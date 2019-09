Transiciones inacabadas, entre una Nueva Guerrilla y el Viejo Estado

Me contó Alejo Castillejo, que también estará en el evento de Los Andes, que un posconflicto dura alrededor de la mitad del conflicto y se prolonga y agudiza más cuando no se han solucionado los problemas que lo originaron. Este acuerdo intenta superar 50 años y vamos en el año tres del posacuerdo. Por lo pronto, la tierra sigue estando en manos de quienes ven con vergüenza tenerla en las uñas y el Estado sigue dirigido por quienes necesitan de la guerra para vivir de nuestros impuestos.

En ese sentido, la nueva guerrilla será aún más marginal que la anterior y no tendrá el mismo impacto pero les cumplirá el mismo rol repolitizador. Aunque los argumentos de incumplimiento de los acuerdos sean acertados, la conclusión es errada porque el país requiere superar el capítulo de la política en armas precisamente porque es el viejo Estado el que necesita la guerra para hacer política.

Así, el retorno a las armas de líderes significativos de las Farc-EP esta imbricado con los ciclos históricos de nuestro país. [Conflictos armados- Acuerdos incompletos- Posacuerdos incumplidos- Conflictos armados] es el ciclo que no se ha podido romper, tanto por los sectores que necesitan de la guerra para mantenerse en el poder como por los actores armados que no reconocen otra manera de sobrevivir entre la ausencia de Estado y la economía ilegal.

La guerra, no como realidad sino como sofisma, se nos presenta como el lugar donde se afincan las identidades ideologizantes mientras que se despolitiza el sentido del Estado. La guerra se muestra como un blanco o negro, el Bien y el Mal, envestido de moralidad y prejuicio que genera bandos pero oculta poderes, regiones, tierras, territorios y gentes difuminando los intereses que se desenvuelven sobre ellos.

3.El proceso de Despolitización/Repolitización suele ser más complejo de identificar en nuestro contexto por estar imbuido histórica y cotidianamente en un estado permanente de violencia. Lo que nos ha llevado a asumir que la violencia política es el estado natural del país. Como lo he sostenido anteriormente, esta ha sido la principal herramienta de perpetuación de una clase en el poder político.