Caso Santrich: lo que dicen las víctimas sobre la decisión de la JEP

No hay un sentir unánime de las víctimas sobre la no extradición de Santrich y la orden de su libertad. Mientras algunos sectores, principalmente pertenecientes a la Fuerza Pública, rechazan el fallo, otros aseguran que creen en ese tribunal y hay que respaldarlo.

No se han detenido las reacciones tras la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de conceder la garantía de no extradición a Jesús Santrich y ordenar su inmediata libertad. Hasta el momento, se han escuchado las posiciones expresadas por el exfiscal general Néstor Humberto Martínez, quien renunció al conocer la noticia; la del presidente Iván Duque, quien también se mostró molesto frente al hecho e, incluso, afirmó que el pueblo colombiano estaba indignado; y de otros sectores políticos afines y en contra del proceso de paz. Sin embargo, poco se ha escuchado a quienes son el centro del acuerdo de La Habana: las víctimas.

En diálogo con Colombia2020, varias víctimas del accionar de las Farc durante el conflicto armado expresaron su postura frente a la decisión que ordena la libertad del exjefe guerrillero. Algunos sectores, principalmente pertenecientes a la Fuerza Pública, dijeron estar en desacuerdo con el fallo, mientras otros aseguraron que la decisión refleja que la JEP está cumpliendo su papel y que es necesario respaldarla ante los señalamientos en su contra.

El general (r) Luis Mendieta, exoficial de la Policía Nacional, secuestrado por las Farc en la toma de Mitú (Vaupés) el primero de noviembre de 1998 y quien permaneció 12 años en poder de esa guerrilla, es una de las voces más críticas contra la decisión. Según dijo, el fallo emitido por la JEP es la confirmación de que ese tribunal “se creó especialmente para que las Farc tengan impunidad total” y que ese era un riesgo que desde la Fuerza Pública ya habían advertido.

Dijo que la advertencia la habían hecho desde el momento en que el comité de escogencia de los magistrados de la JEP se reunió con integrantes de la exguerrilla, pero no con sus víctimas. Para el general Mendieta se abren dos caminos tras el fallo de la JEP de este miércoles: que Santrich se posesione en su curul en el Congreso, lo cual sería “una burla para las víctimas”, o que, en caso de verse cercado por la justicia ordinaria, siga el camino de “Iván Márquez” y “El Paisa”, y salga del radar de las autoridades.

Por su parte, Cesar Lasso, sargento retirado de la Policía, quien estuvo secuestrado por las Farc durante 13 años, coincidió en no compartir la decisión sobre Santrich aunque no cuestionó la legitimidad de la JEP. “Como víctima claro que uno tiene la frustración de que quienes causaron tanto daño no estén pagando por lo que hicieron. Una cosa es la política, pero otra es la justicia”, dijo.

Señaló que esa decisión no debe alterar el curso de la implementación del Acuerdo Final de La Habana ni dar pie a que se ponga en tela de juicio el actuar de la JEP. “Ese tribunal apenas está comenzando a funcionar y ya tiene muchos cuestionamientos encima, pero no se le ha dado la oportunidad de trabajar en forma. Ese tipo de justicia transicional quedó estipulado en el Acuerdo y lo que debemos esperar es que no haya impunidad”.

Por parte de otros sectores que también fueron víctimas del accionar de las Farc, hay voces que, si bien dejan claro que no defienden al exjefe guerrillero, entienden la decisión de la JEP y respaldan sus procedimientos. Dicen que han sentido de ese tribunal las garantías para que haya verdad, justicia y reparación.

Fabiola Perdomo era la esposa de Juan Carlos Narváez, uno de los 11 diputados del Valle del Cauca secuestrados por las Farc en abril de 2002 y asesinados en junio de 2007. Dice que comprende que pueda haber indignación en varios sectores tras el fallo, pero que entiende la decisión tomada por la JEP. “Lo que se hace en derecho es: ante la duda, abstenerse. No se pudo definir la fecha en la que se cometieron los delitos y si se hubieran tenido las pruebas pues hoy no tendríamos ese debate y Santrich hubiera sido extraditado”.

Además, dice Perdomo, la decisión no significa que sea inocente. Entiende que lo que se hizo fue garantizarle el derecho al debido proceso y a que tenga seguridad jurídica, pero que el proceso debe seguir.

Sobre los señalamientos en contra de la jurisdicción especial, dijo que "quienes opinan que en la JEP se está alimentando la impunidad no conocen como está funcionando. Se están dejando llevar por opiniones de líderes políticos a los que les ha faltado grandeza ante el momento histórico que atraviesa el país”.

En ese mismo sentido habló Carolina Charry, hija de Carlos Charry, otro de los 11 diputados del Valle asesinados en junio de 2007. “Confío en la institucionalidad, en la imparcialidad de nuestras cortes y tengo plena confianza que el fallo se hizo en derecho”.

Charry coincidió en que es necesario respaldar y defender la labor que está haciendo la JEP. "Yo creo que está haciendo su labor de manera efectiva con las pruebas que tienen. Hay que apoyarlos y seguir defendiendo esa institución porque es ahí donde vamos a saber muchas cosas que nosotros como víctimas necesitamos: una verdad plena, exhaustiva y que sea reparadora"

Soraya Bayuelo, víctima del accionar de las Farc en los Montes de María (Sucre y Bolívar) y que por su liderazgo estuvo en representación de las víctimas en las negociaciones de La Habana, fue clara en su posición: “creo en la JEP. Prefiero una paz imperfecta que una guerra sin fin”. La lideresa señaló que respeta el fallo y que el proceso debe seguir para asegurar que quien cometa delitos después de la firma del Acuerdo sea juzgado.

“Hay mucho ruido alrededor de la JEP, que viene de sectores que no quieren que funcione, se ha generado mucha estigmatización alrededor de esa institución, cuando lo que hay que hacer es defenderla y buscar que se esclarezca la verdad”.