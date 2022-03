Dramática realidad por las muertes y lesiones en siniestros viales

Mary Bottagisio, fundadora y directora de la Liga Contra la Violencia Vial. Foto: Cortesía

Dentro del Foro Internacional de Seguridad Vial Infantil (FI- SEVI) en su cuarta edición, capítulo Colombia, que concluyó la tarde del viernes 11 de marzo, Mary Bottagisio, fundadora y di- rectora de la Liga Contra la Violencia Vial y vocera de la campaña “Carros más seguros”, presentó la dramática realidad que viven los niños y adolescentes colombianos por cuenta de las muertes y lesiones en siniestros viales.

“Educar a los niños en seguridad vial está bien, pero protegerlos en las vías estaría mejor; ellos están pagando con la vida el costo de su movilidad”, aseguró la líder y activista.

La magnitud del drama vivido por los niños en la década de acción por la seguridad vial que acaba de concluir quedó evidenciada en los siguientes datos:

2.957 vidas deploradas de niños y adolescentes entre los cero a los quince años fue el balance de este primer Decenio de Acción por la Seguridad Vial.

El 50 % de estos niños y jóvenes perdieron su vida en condición de peatón y ciclista.

Según dijo Mary Bottagisio, no es un azar que el 50 % de los niños y adolescentes que murieron en el país lo hayan hecho como peatones o ciclistas. Los desplazamientos de la población en edad escolar representan más de quince millones de viajes diarios, que en gran proporción se hacen en medios no motorizados de transporte; los niños van desde y hacia el establecimiento escolar a pie o en bicicleta.

“De ahí que garantizar una movilidad en condiciones de seguridad de nuestros más de diez millones de niños y adolescentes en edad escolar sea una deuda que cada día cobra más vidas de quienes tenemos el deber, como sociedad y Estado, de proteger y que no vamos a resolver solo transfiriendo la responsabilidad. Es escandaloso que el tema no esté en el corazón de las propuestas políticas”, enfatiza la promotora de la seguridad vial.

“Así mismo, cada día en el territorio nacional tenemos más niños cuya única opción es hacer sus desplazamientos en moto; es el nuevo transporte escolar en el país, y ya conocemos sus riesgos”, advierte Bottagisio. Este es un fenómeno que ahonda las trampas de pobreza y amplía las brechas de inequidad social y queremos resolverlo solo educando a los niños, cuando son justo ellos quienes no tienen el poder de decidir cómo hacen sus desplazamientos. De los niños que murieron en la última década, 700 lo hicieron como usuarios de motocicletas.

“No se matan solos, siempre hay un vehículo motorizado involucrado y es, y debe ser, el tema de reflexión. En la pasada década, no quisimos, no supimos o no pudimos evitar la muerte de más de 2.957 niños y adolescentes. Entre 2010 y 2021 tuvimos 900 niños entre los cero y los cuatro años que vieron su vida apagada como consecuencia de un siniestro vial, entre los cinco y los nueve años dejamos perder la vida de 784 y entre los diez y catorce años perdimos a 1.273 niños”, afirmó Mary Bottagisio.

Y añadió: “Como sociedad debemos exigir acciones concretas de política pública, pero también debemos adherir a ellas para evitar la muerte de más niños. Educar a los niños para que aprendan de seguridad vial está bien, pero protegerlos estaría mejor porque salvamos sus vidas”.

Así mismo, durante el Foro, los conferencistas destacaron las medidas efectivas para proteger la vida de los más vulnerables: gestión de la velocidad, seguridad vehicular e infraestructura adaptada y segura. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), durante el período de pandemia, los niños y adolescentes sufrieron cuatro veces más muertes por siniestros de tránsito que por covid-19. “En conclusión, estamos vacunando a nuestros niños para protegerlos de enfermedades comunes, pero no los vacunamos contra la segunda causa de muerte violenta por lesión de causa externa, recalcó la directora de la Liga Contra la Violencia Vial y vocera de la campaña “Carros más seguros”.

“Algo está mal en nuestra sociedad cuando hemos dejado morir a 900 niños entre los cero y los cuatro años, pero el tema es invisible para nuestros aspirantes políticos. ¿Qué tipo de sociedad somos?”, recalcó.

Por otro lado, el vehículo, al ser el instrumento que introduce el riesgo al sistema vial, debe ser seguro para todos, no solo para quienes están dentro del carro. No en vano, el 84 % de las más de 49.000 vidas perdidas en este final de decenio de acción para la seguridad vial eran peatones, ciclistas y motociclistas y el 50 % de los niños eran igualmente peatones y ciclistas.

Este foro, que pone en el centro del debate la seguridad vial de los niños y adolescentes, constituye la oportunidad de concienciar a la opinión pública sobre la escala de devastación económica y social que produce este flagelo.

La industria automotriz debe honrar sus avances y desarrollos tecnológicos y ponerlos a disposición de toda la humanidad sin excepción. Se calcula que estas tecnologías tienen un efecto inmediato y permitirían salvar miles de vidas de las cerca de 7.000 que se pierden cada año y disminuir la gravedad de las más de 700.000 lesiones causadas por siniestros viales cada año.

“Las tecnologías que salvan vidas en los carros son obligatorias en otros países. Sin embargo, aquí en Colombia las siguen comercializando como un lujo por el cual los colombianos de- ben pagar más. La seguridad de los carros no debe ser una cuestión de poder adquisitivo, sino un derecho de todos por una movilidad segura que incluya también a los más vulnerables y a quienes no deciden cómo transportarse”, concluye Mary Bottagisio.