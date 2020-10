Durante una audiencia sobre reclutamiento de niños y niñas, el excomandante guerrillero Abelardo Caicedo, conocido como Solis Almeida, pidió reunirse con las víctimas de este delito "para dar la cara, responder a las inquietudes que tengan y pedir perdón”. En esta diligencia no reconoció haber reclutado o permitido el reclutamiento de menores de edad a las Farc.

“Yo quisiera que se me diera la oportunidad de poder participar en una reunión con las víctimas, dar la cara, pedir perdón y poder responder las inquietudes que ellos tengan. Yo quiero aportar a esa reconciliación lo más que se pueda de mi parte”, así finalizó su intervención Abelardo Caicedo, conocido en la guerra como Solís Almeida, durante la audiencia de este miércoles 7 de octubre ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por el caso 007, sobre reclutamiento de menores de edad en la guerrilla de las Farc. El excomandante del Frente 19 de las Farc y del Bloque Caribe, sin embargo, no reconoció este delito.

La JEP, a través de informes que ha recibido de las organizaciones gubernamentales y sociales, ha registrado 8.839 hechos y ha acreditado a 93 víctimas por este delito. De igual manera, ha vinculado al caso a 37 exjefes de la antigua guerrilla, entre ellos, a “Solís Almeida”.

Durante esta audiencia, continuación de una anterior que fue privada, Caicedo respondió a las preguntas de un representante de la Coalición contra la vinculación de niñas, niños y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico) y de la Procuraduría. La primera organización representa a hombres y mujeres que fueron reclutados antes de los 15 años y que pertenecieron al Bloque Caribe, por lo que le pidieron explicaciones a Caicedo.

Este dijo que la ausencia del Estado en las áreas rurales ocasiona que los jóvenes no tengan documentos de identidad, y que “hubo momentos en que pidieron el ingreso a las filas de las Farc y quienes recibían esos datos no tenían la forma de establecer si la edad que decía el joven era o no. Muchos muchachos se cambiaron la edad para poder ingresar. (…) Otra razón es porque debido a la represión, la gente en vez de desplazarse hacia las ciudades se desplazaba hacia los campamentos. Hubo ingreso de familias completas a la guerrilla, gente que entró con sus hijos”.

Y aclaró que fue jefe del Bloque Caribe entre enero de 1994 y agosto del mismo año. Luego fue comandante del Frente 19 de las Farc en la Sierra nevada y en el Magdalena. “No supe más de los otros frentes del Caribe, 35, 37, 41 y 59. Quedé solo como comandante del 19”.

El representante de la Coalico insistió. “De los casos que tenemos ninguno mintió sobre su edad, todos fueron reclutados en contra de su voluntad”. Ante esto el excomandante de las Farc respondió: “Primero, pedirles perdón a sus familias y a ellos. Pero dígame en qué estructuras del Bloque ocurrió. Eso es violar las normas de las Farc. Yo ingresé en 1977, ya esa norma estaba establecida. No sé por qué hubo esas violaciones”.

La organización civil dijo que había víctimas del Frente 19. A lo que Caicedo explicó que habían devuelto a jóvenes a sus casas cuando se dieron cuenta de que eran menores de 15 años. “Una jovencita que dijo una edad que no era y cuando se estableció que tenía menos de 15 años se regresó. Esto ocurrió en San Pedro de la Sierra. Geraldine era su nombre de en las filas. En otro caso le fuimos a devolver la muchacha al papá y éste no la recibió porque dijo que no tenía como atenderla”.

La Coalico siguió preguntando por los menores de edad que no devolvieron a sus familias, por niños y niñas de 11 o 12 años y sobre los testimonios de las víctimas, que no mencionan que dentro de la guerrilla se hubiera iniciado un proceso disciplinario en contra de los guerrilleros que hicieron el reclutamiento, sino que entrenaron militarmente a las víctimas.

Caicedo insistió en que lo que él y las personas a su mando hicieron fue enviarlos a sus casas. La Coalición también el hecho de que las familias perdían el rastro de sus hijos. “Las familias de las víctimas fueron a los campamentos para reclamar a sus hijos y en varios frentes trasladaban a los niños a otros lugares para que las familias perdieran el rastro de sus hijos”. Caicedo respondió lo siguiente: “Es posible que eso haya ocurrido. Nosotros nos movíamos permanentemente por la persecución militar. Eso ocurrió, pero no con la intención de sacar a la persona de donde estaba la familia, sino como una medida de seguridad elemental que era la movilidad. Pero deme casos puntuales”.

Sin embargo, por ser pública la audiencia, la Coalición se abstuvo de dar nombres. Así sucedió también con las preguntas que formuló la Procuraduría. Se le preguntó al excomandante por las sanciones en los casos de embarazos y deserción en las Farc. Abelardo Caicedo contó que él mismo pagó una sanción por “irresponsabilidad”. El hecho fue porque su compañera quedó en embarazo de su hija, que ahora tiene 30 años. “El secretariado me sancionó a mí por irresponsabilidad. Por la falta, hice 12 metros de trinchera antiaérea en 1990”.

La procuradora también preguntó por estrategias de crecimiento de la organización guerrillera, por los informes que le llegaban como miembro del Estado Mayor del Bloque Caribe y por casos particulares de guerrilleros y guerrilleras. “Solís Almeida” dio sus explicaciones, pero no reconoció casos de reclutamiento de menores de edad.

Al final, después de la solicitud de la reunión con las víctimas para hablar de casos concretos y pedir perdón, el representante de la Coalico dijo: “Desde esta representación de víctimas se aplaude y se saluda con beneplácito esta posibilidad. Nosotros quedaríamos a disposición de lo que este despacho decida”. Esperan que participe la Comisión de la Verdad.