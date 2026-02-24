Trágico accidente de bus en Santana (Boyacá) deja tres muertos y más de diez heridos

Imagen de referencia. Bus de la empresa sufrió trágico accidente por volcamiento. Foto: Supertransporte

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Aproximadanente a las 11:45 p.m. del lunes 23 de febrero, un bus de la empresa Copetran, de placas NTN 828, que cubría la ruta Bogotá-Cúcuta se volcó en la vía Puente Nacional-San Gil. El siniestro, ocurrido en una curva de alto riesgo, deja hasta el momento tres personas fallecidas, más de diez lesionadas y daños en viviendas de la zona. El conductor resultó ileso.

Lea: El Papa León XVI nombró nuevo arzobispo de Bucaramanga, ¿quién es?

Entre las víctimas fatales se encuentra Martha Isabel Canchila de Vargas, de 74 años, quien falleció en el Hospital de Santana debido a las graves lesiones que sufrió, y una menor de 16 años que perdió la vida en el lugar de los hechos tras quedar atrapada entre las viviendas y los restos del bus. Los heridos están siendo atendidos en centros asistenciales de la región.

Varios lesionados fueron remitidos a centros hospitalarios de Moniquirá, donde son atendidos por traumas craneoencefálicos, trauma de cadera y fracturas de extremidades. El Hospital de Moniquirá informó que recibió a siete mujeres y tres hombres, entre ellos dos ciudadanos franceses de 36 y 39 años, y cuatro mujeres venezolanas de 57, 56 y 21 años.

Según las primeras versiones, el bus perdió el control al tomar una curva en condiciones de lluvia y niebla que redujeron la visibilidad y la estabilidad del vehículo, provocando que se volcara hacia el lado izquierdo de la vía e impactara contra las viviendas cercanas. Las autoridades de Tránsito y Transporte investigan las causas exactas del siniestro.

Las familias de las viviendas afectadas hicieron un llamado a Invías y a las autoridades competentes para exigir una señalización adecuada y mecanismos de control de velocidad en el punto, con el fin de evitar que se repitan este tipo de tragedias. Recordaron que un accidente similar ya había ocurrido en la zona el año pasado, también con un bus de la empresa Berlinas.

José Ariza, alcalde de San José de Pare, municipio donde ocurrió el siniestro, se sumó a la petición de la comunidad: “Hacer un llamado a Invías para que nos ayuden a hacer unos reductores de velocidad porque es una curva muy peligrosa y además hay un talud prácticamente nivelado hacia el otro lado, entonces es un tema muy peligroso donde siempre ha habido accidentes frecuentemente”.