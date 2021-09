¿Cuál es el valor nutricional de la papa?

La papa es un alimento versátil, de precio asequible y alto valor nutricional que la hacen uno de los alimentos más consumidos y cultivados del mundo, sin embargo, sus características nutricionales no son completamente reconocidas.

Al ser un alimento funcional que contiene vitaminas, minerales, ácido fólico, potasio, magnesio, hierro y fibra entre otros componentes, este alimento tiene una actividad y utilidad en el cuerpo que se presenta dependiendo de su combinación y métodos de cocción. Algunos ejemplos de formas de preparación son: al horno, hervidas, cocidas, en freidora de aire, etc.

La papa es un alimento alto en carbohidratos, que tiene el mito que engorda, sin embargo, tener un alto número de carbohidratos no significa que engorde. En la mayoría de los alimentos podemos encontrar la existencia de los carbohidratos, como lo son las frutas, verduras, granos y tubérculos; consumir un alimento alto en carbohidratos como la papa, no es un sinónimo de subir de peso, así como eliminarla del consumo diario no garantiza el bajar de peso, además, consumo de carbohidratos, junto con el almidón de la papa es positivo para el cuerpo, ya que se produce glucosa, principal fuente de energía para el cerebro.

En niños y bebés son un recurso importante por su aporte en proteínas y carbohidratos, alimento que les proporciona energía. Además, las papas hacen parte de los vegetales con texturas suaves y aplastables, las cuales son muy útiles para iniciar una alimentación complementaria con los bebés.

La papa produce almidón resistente y prebióticos. El almidón resistente en la papa se forma una vez se cocina, para luego pasar a una refrigeración (por ejemplo, en nevera) y posteriormente volver a calentarla. A partir de esto se forma un almidón que no es digerible, y por ende llega directamente al tracto intestinal, siento un alimento para las bacterias beneficiosas que se encuentran en ese ambiente, además, esto hará que la papa tenga un menor impacto de la glucosa en la sangre.

Cada tipo de papa tiene diferentes características nutricionales, sin embargo, cada una mantiene una misma base, la cual es una alta cantidad de almidones y vitaminas del complejo B, como los son el B1, B6, B12, las cuales son fundamentales y útiles para lo que es el sistema nervioso central. Las proteínas y aminoácidos también tienen un valor notable, una papa pequeña contiene 2grs de proteína, concentración importante en una dieta vegetariana.

La papa es un alimento versátil, ya que se puede utilizar en todas las comidas: desayuno: wafles, caldos y toneletes; snacks: papas saladas, wraps, casquitos; almuerzo: rellenas, horneadas; y cena: quesadillas, montaditos, en rodajas.

La papa como comida real y su cáscara

La comida real es la que está muy cercana a su estado natural, aquella que viene en su propio empaque, es decir, la cáscara, por lo tanto, el cuerpo lo reconocerá, asimilará y aprovechará sus nutrientes al máximo.

La cáscara de la papa tiene más vitamina C que una naranja. En 100grs podría tener aproximadamente 450mg de vitamina C. La papa con cáscara se considera como un alimento integral y su fibra tiene un poder antioxidante, alimentando las bacterias intestinales, ya que funciona como prebiótico.

En conclusión, la papa aporta más nutrientes que energía al organismo y el valor nutricional de la papa va a depender lógicamente de la forma de consumo y su cocción.

Aquí puede conocer más información.