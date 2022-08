Colombia y las nuevas transformaciones digitales

Douglas Velasquez Jácome, exdirector de la Comisión de Regulación de Comunicaciones y de la RTVC. Foto: Cortesía

Las nuevas transformaciones digitales son claves para el desarrollo equitativo e igualitario social y económico donde la conectividad de los ciudadanos al internet juega un papel fundamental. Para entender esta asociación entre uso de las nuevas tecnologías, las políticas públicas y la regulación, conversamos con el experto, consultor y abogado Douglas Velasquez Jácome, exdirector de la Comisión de Regulación de Comunicaciones y de la RTVC, investigador académico en estos temas. Le indagamos sus conceptos sobre economía digital y nuevas transformaciones digitales.

¿Qué se requiere para adelantar un modelo de política pública de economía digital?

La economía digital es una nueva forma de producción y consumo que emerge de las tecnologías de internet que con la computación digital y la inteligencia artificial hace que estos dos factores confluyan en las nuevas transformaciones digitales, entendida como la “revolución digital” transformando todos los sectores de la sociedad y abarcando toda la cadena de la información, desde la producción hasta la comercialización.

Para desarrollar este modelo se requiere necesariamente contar con acceso eficiente a internet con la combinación de fibra óptica y las comunicaciones satelitales. Quienes no tienen acceso a Internet están en desventaja pues no les permite ejercer su derecho fundamental a comunicarse, estar informados, trabajar, estudiar y lograr su bienestar. Según el DANE, el 56.5 % de los hogares en ciudades, y solo el 23.8 % en zonas rurales tienen conectividad a internet en Colombia. A nivel mundial ocupamos el 114° lugar en el ranking de velocidad y 59 en Latinoamérica; en desarrollo digital estamos detrás de Chile, Brasil, México y Perú; solo superamos a Argentina. Colombia cerró 2021 con solo cerca de 38 millones de accesos móviles a Internet.

Ante este panorama tan desolador ¿Qué recomienda?

Adelantar una política de beneficio social y llevar internet no solo a las ciudades y municipios por fibra óptica sino a las áreas rurales más pobres y alejadas con criterios de eficiencia y no corrupción mediante una infraestructura satelital confiable que garantice el mejor acceso a Internet, aprovechando el mercado de las comunicaciones satelitales que hoy ofrecen varias constelaciones contribuyendo al cierre efectivo de la brecha digital acompañada de una estrategia de costos sustentables. Adicionalmente se requiere un profundo cambio del regulador y la regulación del espectro con real sentido de prioridad del usuario, promoviendo y vigilando la competencia sin posiciones de dominancia ni monopólicas de los operadores. Al mismo tiempo promover la educación en las capacidades digitales y entregar equipos terminales con 5G, como una versión actualizada del programa del antiguo de computadores para la educación.

¿Cómo ve al gobierno Petro frente a estos desarrollos tecnológicos?

El presidente Petro ha afirmado su política de transformación social y económica a través de las nuevas tecnologías. El presidente ha dicho que quienes no tienen acceso a Internet están en una gran desventaja económica y social pues no les permite a estas personas su derecho fundamental a estar informadas, trabajar, estudiar y conservar su bienestar mental y físico que les brinda el acceso a la velocidad a la banda ancha. Está visto, se requiere nivelar la balanza de la igualdad y la equidad para lograr el desarrollo social y económico donde la “revolucion digital” debe ser el hilo conductor transversal en todos los sectores que garantice al ciudadano un oportuno y efectivo acceso a la educación, justicia, contra la corrupción, al desarrollo rural y campesino, entre otros.

La Superintendencia de Industria y Comercios sancionó a Claro con una multa por 2.463 millones de pesos por publicidad engañosa ¿Qué opinión le merece esta sanción?

Uno de los temas más complejos para países como Colombia es contener o mejor regular el poder económico de los operadores de servicios públicos de voz e internet móvil a pesar de tener una regulación antimonopolio y contra las posiciones dominantes, además de una autoridad vigilante de los derechos de los usuarios. Sin decir, que estarían incurriendo prácticas totalmente contrarias a la política social del presidente Petro, pues se comprobó, según la SIC, que CLARO incurrió en publicidad engañosa, pues indujo en error, engaño y/o confusión a los usuarios, al difundir información incompleta e inexacta sobre las condiciones de acceso al servicio de internet fijo con tarifa social. Pero dejemos que se surtan los recursos y apelaciones.