Educar en la memoria para la construcción de paz

En la nueva Maestría en Conflicto, Memoria y Paz de la Universidad del Rosario, la memoria, de manera preeminente, es un elemento transversal en el estudio de los conflictos, la forma crítica como debemos responder a ellos, y la construcción de paz en los territorios y en toda la comunidad política.

En un contexto como el colombiano en el que hay una tendencia a atacar lo urgente y dejar de lado lo que es importante, se hace necesario pensar, en el mediano y largo plazo, en las transformaciones sociales, políticas y económicas que requiere el país. En especial en este momento de la historia en la que se concluyó un acuerdo de paz con las FARC, es esencial entender que la firma del acuerdo es sólo un primer paso, y que hay mucho camino aún por recorrer para lograr que la implementación de los puntos acordados sea exitosa.

Como lo muestran las cifras, las víctimas del conflicto siguen aumentando entre líderes sociales y excombatientes asesinados y víctimas de desplazamiento forzado. Además, la pandemia no solo ha visibilizado la reconfiguración territorial que se vive en las regiones, sino la profunda necesidad que existe por llevar a cabo reformas estructurales que nos permitan enfrentar las desigualdades y brechas existentes que aún no hemos asumido como sociedad y que nos impiden lograr la tan anhelada paz.

La Universidad del Rosario no ha sido ajena a estos debates. Al contrario, los estudios y la reflexión sobre los conflictos sociales, en general, y el conflicto armado en particular, anteceden por mucho a los diálogos de paz. Distintas disciplinas, cada una desde su enfoque particular, han venido aportando a la comprensión, debate e intento de solución de estas problemáticas por medio de la investigación, la docencia y la intervención social. Fruto de la vasta experiencia que este recorrido ha dado a la Universidad, surge la Maestría en Conflicto, Memoria y Paz, que inicia en el segundo semestre del 2020.

El programa representa una apuesta innovadora por su carácter fundamentalmente interdisciplinario que permite estudiar desde diversos enfoques el conflicto, la memoria y la paz. En su desarrollo participan de manera conjunta la Escuela de Ciencias Humanas, la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos, la Facultad de Jurisprudencia y el Centro de Estudios sobre Conflictos y Paz (CECP) acompañado por el Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre Conflicto y Paz – JANUS.

La Maestría nace con una doble titulación con la Universidad Católica de Eichstätt en Alemania, uno de los países paradigmáticos en los procesos de reconstrucción del tejido social y reconciliación. Nuestros estudiantes aprenderán de los aciertos y desaciertos de una de las experiencias más reconocidas de transformación de los conflictos y construcción de memoria en el mundo.

Nuestro propósito es formar estudiantes, investigadores y profesionales desde las discusiones teóricas y los entornos prácticos que piensen y contribuyan a la construcción de una paz duradera y sostenible local y nacional. Para construir esta cultura democrática incluyente en la que sea posible la paz, es necesario enfocar los esfuerzos educativos en desarrollar las distintas facetas de los y las estudiantes: su afectividad, la manera como conciben la historia y la sociedad, la forma como se conciben como ciudadanas y ciudadanos, así como la manera como deben asumir sus responsabilidades políticas en la sociedad en la que viven.

Nuestra ambición es proponer espacios de reflexión, discusión e intervención en las problemáticas actuales de conflicto, memoria y paz, formando a personas con rigor científico y principios éticos al servicio de la comunidad. Esta Maestría en Conflicto, Memoria y Paz se consolida así como una oportunidad única para fortalecer los conocimientos, habilidades y competencias de aquellos y aquellas que anhelan impactar positivamente su entorno social.

*Directora del Programa de Maestría en Conflicto, Memoria y Paz.