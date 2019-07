Denuncian seguimientos tras audiencia de señalados del atentado en el Andino

Después de una audiencia el pasado martes 23 de junio en la que una jueza de control de garantías decidió prorrogar, a pedido de la Fiscalía, la medida de aseguramiento contra 10 personas que son señaladas de perpetrar el atentado contra el centro comercial Andino (Bogotá), el 17 de junio de 2017, cuatro amigas de los detenidos fueron seguidas por un hombre. La denuncia la hicieron a través de un comunicado público que se conoció el 26 de julio.

En el documento, firmado por un grupo de familiares y amigos de los detenidos llamado ‘Libres e inocentes’, quedó consignado que desde la estación de Transmilenio de Paloquemao “un hombre de tez blanca, calvo, fornido y que vestía de jean azul oscuro, gorra, chaqueta y botas tipo militar de color negro sigue a 4 personas que estaban acompañando la audiencia”. El sujeto las habría seguido hasta la estación de destino “poniendo atención a la conversación que ellas llevaban, al bajarse del Transmilenio, el hombre continúa con el seguimiento y de manera invasiva y descarada se acerca a escuchar la conversación que aún mantienen las jóvenes las cuales advierten de su presencia y se detienen, al verse descubierto este hombre expresa que le duele el estómago, se dirige al semáforo que se encuentra en verde y cruza la calle sin tener ni cuidado con los carros que estaban pasando”, prosigue el comunicado.

Las denunciantes prefirieron no revelar su identidad debido a temor a represalias. Pero los hechos no se limitaron al seguimiento. Según la denuncia, el miércoles 24 de julio personas que se identificaron como miembros de la Policía intentaron ingresar a un apartamento en el que se encontraba una de las mujeres que había asistido a la audiencia visitando a unos familiares. “El familiar de las jóvenes les expresa que desconoce lo que está sucediendo, que no entiende qué pasa y que sin una orden judicial y mucho menos sin una identificación no dará ingreso, los policías insisten durante un rato de manera fuerte y ante la negativa del familiar, finalmente se retiran”, reza el comunicado.

Ese hecho se suma a otras acciones de persecución que han denunciado familiares y amigos de las 10 personas que se encuentran detenidas por el atentado en el centro comercial Andino. También familiares de Violeta Arango, quien se encuentra prófuga y estaría en las filas del Eln, han expresado que fueron víctimas de amenazas. A eso se suma que el 5 de julio de 2018 ingresaron a la oficina de la apoderada de uno de los señalados de perpetrar el atentado y le robaron algunos documentos, a pesar de que había objetos de valor en el lugar estos no se los llevaron.

El proceso judicial

La decisión de la jueza de control de garantías de prorrogar la medida de aseguramiento contra las 10 personas señaladas del atentado se dio por un proceso diferente al del atentado. Vale la pena recordar que una jueza ordenó ponerlos en libertad condicional el 24 de agosto de 2018 debido a que la Fiscalía hizo una solicitud extemporánea para que estos siguieran detenidos.

Tras algunas demoras para materializar la libertad, a las salidas de las cárceles de La Picota, la Modelo y El Buen Pastor las 10 personas fueron recapturadas. Familiares y apoderados denunciaron que en las capturas que se efectuaron en La Picota hubo una irregularidad debido a que aseguran que la libertad nunca se materializó porque fueron capturados adentro del centro penitenciario.

La nueva orden de captura se dio porque la Fiscalía las señaló de pertenecer al Eln. La audiencia del pasado martes pertenecía a ese nuevo proceso. La decisión de prorrogar la medida de aseguramiento causó malestar entre los detenidos y sus seres queridos. Los apoderados apelaron la decisión.

Otro proceso diferente es el que se adelanta por el atentado en el centro comercial Andino, que se encuentra en audiencias preparatorias. Hace poco El Espectador reveló que el juicio fue parcialmente anulado debido a que la Fiscalía no incluyó dentro del escrito de acusación a Natalia Trujillo. Ese hecho generó un llamado de atención del Tribunal Superior de Bogotá hacia el ente acusador y hacia la jueza de primera instancia que había decidido subsanar el error.

En el comunicado que dio a conocer las nuevas denuncias por acoso a las personas que han apoyado a los 10 detenidos aseguran se trata de montajes judiciales. A su vez, los seis hombres y cuatro mujeres que se encuentran en La Picota y El buen pastor están defendiendo su inocencia en ambos procesos. La Fiscalía ha presentado una serie de pruebas con las que busca probar la vinculación de esas personas tanto con el atentado como con estructuras urbanas del Eln. Todas las partes se encuentran a la espera de la decisión de la jueza luego de la apelación de la prorroga de la medida de aseguramiento.