Faltan 38 días para que en Colombia se realicen las elecciones locales para elegir a los gobernadores, alcaldes, diputados departamentales, concejales y ediles de las Juntas Administradoras Locales (JAL) para el período 2024-2027.

Ya empezó el conteo regresivo para la nueva jornada democrática en el territorio nacional y, por ello, el 19 de septiembre se realizó el encuentro “El futuro de la ciudad y la región”, organizado por foros El Espectador, Caracol Televisión y Blu Radio, en alianza con la Universidad EAN, con el apoyo de Contactar, Renault, Olimpia IT, Uber y Vanti, como un esfuerzo por enriquecer al país con discusiones en temas de relevancia local.

El punto de encuentro en esta ocasión fue el auditorio Orígenes, de la misma universidad, el cual abrió sus puertas al público y a la población en general para escuchar las propuestas de los aspirantes a cargos de elección popular y voceros del sector privado y de la academia. Todo con el objetivo de aportar al diálogo consensuado de las visiones de desarrollo, como lo explica su rectora Brigitte Baptiste:

“Logramos que los candidatos a Gobernación y Alcaldía hablaran de sostenibilidad integral, ahondando en todos sus componentes, porque entendemos que el tema de la seguridad, el medio ambiente, la movilidad, la seguridad alimentaria y la educación son componentes esenciales si de sostenibilidad se quiere hablar. Esto deja en claro la postura de la universidad para aportar a los futuros gobiernos y a la acción política de este país”, señaló la líder de la institución.

“Ciudades inteligentes: tecnología y sostenibilidad”

Innovación, economía digital y sustentabilidad fueron algunos de los temas que se abordaron en medio de la conversación en la que participaron Juanita Agámez, directora jurídica y de relaciones de gobierno de RSE Renault Sofasa; Mario Valdovinos, gerente de Porsche Colombia; María Eugenia Rinaudo, directora de sostenibilidad de la Universidad EAN, y Rodolfo Anaya, presidente del Grupo Vanti.

En medio de la conversación de este grupo, compuesto por la academia y el sector privado, resaltaron cómo las tecnologías mejoran la calidad de vida de los ciudadanos, la eficiencia en la gestión de recursos, la movilidad urbana y la seguridad ciudadana, motivo por el cual los gobernantes que sean elegidos en la contienda de octubre tendrán que generar valor, a través de la tecnología, para solucionar asuntos regionales en medio de sus agendas programáticas, entendiendo la necesidad de transversalizar las políticas públicas para el desarrollo de ciudades inteligentes.

Tarea nada menor que, según los expertos, debe ser una prioridad al pensar en la integración de la consolidada Bogotá Región, que busca aportar de manera conjunta a los dilemas que conciernen no solo a los capitalinos, sino a los cundinamarqueses en general, como la unión del transporte multimodal con el fin de reducir los tiempos de desplazamiento y la baja de emisiones de efecto invernadero en la zona del altiplano cundiboyacense.

Encuentro de candidatos a la Gobernación de Cundinamarca

Seis de los aspirantes a reemplazar al actual gobernador, Nicolás García, entablaron una conversación moderada por Élber Gutiérrez, productor general de El Espectador, para exponer sus ideas relacionadas con la movilidad y productividad regional; tomando como base que la relación y las estrategias conjuntas con la capital son fundamentales para el desarrollo departamental.

En la charla participaron Jorge Emilio Rey, exgobernador y candidato por Colombia Renaciente; Nancy Patricia Gutiérrez, representante del Centro Democrático y exministra del Interior y de Justicia; Alfredo Molina, quien tiene el aval del movimiento En Marcha; Yeilor Rafael Espinel, del partido Dignidad y Compromiso; Liliana García, de la coalición del Pacto Histórico, y Jorge Lozano, quien se postuló a la contienda por el partido Verde Oxígeno.

Los convocados dejaron en firme sus posturas relacionadas con la necesidad de innovar los procesos de producción agrícola en Cundinamarca, aplicar el ordenamiento jurídico que habilita las zonas francas (que fueron avaladas en junio de este año por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo) y el megaproyecto de movilidad del Regiotram de Occidente, entre otros temas.

Como era de esperarse, se escucharon argumentos a favor y en contra en el escenario. Con respecto a este último tema, Espinel considera inapropiado llamar al Regiotram “una experiencia férrea”, dado que se trata más de un “tranvía o un bus eléctrico sobre rieles”.

Afirmación a la que Nancy Patricia Gutiérrez agregó que la suspensión de la licencia ambiental del proyecto fue el resultado de “la falta de responsabilidad técnica y de estudios para no afectar los humedales de la zona”, momento en el que arremetió contra Rey, pues el proyecto fue firmado en su administración. En su defensa, el exgobernador resaltó la importancia de esta iniciativa de movilidad regional, destacando que, contrario a lo que se dice, “las obras no han parado y se avanza en la construcción del patio taller” que no requiere aval de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

Innovación empresarial, clave para el desarrollo regional

En este tercer panel participaron Ángela Mendoza, gerente general de Uber Colombia; Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad EAN; Paulo Emilio Rivas, presidente de la microfinanciera Contactar, y Simbad Ceballos, CEO de Olimpia IT Colombia, quienes hablaron de la relevancia de visibilizar las estrategias que algunas organizaciones desarrollan para impulsar el progreso económico, social y tecnológico, tomando la innovación y la competitividad como herramientas de crecimiento y mejora continua en todos los ámbitos de la sociedad.

Los invitados reconocieron que, si bien la innovación viene avanzando en medio del panorama nacional, también se ha olvidado en el marco de la inversión estatal y las políticas públicas. Aspecto en el que Baptiste destacó que en los planes y propuestas de quienes están en campaña existen apuestas que catalogó de “interesantes y vanguardistas” al vincular la inteligencia artificial en los esquemas de seguridad.

Argumentó que los especialistas concordaron en que es una realidad que usar los algoritmos y patrones puede aportar al bienestar social. Escenario en el que Ceballos detalló que es necesario establecer un protocolo de ciudad inteligente que permita llevar a la Bogotá Región al siguiente nivel de desarrollo tecnológico.

Punto que solo podrá ser alcanzado si se cuenta con líderes enfocados en esta misión, que garanticen el acceso a oportunidades, redes de conexión estables, alfabetización tecnológica en medio de la denominada cuarta revolución industrial y la potencial inclusión financiera de los jóvenes rurales para superar la autosostenibilidad y llevar los emprendimientos del agro a un escalafón superior que permita optimizar procesos y estandarizar la calidad de los productos.

Al tablero los aspirantes al Palacio Liévano

Como evento de cierre fueron invitados siete de los candidatos a la Alcaldía Mayor de Bogotá con el objetivo de conocer sus iniciativas en materia de seguridad y movilidad, dos de los temas que generan mayor preocupación en los capitalinos, como explicamos en el artículo “Indecisión e indiferencia: panorama de participación para las elecciones en Bogotá”, publicado en este medio en junio de este año a partir de los resultados de la encuesta de Invamer.

En el encuentro de la Universidad EAN participaron Juan Daniel Oviedo, quien presentó su aspiración por el movimiento Con Toda por Bogotá; Jorge Enrique Robledo, del partido Dignidad y Compromiso; Diego Molano, quien presentó su candidatura con el grupo ciudadano Reconstruyamos Bogotá; Jorge Luis Vargas, quien tiene el aval del Cambio Radical; Carlos Fernando Galán, del Nuevo Liberalismo, y Rodrigo Lara, del movimiento Lara Demócrata.

Cabe señalar que también se invitó al candidato Gustavo Bolívar, representante de la coalición del Pacto Histórico; pero canceló su asistencia, pues —como dio a conocer en medio de un pronunciamiento oficial— no participará en ningún debate ni encuentro político donde esté su contrincante Molano, decisión que solo será revertida cuando este “establezca un pacto de no agresión”, pues en reiteradas ocasiones y espacios de discusión señaló a Bolívar de “patrocinar a la Primera Línea”.

En el evento, los aspirantes afirmaron cuáles serán sus apuestas en materia de seguridad y el origen de los recursos adicionales que necesitarían para su puesta en marcha. Punto en el que todos descartaron la creación de un nuevo impuesto o el incremento de los ya existentes, para concretar lo que compartían todos: la imperiosa necesidad de tener más fuerza policiva en las calles.

Adicionalmente, se habló de la inseguridad en el sector de Corabastos y el barrio María Paz, la relación del gobierno distrital con el presidente Petro, la movilidad en el occidente, si es necesario un reajuste en el modelo de restricción de libre circulación y la creación del Pico y Placa para motocicletas. Recuerde que en cualquier momento puede ver la grabación de los cuatro eventos del foro en las redes sociales de El Espectador.