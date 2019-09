Lo público sobre lo reservado

Siete meses después, la Fiscalía no ha entregado la información completa. Varias áreas de la entidad han respondido que no corresponde a su despacho y la han remitido a otras oficinas.

No es sano que una democracia tenga enormes islas cerradas al acceso de la información, especialmente, en temas relacionados con los derechos humanos. El Ejército y cualquier otra institución pública, no pueden estar fuera de la veeduría de los medios de comunicación.

Es incomprensible que el Ejército no pueda entregar esta información, especialmente, luego de las denuncias recientes de corrupción publicadas por varios medios de comunicación. Además, las respuestas son clave para revisar el accionar de la fuerza pública en medio de las tensiones que viven varias comunidades con las mismas empresas que le entregan dinero a instituciones como el Ejército.

Como periodistas tenemos claro que existe información clasificada, que no se puede hacer pública porque trata asuntos de seguridad nacional. Por eso, junto con la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, quienes nos respaldaron en este proceso, nos preguntamos, ¿cómo podría afectar a la seguridad nacional la información general de unos contratos firmados por el Ejército y la forma de fiscalización de esos recursos? En ningún momento hemos pedido información relacionada con el detalle de operaciones militares ni información puntual que exponga la seguridad de cualquier tipo de infraestructura.

¿Por qué no podría un ciudadano pedirle información a las Fuerzas Militares sobre el dinero que recibe de empresas privadas y la forma en que vigila la ejecución de esos recursos? Van más de seis meses en los cuales periodistas de Rutas del Conflicto han tratado de obtener información sobre los contratos firmados entre empresas petroleras y minero-energéticas y el Ejército, para una investigación para la Liga Contra el Silencio. Al día de hoy, y después de un proceso judicial que terminó con un incidente de desacato dirigido al mismísimo comandante del Ejército, Nicasio Martínez, ( Ver nota de El Espectado r) los datos han llegado a cuentagotas e incompletos.