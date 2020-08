Atentado contra líder indígena del pueblo awá en Llorente (Nariño)

Este martes fue atacado por seis hombres armados el líder del pueblo awá Francisco Javier Cortés, quien se encontraba en el corregimiento de Llorente, zona rural del puerto de Tumaco. Sus escoltas repelieron el ataque y en este momento buscan sacarlo del territorio.

Al medio de este martes, el líder indígena del pueblo awá, Francisco Javier Cortés, fue atacado a bala por seis hombres que dispararon indiscriminadamente contra la camioneta en la que se transportaba Cortés. Según las primeras versiones del líder, sus dos escoltas les contestaron con sus pistolas de dotación y así lograron huir entre la balacera. La camioneta, que no es blindada, quedó averiada por los impactos en el parabrisas y en la ventana del conductor. Los hechos se presentaron en el sector de La Vaquería, a dos kilómetros de la zona urbana de Llorente, sitio donde se encontraba el líder saludando a su madre. Mientras Cortés se subió a la camioneta, junto con otro líder indígena de la zona con quien iban a participar en una reunión para electrificar el sector.

Auxilio, auxilio, me acabaron de hacer un atentado hace un momento. Ahora estoy resguardado a las afueras del pueblo”, dice el audio con el que el líder indígena alertó a las organizaciones de derechos humanos del país. De inmediato, la Asociación Minga activó las alarmas para denunciar el hecho, y recordó que los gobernadores indígenas están siendo amedrentados y asesinados por controlar su territorio para evitar la propagación de la peste. “Urgente. Sobre el medio día de hoy atentaron contra la vida del líder awá Francisco Javier Cortés Guanga, quién ha denunciado constantes amenazas contra su vida y la de su familia. Exigimos al gobierno de Iván Duque velar por la vida de este importante líder de Nariño de la organización Unipa”, escribió la organización de derechos humanos.

El padre de Cortés, Segundo Jaimen Cortes Pai, quien también es gobernador indígena, fue amenazado el pasado 24 de julio. A través de su hija recibió un mensaje de Facebook en el que le advirtieron: “dedíquese a lo suyo señor gobernador, no queremos que se meta en otras cosas y no queremos ver policías en los territorios. Lo tenemos vigilado”. Y, teniendo en cuenta que el gobernador Segundo también tiene un esquema de protección, entonces añadieron: “y que le quede claro que los escoltas que usted tiene no le servirán para nada”.

Según Sonia Cifuentes, de la Asociación Minga, “en este momento ha estado en comunicación con nosotros y estamos haciendo las gestiones para que la Defensoría del Pueblo pueda sacarlo a un lugar seguro. Esperáramos que se pueda salvaguardar su vida, estamos muy preocupados porque hace un buen tiempo está recibiendo amenazas, incluso, esta mañana estábamos viendo una ruta para iniciar todo un proceso de protección, pues su papá, que es gobernador, también está muy amenazado al igual que su familia”, dijo Cifuentes.

En la noche del martes 27 de julio, en el resguardo Awá Ñambí Piedra Verde, fue asesinado Fabio Alfonso Guanga García, el segundo gobernador indígena del pueblo awá que perdió la vida en menos de un mes. Según testimonios de esta región del sur de Nariño, el gobernador Guanga murió luego de que varios hombres con revólveres llegaron a las 8 pm. a su vivienda, le dispararan, a él y a Sonia Lorena Bisbicus Ortiz, otra de las fallecidas, y a dos personas más que resultaron heridas, entre ellas un niño de dos años. El otro homicidio se registró el pasado 10 de julio contra el gobernador suplente Rodrigo Salazar, quien era uno de los líderes en el Cabildo Piguambí Palangala del corregimiento de Llorente (Nariño). Fue baleado a las 11 am., mientras llegaba a la zona urbana de esta población a una reunión virtual sobre los avances del capítulo étnico del Acuerdo de Paz.

El pueblo indígena Awá Kuaiker está ubicado en la región del Piedemonte Pacífico, teniendo sus límites en la cuenca del río Telembí hasta la parte norte de Ecuador. La integran los municipios de Ipiales, Mallama, Ricaurte, Barbacoas, Roberto Payán, Samaniego, Santa Cruz de Guachavéz y Tumaco, con una extensión de 318.994 hectáreas, cuyos habitantes en su mayoría son mestizos: de 170.714 personas 26.800 son indígenas awá, es decir, el 15%. Esta zona estratégica y los grandes intereses económicos, legales e ilegales, que se tejen en este territorio es lo que ha propiciado que la Corte Constitucional emitiera dos autos en los últimos diez años, en la búsqueda de proteger la vida de los integrantes de esta etnia y su entorno de vida.

Las cuentas que llevan los indígenas awá es que en los últimos cuatro meses también han sido asesinados siete comuneros y guardias indígenas. Uno de esos últimos sucesos, fue la muerte violenta de James Canticuz Ortiz mientras se movilizaba como copiloto en una motocicleta. Cuando transitaban la carretera del municipio de Barbacoas, en la vía que de Tumaco conduce a la ciudad de Pasto, hombres que se desplazaban en un auto de marca Chevrolet Sprint los interceptaron, los detuvieron e indagaron a James, quien después del interrogatorio recibió una ráfaga de once balazos en su cuerpo lo que lo mató al instante.

