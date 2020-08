Escritores, académicos, empresarios, excombatientes, científicos, deportistas, economistas y víctimas de diferentes procedencias y líneas de pensamiento escribirán cada semana sus reflexiones o experiencias sobre la necesidad de buscar la verdad del conflicto armado.

“Vamos por una verdad dolorosa pero necesaria; sin sesgos, condiciones ni negociaciones; sin subordinaciones, sin intereses de poder político, ni de prestigios, ni de dineros; y sobre todo buscada con la mayor libertad posible. Se trata de una verdad difícil y franca”. Con la intención de darle valor a esta frase del padre Francisco De Roux, presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), Colombia2020 de El Espectador publicará una serie de 12 reflexiones de personas que quieren contribuir con sus testimonios a ese diálogo directo y constante que esa entidad quiere construir.

La idea es hacer uso de todos los formatos y los medios posibles en medio de las limitantes y oportunidades que nos impone la emergencia sanitaria por el COVID-19, para que diferentes sectores de la sociedad civil participen con sus relatos, mientras la Comisión continúa trabajando sin pausa en su tarea más definitiva: la construcción del informe final, que debe entregar el año entrante.

Desde noviembre de 2018, los once comisionados y los distintos equipos que conforman la Comisión han avanzado en el proceso de escucha y esclarecimiento de los hechos más graves de la guerra, en el reconocimiento de las víctimas y en la promoción del diálogo y la convivencia en los territorios, con miras a la no repetición.

Un año y medio después de iniciar su mandato, y en el contexto difícil que impone un conflicto que no cesa en los territorios, se hace cada vez más necesario seguir con ese diálogo. Como lo planteó el padre De Roux, se trata de una tarea inmensa y una causa más grande que las mismas instituciones.

El presidente de la CEV insistió en que la búsqueda del relato de lo que ha sucedido en este país a lo largo de más de medio siglo de conflicto armado no debe profundizar en las retaliaciones, sino más bien abrir el camino hacia la reconciliación: “No se puede llegar a una paz estable y duradera si no se conoce la verdad. Tenemos más de ocho millones de víctimas en este país. Hemos escuchado a miles de personas en todas las regiones: hemos estado con los movimientos de mujeres, con los sindicatos, con los indígenas y afros; hemos escuchado a las víctimas de las Fuerzas Militares, funcionarios públicos y a grupos de empresarios, también a excombatientes. Es muy importante entender que nuestra responsabilidad es llegar a una visión comprensiva que incorpore puntos de vista de todos los lados y la participación de todas las partes”.

Aún así, la tarea de la Comisión no se reduce solamente a la escritura de un informe final, según han insistido varios de sus integrantes. Por eso, mientras su mandato dure, la Comisión persistirá en la tarea de promover una reflexión colectiva sobre el conflicto armado que se ha arraigado en nuestra cultura y ha encontrado la manera de reeditarse una y otra vez, tal como lo explica la comisionada Lucía González: “La Comisión pretende seguir buscando formatos y lenguajes diversos que permitan hacer énfasis en la necesidad de la verdad como un medio para la toma de conciencia sobre aquellos asuntos que no deberían repetirse y deben ser transformados para poder vivir en paz”.

Por eso, a partir del próximo domingo 23 de agosto, Colombia2020 creará un espacio titulado Reflexiones sobre la verdad, que consistirá en la publicación semanal de 12 textos cortos, testimoniales y de opinión, que las personas invitadas escribirán sobre su experiencia del conflicto armado o sobre la necesidad de la verdad y la búsqueda de la paz.

En cada una de las piezas publicadas, los autores y expertos que han aceptado esta invitación de la Comisión de la Verdad hablarán, desde su experticia o desde su experiencia personal, la vivencia emocional de un hecho y las reflexiones que pudieron derivar de estos momentos. Esos textos podrían convertirse en espacios de escucha y de reflexión pausada. Invitamos a nuestros lectores a escuchar, a que nos acompañen en este nuevo espacio.