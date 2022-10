¿Cuáles son los retos del desarrollo sostenible al 2050?

Junto a Mario Posada (centro), rector de la Universidad, posan los invitados, el moderador y la presentadora del diálogo sobre retos del desarrollo sostenible al 2050. Foto: Cortesía Dirección de Comunicaciones UAmérica

La Universidad de América, en el cierre de la celebración de su aniversario número 65, sirvió de plataforma para la construcción de la esperanza en un foro en el que importantes invitados internacionales hablaron sobre los retos del desarrollo sostenible al 2050.

Rigoberta Menchú Tum, premio Nobel de Paz en 1992, activista guatemalteca y defensora de los derechos humanos, embajadora de Buena Voluntad de la Unesco y ganadora del premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, entre otros, fue una de las protagonistas del foro, quién además, estuvo acompañada por Felipe Calderón, político y abogado, electo presidente de México para el periodo 2006 – 2012, presidente honorario de la Comisión Global sobre Economía y Clima de la Fundación Desarrollo Humano Sustentable, entre otros; el encargado de moderar el panel fue el exnegociador de paz y senador Humberto de la Calle Lombana.

¿Es posible generar crecimiento económico y combatir el cambio climático al mismo tiempo? ¿Puede haber desarrollo sin contaminar? ¿Lograremos alcanzar las Objetivos de Desarrollo Sostenible? Estos fueron solo algunos de los temas que se trataron en la conversación.

Para iniciar el diálogo, Mario Posada García-Peña, rector de la Universidad de América, aseguró: “Hoy es un día de celebración, damos fin a un año de festejo por nuestro aniversario número 65. Durante este año celebramos diálogos desde varias miradas y orillas reconociendo las tendencias globales en educación de la mano de universidades y pensadores de talla mundial. Hoy estamos debatiendo los asuntos de la sostenibilidad en un lugar extraordinario, nuestro EcoCampus de los Cerros que hoy reinauguramos después de un exigente proceso de reforzamiento estructural y remodelación integral, bajo un enfoque de arquitectura sostenible y de bienestar”.

Y agregó: “Es una hermosa reserva forestal de 49.000 metros cuadrados de bosque y especies nativas y foráneas que se suman a nuestro esfuerzo por preservar y potenciar el patrimonio ambiental, cultural e histórico para la educación, expresado también en nuestras casas patrimonio: la de Manuelita Sáenz, la de los Derechos del Hombre y la del expresidente Eduardo Santos, lugares que hemos convertido en sitios para impulsar y acoger diálogos significativos al servicio de la ciudad y la nación”.

Muestra de ello, fue la conversación sobre transición energética y desarrollo sostenible.

“Somos un solo planeta, un solo país, una nación que cobija niños y jóvenes a un lado y del otro de sus territorio, que tiene recursos y biodiversidad más allá de su posibilidad de potenciarlos, y que dispone de la fuerza con la cual ha enfrentado retos en el pasado, es con esa fuerza y con esta convicción con la que queremos continuar con el legado de nuestros fundadores y servir de plataforma para la construcción de la esperanza basada en la ciencia, en el conocimiento, en el deber de servir a otros y en caminar hacia un sueño que nos vuelva acción”, enfatizó el rector de la Universidad de América.

“La transición energética, la paz total, la multiculturalidad, la protección, exploración y desarrollo de recursos ambientales, el avanzar en convertirnos en reserva energética y alimentaria del mundo, impulsar nuevas formas de consumo consciente y potenciar el rol de las mujeres y de los jóvenes en el desarrollo, entre otros asuntos, se nos convierte en un imperativo en el que estamos y queremos estar claramente comprometidos como universidad en América, en Colombia y en la región”, añadió Mario Posada García-Peña.

El rector también le contó a quienes participaron de manera física y virtual del diálogo, que también se estaba inaugurando la “Plazoleta Latinoamericana”, un lugar que se convierte en un espacio de encuentro no solo para la comunidad universitaria, sino también para toda la comunidad latinoamericana, ya que es un escenario para la colaboración y la integración.

De igual manera, antes de empezar con la charla, Belizza Janet Ruiz, viceministra de energía, envió un mensaje en el que afirmó: “nuestro compromiso es hacer de Colombia una potencia mundial de la vida, para esto, requerimos transformaciones de fondo, donde tenemos que impulsar la transición energética para enfrentar problemas y la crisis global, particularmente, el cambio climático. En este sentido, el presidente Gustavo Petro impulsó la política de transición energética basado en cinco pilares”.

Compromisos a futuro y planes de acción

La sostenibilidad hace parte de la agenda diaria de todos los países, gobiernos, empresas, organizaciones y universidades del mundo. Unir esfuerzos, compartir experiencias y oír recomendaciones es una tarea que toma fuerza, importancia y reconocimiento.

“Quiero partir de la propia definición que se ha venido haciendo en el mundo sobre el Desarrollo Sostenible, que es la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”, sostuvo el expresidente de México, Felipe Calderón, quien también aseguró que el cambio climático es el más global de los problemas.

El experto citó algunos acontecimientos que han ocurrido este año y que demuestran lo delicado de la situación, entre otros, habló de las inundaciones en Pakistán, que afectaron a más de 30 millones de personas y que dejó a un tercio del país bajo el agua; los incendios forestales sin precedentes de Estados Unidos y de otras partes del mundo, las olas de calor que han afectado a Europa, las sequías (según contó Calderón es el fenómeno del cambio climático que más mata seres humanos) y hasta las inundaciones que han ocurrido en Colombia este año, muchas de ellas aún activas.

Asimismo, contó que si se cuenta todo el hielo derretido en este siglo alcanzaría a cubrir con una capa de hielo todo el territorio de Inglaterra y esa capa tendría 100 metros de altura, lo cual implica que este ritmo, según el expresidente, el nivel promedio del mar va a subir en promedio un metro a final del siglo, y planteó imaginarse lo que puede pasar con muchas zonas costeras del mundo con esta realidad.

“Tenemos ese dilema que ha acompañado por décadas una discusión: o escogemos promover el crecimiento económico o escogemos ser responsables con el medio ambiente, pero luego de muchas investigación llegamos a una conclusión sólida que está concentrada en un reporte que se llama “La nueva economía climática”, en el cual se demuestra que sí es posible tener crecimiento y reducción de emisiones de carbono al mismo tiempo, no es fácil pero se puede y lo tenemos que hacer, siempre y cuando actuemos en modificar de raíz tres grandes sistemas en el mundo”, aseguró Felipe Calderón.

“Nuestro objetivo es también el crecimiento, pero un crecimiento y un desarrollo que sea más resiliente, más incluyente, más equitativo, para eso tenemos que cambiar el concepto de ciudades, hay que pensar qué tipo de infraestructura queremos”, añadió el mexicano, quien aseguró que también hay que cambiar la manera como estamos deforestando las selvas, los bosques y como estamos produciendo alimentos; y, de la misma manera, pasar de un sistema de combustibles fósiles y altamente emisores de contaminantes, a un sistema de mucha mayor eficiencia energética y de energía renovable en su mayoría.

“No actuar en materia de cambio climático, aún en términos económicos, es más caro que actuar en el futuro. Puede haber ganancias económicas y de alivio de pobreza y de empleo y al mismo tiempo reducir emisiones, la clave es cambiar estructuralmente esos sistemas y meter al mundo en un carril de desarrollo distinto”, enfatizó el expresidente Calderón.

Otra teoría que desmintió es que no puede haber desarrollo sin contaminar, y aseguró que en todo el mundo se repiten ejemplos de que hay crecimiento económico y al mismo tiempo bajan las emisiones. “Muchos países europeos, por ejemplo, su PIB creció 60 % y sus emisiones bajaron 32 %”, contó.

Humanismo, aliado del desarrollo

Por su parte, Rigoberta Menchú Tum aseguró: “Nos guía una agenda universal muy importante y es la Agenda de Metas del Milenio, que nos adherimos muchos de los activistas sociales, especialmente los luchadores por el reconocimiento de la diversidad étnica, intergeneracional, lingüística, de culturas y nos unimos a estas metas como una esperanza de hacer agenda común y de construir una ruta de futuro que prevalezca en ella el ser humano, el humanismo, todo lo que sueña el ser humano de un mundo mejor”.

Y añadió: “Tenemos que lanzar nuestra mirada más allá de 2030, como lo estamos haciendo en este foro, que hablamos del desarrollo integral de la Agenda Universal a 2050, vamos por algunos años más… El ser humano tiene una cualidad inmensa y es soñar: nadie debe dejar de hacerlo, siempre y cuando sea realista con el entorno que vive”.

Asimismo, la premio Nobel de Paz aseguró que es necesario compartir muchas experiencias y recursos, porque muchas veces pensamos que es por falta de estos que no se hacen la trasformación; “sin embargo, los recursos están allí. Solamente necesitamos una política global y permeada de voluntad y del sentir humano. ¿Cómo está la calidad de vida de los seres humanos? Porque no solamente el río, la montaña o la semilla que quisimos suplantar por otras, están en deterioro…”, dijo Rigoberta Menchú Tum, haciendo reflexionar a las cientos de personas que estaban oyendo el diálogo.

“Hay otros temas que nos cuesta abordar porque pensamos que no es nuestra especialidad, pero hoy, el mundo nos exige ser multidisciplinarios, interdisciplinarios, crear liderazgos con un conocimiento amplio de los impactos sociales y cuidar y crear rutas para el multilateralismo. Yo tengo una consigna que he agarrado de los movimientos de mujeres: “Aprender a desaprender para volver aprender, eso nos va a dar mucha vida”, compartió la experta.

Y agregó: “No traje datos ni estadísticas, pero quiero recordar que hay muchos parámetros del mundo contemporáneo que nos permite ejercer un liderazgo, no volvamos a soñar que el liderazgo idóneo que va a llegar, sino, como yo, usted, cada uno, nos volvemos líderes que puedan dar enfoques y aplicaciones diferentes para el bien común”.

Entre tanto, Humberto de la Calle, moderador del diálogo, quien muy amablemente dejó que los invitados compartieran durante el mayor tiempo posible sus conocimientos también compartió otra reflexión.

“La Universidad de América se ha distinguido mucho tiempo por ser la gran fuente de creación sobre todo, de ingeniería de petróleos, o sea que de alguna manera, es una muestra de lo que queremos para el presente y el futuro, ya que esta universidad, que fue la primera del sector privado en generar esta ingeniería a nivel profesional, tuvo la versatilidad de recoger los nuevos temas de cambio climático, de transformaciones digitales y particularmente de energías alternativas; la institución amplió el nivel científico en busca de las respuestas que el desarrollo sostenible exige”, aseguró de la Calle.

Esperanza, tecnología y narrativa positiva

Para finalizar el diálogo el expresidente mexicano recordó que “en la Convención de París se llegó a una meta muy importante en tiempo: que es que para la segunda mitad del siglo, que se ha traducido para 2050, lleguemos en el mundo a ser carbono neutrales, una expresión que se fue modificando a llevarla a cero carbono, ese es un primer horizonte temporal, porque es la única manera de llegar a lo que también marco la Convención de París que es a que la temperatura no aumente más de 1.5 grados Celsius, pero ya ha aumentado uno, y como vamos se proyecta que aumente cuatro grados hacia final de siglo, lo cual llevaría catástrofes inimaginables, por eso deben empezar a bajar o que haya otros factores que compensen las emisiones”.

“Colombia tiene sus propias metas de carbono cero, así como otras naciones, empresas y organizaciones, y el gobierno de Gustavo Petro ha sido muy audaz y me parece bien, porque ha planteado una transición energética muy clara. El carbón, a nivel mundial, produce el 40 % de las emociones de carbono del sector energético y eso tiene que parar porque a parte sí causa un daño enorme a la salud, es un absurdo. El gas natural es posible que sea un combustible de transición porque es mucho menos contaminante que el carbón y aún menos que el petróleo”, resalto Felipe Calderón.

“Tenemos que ir a energías más eficientes, renovables… y terminar la era de combustibles fósiles, pero se deben respetar las concesiones y los contratos vigentes, no solo por temas ambientales, sino porque el futuro de los países depende mucho de la certidumbre jurídica y económica. Lo que explica el crecimiento de manera más importante es el estado de derecho” fueron otras de las reflexiones de Calderón.

Según el experto, “el cambio climático y las emisiones son globales no reconocen las fronteras. Y hay que tener gobernanza, gobiernos comprometidos, eficaces, pero también incentivos económicos y uno poderoso es empezar a ponerle precio al carbón, tanto el que emite como el que recupera, para ponernos en la línea correcta”.

Otra de las recomendaciones la brindó la experta guatemalteca, quién aseguró que debemos tener confianza para crear un nuevo modelo de multilateralismo y tratar de buscar alianzas binacionales.

Sin embargo, la Nobel de Paz también compartió: ¿Qué sueña Rigoberta Menchú para el mundo? Mi sueño llega hasta el tamaño de mi presupuesto, porque soy práctica y realista, porque no es justo levantar una gran esperanza y que luego no se pueda hacer nada.

Mientras tanto, Felipe Calderón fue más optimista y les ofreció a quiénes lo oían la posibilidad de creer, que, aunque los resultados no son los esperados, se puede trabajar para construir un mundo sostenible.

“No hay que perder la esperanza, uno se vuelve viejo cuando la pierde. Lo que le da sentido a la vida es tener un propósito firme, aparte de vivir intensamente cada momento. Es cierto, no estamos llegando a la meta, estamos totalmente fuera de cause, pero no hay que perder la fe, hay que trabajar intensamente por incrementar las probabilidades de que esto funcione”, afirmó Calderón.

Y agregó: “Hay que construir una nueva narrativa, no vamos a convencer a la gente causándoles miedo, el miedo solo paraliza. La gente no avanza por el miedo, la gente avanza por la esperanza, y tenemos que construir una nueva narrativa que sea menos catastrofista y más positiva, es hora de hablar más del paraíso y no solo del infierno del cambio climático.

“Esperanza, idealismo que no sea ingenuo si no constructivo y creativo, apuesta a la tecnología, persuasión, narrativa… tenemos que convencer a los demás, no destrozarlos, no humillarlos a base de insultos, ni arrinconarlos, de tal manera que los factores que impiden el cambio se atrincheren y resistan hasta que lo hagan imposible. Tenemos que persuadir al adversario con narrativas más positivas, tenemos que participar en política y tenemos que luchar por el ser humano, finalmente eso le da sentido a la existencia de muchos de los que estamos aquí. Y un día llegará y será distinto, y cuando ese día venga, ojalá nos recuerden como que hicimos todo lo que podíamos hacer en nuestro tiempo, aunque para entonces parecía imposible tener éxito, lo vamos a tener”, concluyó el diálogo el expresidente Felipe Calderón.

Aquí puede revivir el “Diálogo sobre los retos del desarrollo sostenible al 2050″ con Rigoberta Menchú y Felipe Calderón, moderado por Humberto de la Calle. Y acá puede encontrar más información sobre la Universidad de América.