JEP identificó uno de los cuerpos encontrados en Dabeiba y sería un falso positivo

Laura Dulce Romero @Dulcederomerooo

Las confesiones de un grupo de militares sobre los mal llamados "falsos positivos" o asesinatos de civiles en indefensión presentados luego como bajas en combate, en el departamento de Antioquia, conmocionaron al país a finales de 2019. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en un ejercicio de contrastación, decidió llevar a los uniformados hasta el cementerio del municipio de Dabeiba para buscar a 45 civiles, que aseguraron haber asesinado y presentado como bajas en combate. En esa primera etapa, los investigadores entregaron a medicina legal 17 cuerpos. Hoy, dos meses después, se arrojan los primeros resultados: la identificación de un desaparecido.

Se trataba de un hombre de 26 años. De él se sabe que tiene tres hijos y estaba casado. Trabajaba en el campo cuando lo sacaron de su casa y se lo llevaron. Nadie supo a dónde. También se conoce que tiene un padre que no ha parado de buscarlo desde 2002. Como pocos, aún con el miedo de las consecuencias de su búsqueda, fue hasta la Fiscalía, en Medellín, a contar su caso y a denunciar que unos militares estarían involucrados en la desaparición de su hijo. Incluso dijo haber recolectado pruebas que determinaban que su cuerpo podría estar en el cementerio de Dabeiba, pero a su caso no le dieron tanta importancia. Y en la investigación las autoridades no llegaron al cementerio a buscar el cuerpo. Resignado, se hizo pruebas de ADN por si algún día aparecía, para que las autoridades pudieran cotejarlas.

Esa denuncia fue clave para que hoy pudieran encontrarlo. Contó con suerte, pues 18 años después, Alejandro Ramelli, magistrado de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, decidió ir hasta el lugar para contrastar información de los militares que hoy están rindiendo cuentas en el Caso 03, sobre Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. Con la presencia de la JEP en Dabeiba, las verdades, otros testigos, casos como el suyo y nuevos puntos para exhumar comenzaron a aflorar.

Según el informe policia judicial, conocido por este diario, la fosa seis, donde encontraron a este hombre, corresponde a un punto dado por uno de los testigos protegidos por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), en medio de una práctica de pruebas que comisionó Ramelli a sus magistrados auxiliares, Hugo Escobar y Juan Carlos Losada. Con estos datos, las antropólogas de la UIA comenzaron a exhumar y encontraron dos personas.

En total, la JEP entregó 17 cuerpos al Instituto Medicina Legal para comenzar con su proceso de identificación. De ellos, según una fuente de esta entidad, se pudieron establecer 12 perfiles genéticos. También se determinó que en cuatro de los cuerpos había impactos de bala. Aunque todos se compararon con los registros del Instituto, sólo uno dio positivo: el del joven agricultor. Es la primera vez que la JEP entrega el cuerpo de una persona dada por desaparecida.

La pregunta que ahora deben resolver los togados es si ese el agricultor fue asesinado y desaparecido por el grupo de militares que fue en diciembre del año pasado hasta Dabeiba o no. Aunque los uniformados que están en esta justicia han contado la verdad hasta ahora, la etapa de contrastación ha tenido dificultades. Algunos pobladores contaron que los militares pidieron “embellecer” el cementerio. Ellos, que pensaron que era un acto desinteresado, les permitieron volver a pintar todo el camposanto. Por otro lado, la situación de seguridad de los testigos es compleja. A uno de ellos tuvieron que sacarlo del municipio y proporcionarle un esquema de seguridad.

En esta segunda etapa de la diligencia, los investigadores de la UIA seguirán cavando. En esta inspección esperan abrir nuevos puntos del cementerio señalados por otros testigos. Se espera que, al igual que en diciembre, tarden una semana en encontrar más cuerpos de personas que fueron asesinadas para ser presentadas como bajas en combate. También se realizarán unas brigadas de atención y acompañamientos a las víctimas de desaparición, para que se registren dentro de las bases de datos de Medicina Legal y se pueda cotejar sus muestras con las personas halladas en Dabeiba.

Por lo pronto, este lunes la JEP entregará el cuerpo del campesino en el municipio. En compañía de organismos internacionales, funcionarios de la JEP, la Unidad de Investigación y Acusación, Medicina Legal, realizarán un acto digno de entrega del cuerpo de este campesino por años desaparecido a sus familiares.