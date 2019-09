¿Alguien quiere acordarse de Bojayá?

Ahora que tantos irresponsables desean el retorno a la guerra queremos pedirle al país que se acuerde de Bojayá. Nada justifica volver a las armas. No se justifica repetir tanto dolor.

Estos son momentos difíciles para las comunidades que más hemos sufrido con el conflicto armado. La zozobra y la incertidumbre se han instalado en el Chocó y el Pacífico. Son momentos difíciles para el país. No obstante, es hora de luchar con tenacidad y no aflojar hoy que la paz es atacada desde tantos frentes. Debemos rodear los acuerdos de La Habana, exigir su implementación, profundizar en las reformas estructurales que posibiliten una paz completa que además incluya a otros grupos como el ELN.

Un grupo minoritario de guerrilleros ha decidido retornar a las armas y nosotros preguntamos si se acuerdan de Bojayá. Aquel infierno puede volver a ocurrir si no paramos esta espiral de violencia que, según dicen los estudiosos del tema, viene desde 1948. Afirma Iván Márquez en su nueva declaración de guerra que el Estado colombiano ha incumplido los acuerdos que suscribió en La Habana. De eso sabemos en el Chocó, de incumplimientos y olvido institucional, pero también de resistencia y construcción de paz. Que el Estado es traicionero, eso ya lo sabíamos. Pero para superar su perfidia se requiere la exigibilidad social y no la lucha armada que sólo genera más violencia.

Vimos veredas, escuelas, ríos y pueblos completamente despoblados tras las arremetidas y bombardeos del Ejército Nacional, la más famosa de ellas fue la Operación Génesis, pero no fue la única. Después vimos nuestros territorios ancestrales llenarse de alambrados con vacas y monocultivos de palma africana, en zonas como Curvaradó y Jiguamiandó las selvas fueron arrasadas y a las comunidades se las expulsó a la brava mientras un puñado de empresarios foráneos ampliaban sus haciendas gracias a ese despojo.

Vimos a los paramilitares picar personas a machetazos para lanzar sus despojos a las ciénagas envueltos en costales. Vimos a las guerrillas sembrar de minas y explosivos las trochas por donde salen los niños indígenas para las escuelas, las trochas por donde va el jaibaná a buscar las hierbas que alivian los males de su gente, las trochas que junto a los ríos son como las venas comunicantes del territorio, pero ya no podíamos andar ahí porque otros habían decretado toques de queda y límites que nosotros nunca pedimos. Fuimos prisioneros en nuestra propia tierra.