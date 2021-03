Aunque la Jurisdicción ya borró el trino y el presidente de la JEP rechazó el contenido y aseguró que fue un formato inadecuado de comunicación, expertos coincidieron con que fue contraproducente para la entidad, pues cayó en la banalización de un fenómeno grave como el de las ejecuciones extrajudiciales.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sorprendió a sus seguidores de las redes sociales con una nueva estrategia de comunicación: un meme, en el que se ilustra el cerebro de una mujer que está a punto de dormir. Cuando intenta conciliar el sueño, este le menciona los 6.402 casos de falsos positivos, una cifra que recientemente reveló este tribunal, y la mujer queda desvelada.

Las respuestas no se hicieron esperar. Aunque el presidente de la Jurisdicción, magistrado Eduardo Cifuentes rechazó este contenido y ordenó la eliminación del meme, la publicación llegó a más de 3.500 “me gusta” y casi 1.000 comentarios, muchos de ellos rechazando este contenido. Algunos se preguntaron por qué en otros casos, como el secuestro de las antiguas Farc, no se han desarrollado este tipo de estrategias; mientras que otros refirieron la salida como una “burla” a un fenómeno que ha dejado miles de víctimas en el país.

Aunque este diario intentó comunicarse con la dirección de comunicaciones de la JEP para consultar las razones detrás de la decisión de poner esta pieza en sus redes sociales, la entidad manifestó que no se iba a pronunciar sobre el tema y una hora después eliminaron el mensaje. Horas más tarde, comunicaron que “el formato utilizado fue inadecuado y el equipo de Comunicaciones tomará los correctivos necesarios para seguir comunicando la labor de magistrados y magistradas en el cumplimiento de sus funciones constitucionales”.

El presidente de la JEP rechaza el contenido y el formato de un meme que se publicó hoy en nuestras redes sociales. Se ordenó consecuentemente su eliminación. La Jurisdicción se manifiesta a través de autos y comunicados oficiales.

🧵Abrimos hilo ⬇️ — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) March 12, 2021

Sin embargo, consultamos a personas expertas en comunicaciones y abogados para conocer su opinión sobre esta estrategia. La mayoría consideró que fue una salida desafortunada, teniendo en cuenta la naturaleza de la entidad y la gravedad de los procesos que adelanta.

Según María Alejandra Arboleda, docente de comunicación política y opinión pública de la Universidad Javeriana de Cali, “publicar ese tipo de memes puede afectar su credibilidad y objetividad, porque es un mensaje que puede interpretarse como falta de imparcialidad”, teniendo en cuenta que hasta ahora no ha sido una estrategia abordada en otros procesos.

Para Arboleda, este contenido se sale del estilo de publicaciones de la Jurisdicción, que ya ha construido una identidad: “Un tribunal trata temas delicados y que han dejado heridas en el país, heridas que estamos buscando cómo sanar desde la verdad y la justicia, y por eso merecen ser tratados con seriedad”. En ese sentido, no aconseja utilizar estos recursos que le dan paso a las interpretaciones. “No se midió el impacto ni se cuidó la marca institucional”, agregó.

La experta asegura que uno de los objetivos de la JEP, que debería reflejarse en sus comunicaciones, es “buscar legitimarse ante ciertos sectores de la opinión pública que aún no los reconocen”. Sin embargo, según ella, “este tipo de tácticas hacen que pierdan legitimidad”. También, señaló que esta podría ser una forma irrespetuosa de referirse a las víctimas del conflicto armado.

Otra estratega de comunicaciones, que prefirió no revelar su nombre, aseguró que esta manera de llegar a las audiencias puede banalizar un fenómeno criminal cuyos efectos podrían mostrarse de una manera más cercana: “¿Creen que un país tan acostumbrado a la violencia se va a despertarse por ese meme? Al revés, puede que suceda el efecto contrario y se banalice. Es importante que esta entidad se dedique a contar las historias y los relatos de las víctimas”. Sugiere que si quieren llegar a nuevos públicos es mejor utilizar otras herramientas como los cómics, que pueden ofrecer más explicación o contexto.

Juan Carlos Ospina, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), opinó que “el uso de los memes de manera oficial es una de las estrategias más complicadas de los últimos tiempos”. Si bien el poder de lo gráfico, explicó Ospina, permite llegar a muchas personas, en este caso especialmente a los jóvenes, también produce riesgos si la simplificación no es apropiada o si no se expresa su complejidad. Aunque advierte que en este caso no hay información incorrecta ni hay un uso abusivo, sí hace falta el contexto de la decisión judicial.

Asimismo, se preguntó si la idea se podría replicar para otros casos, teniendo en cuenta que el mensaje que se desea comunicar puede ser mal recibido o malinterpretado. “Lo cual ideológicamente parece típico con la JEP”. Para el jurista, esa es una cifra de la que debería apoderarse la sociedad civil y no la institución, aunque esto sea un proceso más complejo. Hubiera sido distinto si, por ejemplo, solo hubiera replicado el mensaje de alguien más.

Aunque el meme ya no existe, los detractores de la JEP lo utilizaron para viralizar mensajes en contra de la institución y calificar este contenido como “parcial” y “burlesco” para las víctimas del conflicto.

