Un muerto y tres heridos deja accidente de volqueta sin frenos en La Estrella

Una volqueta que habría perdido los frenos impactó contra una edificación en la carrera 55 con calle 97 del municipio de La Estrella, en el sector de Ancón, dejando un muerto y tres heridos. El conductor del vehículo perdió la vida en el lugar, mientras que los demás afectados fueron trasladados a distintos centros asistenciales para recibir atención médica.

La estructura impactada corresponde a la empresa JM Estrada, que sufrió graves daños en muros y vigas estructurales. Por seguridad, los 100 trabajadores que se encontraban en las instalaciones debieron evacuar; algunos de ellos quedaron atrapados entre los escombros y tuvieron que ser atendidos por los organismos de socorro.

La emergencia fue atendida por el Cuerpo de Bomberos de La Estrella, la Alcaldía de La Estrella, la Defensa Civil, la Policía, el Tránsito, el DAGRD y los Bomberos de Itagüí, con el apoyo de tres ambulancias y una máquina de bomberos.

“Tenemos tres personas lesionadas trasladadas a varios hospitales y un 901, que es el conductor que falleció”, informó el cuerpo de Bomberos de La Estrella, que además precisó que se realizó la “extracción del cuerpo sin vida con autorización de la Policía Judicial”.

Según el reporte preliminar, la volqueta de doble troque transportaba material de construcción cuando, alrededor de las 4:00 p. m., sufrió una falla mecánica en los frenos mientras descendía por la vía. El conductor perdió el control del vehículo y se estrelló contra las instalaciones de JM Estrada, una empresa con más de 130 años de historia dedicada a la producción de maquinaria agroindustrial en la región.

Las autoridades continúan investigando las causas del accidente.