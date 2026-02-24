El Papa León XVI nombró nuevo arzobispo de Bucaramanga, ¿quién es?

Con este nombramiento, la Iglesia de Bucaramanga inicia una nueva etapa pastoral. Foto: Conferencia Episcopal de Colombia

El Papa León XIV designó este martes 24 de febrero de 2026 a Luis Augusto Campos Flórez, obispo de la Diócesis de Socorro y San Gil, como nuevo Arzobispo Metropolitano de Bucaramanga, luego de que monseñor Ismael Rueda Sierra presentara su renuncia al cumplir 75 años, edad límite para el servicio episcopal.

Campos Flórez, de 67 años, nació el 23 de agosto de 1958 en Bogotá e hizo sus estudios filosóficos y teológicos en el Seminario Mayor de San José de la Arquidiócesis de Bogotá. Recibió la ordenación sacerdotal el 8 de diciembre de 1982, quedando adscrito a la Arquidiócesis de Bogotá.

Tras su ordenación, amplió su formación con una Licenciatura en Filosofía en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y estudios en el Instituto Católico de París. A lo largo de su ministerio sacerdotal desempeñó diversos cargos pastorales y formativos: vicario parroquial en Soacha, formador y profesor en el Seminario Mayor de San José, institución que lideró como rector entre 2004 y 2010, y párroco y vicario episcopal territorial en Bogotá.

Monseñor Luis Campos se desempeñaba como obispo de la Diócesis de Socorro y San Gil desde el 12 de diciembre de 2019, cuando el Papa Francisco lo designó para ese cargo, y desde donde fue llamado a asumir la responsabilidad pastoral del departamento de Santander.

Su antecesor, monseñor Ismael Rueda, dirigió la Arquidiócesis de Bucaramanga desde 2009, tras ser designado por el Papa Benedicto XVI, hasta 2025, cuando presentó su renuncia al Papa León XIV para dar inicio al proceso de relevo.

La Arquidiócesis de Bucaramanga se oficializó el 14 de diciembre de 1974 por el Papa Pablo VI, en reconocimiento a la expansión eclesial y urbana de la región. Según la Conferencia Episcopal de Colombia: “esta Iglesia particular cuenta con 113 parroquias —la mayoría de carácter urbano—, organizadas en tres vicarías episcopales, y cerca de 170 sacerdotes diocesanos que acompañan la vida pastoral y misionera en el área metropolitana y otras zonas del territorio arquidiocesano”.

Ismael Rueda le dio la bienvenida al nuevo arzobispo a través de una carta compartida en las redes sociales de la Arquidiócesis de Bucaramanga.