aérea Luis F. Gómez, que confirmó que la aeronave parecía en el radar, aunque pese a varios llamados no habían podido tener comunicación con el piloto. Pocos minutos después se volvió a tener contacto. Esta vez Murcia aseguró: “2803 el motor volvió a coger potencia” y agregó que tenía autonomía para tres horas.

Pero esto no duró mucho. A las 7:43 a. m. una nueva alerta lanzó el piloto: “el motor me volvió a fallar…. voy a buscar un río… aquí tengo un río a la derecha…”. Su plan era acuatizar. El radar evidenció que la aeronave dio un viraje a la derecha con una altitud de 5.500 pies. Después de eso no hubo nada, hasta el pasado 16 de mayo, que fue encontrada la aeronave estrellada en selva del municipio de Solano, en Guaviare, junto con los cuerpos de los tres adultos.

El informe de la Aeronáutica Civil señala que la investigación preliminar comenzó desde el momento en que desapareció la aeronave y continúo en la zona donde ocurrió el accidente.

En dicha inspección se encontró el motor separado de los restos de la avioneta. “La aeronave se encontró en posición vertical con evidente impacto frontal y características de alto ángulo de impacto y baja velocidad. La inspección detallada de los restos indicó que, durante el arborizaje, se produjo un primer impacto contra los árboles; este golpe ocasionó la separación del motor con su cubierta y hélice de la estructura de la aeronave, a partir de la pared de fuego”.

Esto confirma la versión entregada por el director de la Aerocivil, Sergio París Mendoza, quien había señalado que, aunque el piloto indicó que haría un acuatizaje, cambio de decisión en último momento y decisión arborizar, por lo que hizo el viraje cerca a la zona donde fue encontrada la aeronave.

De acuerdo con el informe, la fuerte desaceleración, sumado al primer golpe contra los árboles, hizo que la aeronave cayera de forma vertical y chocará contra el suelo (como se ve en la imagen) “disipándose la energía principalmente en el panel de instrumentos y en el borde de ataque del plano derecho”.

Sobre las lesiones y posible supervivencia de los pasajeros, el informe indica que tanto el piloto como la posición en la que se encontraban los dos adultos pudieron tener lesiones mortales, según la diagramación que se hizo de la aeronave. En el caso de los puestos en los que irían los menores de edad, se evidenció que no hubo desprendimiento de dos de las sillas de la estructura de la avioneta. A esto agregaron que no se conoce en qué posición iba el bebé de 11 meses.

“La evidencia disponible preliminar indica que, probablemente, una posible evacuación de la aeronave se realizó por la parte frontal izquierda, a través de la puerta de la posición del Piloto al mando”, indica el informe.

Por último, se recordó que la aeronave había sufrido un accidente previo, pero la Aeronáutica señala que para el momento del segundo accidente contaba con los permisos requeridos de la operación. Así mismo, indicaron que el piloto tenía las licencias y certificados requeridos vigentes, y pese a que esto es un informe con detalles del accidente, no busca hallar responsables de los hechos, sino claridad para evitar eventos similares.

Por ahora, los trabajos se centran en la búsqueda de los niños y en la remoción de la aeronave del lugar del accidente.