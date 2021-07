Algunos de los expertos nacionales e internacionales que estarán presentes en esta edición son: James Blevins (Estados Unidos); Maite Alberdi (Chile); David Hernández Palmar (Colombia), Diana Bustamante (Colombia); Felipe Cano (Colombia); Juana Suárez (Colombia); Sarah Moses (Inglaterra); Christian Beetz (Alemania); Joëlle Rouleau (Canadá); Colin Brown (Estados Unidos); Amie Doherty (Irlanda); María Linares (Colombia); Analucía -Rafa- Roeder (Perú); Jorge Caballero (Colombia); Manuel Badel (Canadá); entre otros. Además, los acreditados pueden participar en mesas redondas con los representantes de los festivales más importantes del mundo (entre ellos el Festival Internacional de Cine de Berlín; LevelK; el Festival de Cine de Rotterdam - IFFR; Virtrine Filmes; Show Me the Fund - SMTF; Oh My Gomez; Canada Media Fund).