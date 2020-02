¿Una oportunidad para la memoria?

Por estos días está publicada en la página del Centro una convocatoria para hacer una ‘construcción democrática’ de la memoria. Ello parecería descalificar, contra toda evidencia, las actividades anteriores que adelantó el CMNH al sugerir la gestión previa como no democrática; esto en realidad poco importa pues las evidencias en sentido contrario son demasiadas. Podría significar más bien que, en el fondo, el Centro busca evitar el contacto directo con las víctimas, estigmatizadas por el partido de gobierno; o que prefiere no exponerse a ser cuestionado en sus metodologías y posturas y opta entonces por tercerizar esa labor, como si se tratara de una gestión secundaria; o simplemente que quiere enviar un mensaje que cambie la percepción tan negativa que hoy tiene. Entre tanta especulación, sin embargo, quienes tendrían la posibilidad de participar en esta convocatoria de manera constructiva y conocedora en materia de memoria, deberían pensar qué resulta mejor, si marginarse de toda actividad con el Centro en tanto siga como está y dejar sentada una postura clara en ese sentido, o participar entendiendo el espacio como una oportunidad para mantener vivos los temas que importan y están amenazados.

Después de un año largo de que Darío Acevedo fuera nombrado director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), el balance es verdaderamente desalentador. De entrada, el nombramiento contradijo los múltiples llamados de académicos y personas conocedoras de temas de memoria que reclamaban la necesidad de designar una persona con la formación y sobretodo con el entendimiento que supone el trabajo de construcción de memoria: un trabajo con víctimas, con sociedad civil, con personas de verdad que encuentran en el reconocimiento de sus relatos una forma de reparación simbólica, muchas veces más poderosa que cualquier compensación económica. Eso no sucedió: no solo se hizo el nombramiento de un personaje que de ser miembro activo del partido comunista maoísta pasó a enlistarse en las filas uribistas que niegan casi todo lo que en Colombia ha pasado -empezando por el conflicto armado- sino que, además, acabó con las formas de trabajo que el Centro tuvo por años para construir documentos de la más alta calidad investigativa y rompió con las metodologías de trabajo directo con las víctimas que permitieron en buena medida esos excelentes resultados.