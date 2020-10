En un comunicado, ocho excomandantes de la antigua guerrilla pidieron perdón por el asesinato del candidato presidencial y se comprometieron a contribuir con la verdad. Además, dijeron que contarán ante la JEP y la Comisión de la Verdad por qué lo consideraron un objetivo militar y un enemigo de clase.

Horas después de que la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares, anunciara públicamente que Pastor Lisandro Alape Lascarro, Pablo Catatumbo Torres Victoria y Julián Gallo Cubillos o Carlos Antonio Lozada asumieron tempranamente su responsabilidad por los homicidios del expolítico conservador Álvaro Gómez Hurtado, el economista Jesús Antonio Bejarano, el general Fernando Landazábal Reyes, el representante a la Cámara Pablo Emilio Guarín y los exguerrilleros Hernando Pizarro León y José Fedor Rey o Javier Delgado, el antiguo secretariado de las extintas Farc emitió un comunicado público en el que piden perdón al país y, específicamente, a la familia y amigos de Gómez Hurtado.

“Hoy, a pocos días de cumplirse 25 años de este asesinato, los miembros del antiguo secretariado de las extintas Farc reconocemos ante la familia de Gómez Hurtado, el país y el mundo que somos responsables de este hecho. Tras muchas horas de reflexiones individuales y colectivas, honrando nuestro compromiso con la construcción de un sociedad más justa fundada sobre los cimientos de la verdad más amplia y completa posible, hemos decidido esclarecer los hechos y las razones del homicidio de Álvaro Gómez Hurtado”, dijeron en el documento. Reconocieron, además, que la contribución a la paz del país por parte del líder político “habría sido fundamental”.

En su declaración oficial, mencionaron que "durante 25 años, este crimen, declarado como de lesa humanidad en mayo de 2019, ha permanecido en una impunidad que lacera la herida abierta en el corazón de la familia y amigos de Álvaro Gómez”.

El comunicado oficial del antiguo secretariado no solo fue firmado por los tres excomandantes que emitieron la carta a la JEP, sino que también se unieron Rodrigo Londoño Echeverry, Milton de Jesús Toncel Redondo, Jaime Alberto Parra, Juan Ermilo Cabrera y Rodrigo Granda. Los exjefes afirmaron que no podían seguir escudando su responsabilidad en la larga confrontación armada y por eso decidieron contar la verdad: "Queremos que la familia de Gómez Hurtado y el país conozcan toda la verdad, sin intermediarios y sin interpretaciones que obedezcan a agendas que no sean las de la verdad plena”.

Para contribuir su compromiso con la verdad, los ocho excomandantes se comprometieron a contar ante la JEP y la Comisión de la Verdad, “por qué era considerado por nuestra organización un objetivo militar y un enemigo de clase que representaba a quienes habían declarado la guerra a las nacientes Farc-EP y por qué decidimos callar este hecho todos estos años”.

La declaración llega justo dos días después de que la exsenadora Piedad Córdoba asegurara saber quién asesinó a Gómez Hurtado y manifestara tener pruebas en su poder que, según ella, entregaría a la Comisión de la Verdad. La Fiscalía anunció este viernes que citaría a la excongresista por este caso; sin embargo, la excongresista mencionó que “este no es un tema penal ordinario, esto es un tema que se enmarca dentro del conflicto, de la guerra que vivió el país y en el que uno de los muchos asesinados fue Álvaro Gómez Hurtado, entonces ese es un tema que le corresponde a la JEP, a la Comisión de la Verdad. Yo no tengo nada que hacer en la Fiscalía”.

Según Patricia Linares, la decisión de las antiguas Farc de asumir su responsabilidad en estos hechos llegó después de una reunión celebrada el 25 de septiembre, día en el que recibieron una carta, por ahora reservada, en la que ofrecían aportar una verdad clara, exhaustiva y detallada sobre los hechos mencionados. La misiva fue recibida por la JEP el día 30 de septiembre de 2020.

