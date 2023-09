Cundinamarca y Cota tendrían definición sobre alcaldía y gobernación. Foto: Cortesía

En el departamento de Cundinamarca el exgobernador y exrepresentante a la cámara Jorge Rey, lidera la favorabilidad en las recientes encuestas en todo el departamento. Cota que es uno de los municipios de la sabana más importantes e industriales de esta zona del país, no es la excepción en una reciente encuesta hecha por la firma encuestadora W.A.A el doctor Jorge Rey aparece con una favorabilidad en la intención del voto del 46.1%, seguido de la exministra de estado y exsenadora Nancy Patricia Gutiérrez, con un 9.2%, ninguno de los anteriores tiene el 18.7%, y el voto en blanco 12.6%, sigue la doctora Yorly Liliana García Bustamante, con el 4.5%, Orlando Salcedo Moya, 3.9%, Jorge Hernando Lozada Lara, 2.1%, Ricardo López Arévalo 1.4%, Alfredo Guillermo Molina Triana, 1.1%, y cierra la encuesta Yeilor Rafael Espinel Torres, con un 0.3%.

Los ciudadanos cotenses se inclinarían por Néstor Balsero

También se preguntó por la favorabilidad del voto para la elección del próximo alcalde del municipio de Cota que está a 40 minutos de la capital de la república, allí se presentaron nueve candidatos de las distintas colectividades, la intención del voto la lidera el doctor Néstor Orlando Balsero García con un 31%, este ingeniero electrónico de la universidad Javeriana, ya fue Alcalde y fue galardonado en sus administración, tiene una especialización de la escuela Superior de Administración Pública; consultado por los resultados de la encuesta dijo; “creo que son importantes para la democracia, son importantes para que la ciudadanía se dé cuenta de que está pensando el ciudadano de a pie, pero sigo trabajando con todo el sector campesino y con todos los comerciantes y que la gente tenga un mejor vivir en este mi municipio, y que conozcan mi programa de gobierno y cada una de las iniciativas que pondré a funcionar en mi administración”.

La intención del voto en Cota la sigue el doctor Jose Néstor González Romero, con el 13.6%, Carlos Julio Moreno con el 11.5%, Danilo Augusto Gutiérrez Herrera, tiene una intención del voto del 4.4%, Dilar Jhon Rodriguez Marín, 4.1%, Jaime Alberto Cárdenas Restrepo, 3.6%, Juan Pablo Ospina Rodriguez, con un 3.4%, Claudia Constanza del Pilar Garay, con un 3.2%, sigue el doctor Javier Cabrera Pinilla, con 3.2%.

También se preguntó por la favorabilidad de los ciudadanos con respectos de los partidos y movimientos políticos, otros partidos y movimientos lideran la favorabilidad de los ciudadanos con respectos de los partidos y movimientos políticos, el partido conservador tiene una favorabilidad del 15,7% seguido del partido liberal con un 10,2%, el partido Centro Democrático cuenta con una favorabilidad del 8.7%, los demás partidos y movimientos políticos tienen entre el 5,3% y 4%.

Consultamos al exgobernador Jorge Rey, quien lidera la intención del voto en Cundinamarca, para ocupar este cargo a partir del primero de enero del 2024 si es electo el próximo 29 de octubre, esto nos dijo: “yo sigo trabajando recorriendo los más de 100 municipios, los cundinamarqueses, me conocen, trabajo desde hace más de 20naños por todos los sectores en todo mi departamento, y lo seguiré haciendo, soy un convencido que las encuestas son importantes para saber cómo vamos, pero no dejo de trabajar y seguir adelante en este propósito, hay mucho por hacer por los millones de personas que nos acompañan y los que no, yo después del 29 de enero si soy electo, como creo que lo seré, voy a trabajar por todos y con todos”.

Para consultar la Ficha Técnica completa puede hacerlo aquí.

Para más información contactarse a los teléfonos 312-4491059, 316-5399141 o a los correos willyacero2@hotmail.com, prensa1414@gmail.com.

*Esta publicación fue pagada por la firma WAA SAS, que está certificada mediante la resolución 5309 del 15 de septiembre de 2021 del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Esta es la ficha técnica de la encuesta: