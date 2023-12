El ICT Talent Summit 2023 llega a Bogotá

El foro busca sociedades inclusivas y equitativas. Foto: Cortesía

El talento digital marca una fusión entre la agudeza técnica, la destreza cognitiva, los valores éticos y las competencias socioemocionales, todas esenciales para prosperar en una sociedad cada vez más digital (Unesco, 2021). Por eso las tecnologías digitales están evolucionando rápidamente. Así lo demuestra la reciente aparición de potentes herramientas de IA como los modelos de lenguaje ChatGPT y Pangu de Huawei. Estos necesariamente tendrán una profunda influencia en la economía digital, la adquisición de competencias digitales y como se impartirá la educación.

Esa importancia en la educación es la que se podrá observar en el próximo Latin America and Caribbean ICT Talent Summit, evento regional organizado en alianza con Unesco, que reúne academia, expertos en temas de educación y del sector TIC y estudiantes que han pasado en las ediciones pasadas de los programas de Responsabilidad Social (entre los que se destacan Huawei ICT Academy, Seeds for the Future, ICT Competition) en un mismo lugar.

Esta edición, que se realizará el 4 y el 5 de diciembre en Bogotá, reúne a las filiales de Huawei en Latinoamérica y el Caribe, por lo que contará con la participación y asistencia de estudiantes de Colombia, Chile y Ecuador, entre otros.

En este contexto, la Oficina Regional Multisectorial de la Unesco en Santiago, Huawei, el Gobierno de Colombia, GIZ y EFE están organizando un encuentro regional para discutir estos temas en la región de América Latina y el Caribe (LAC ICT Talent23) reuniendo a todos los representantes de innovación educativa de los ministerios de Educación y Tecnología de la región para compartir experiencias y construir puentes de colaboración con varios actores (cooperación internacional y organismos multilaterales, academia, sociedad civil, sector privado, think thanks y medios de comunicación).

Las competencias digitales avanzadas permiten a las personas utilizar las tecnologías digitales de manera transformadora, apoyando los empleos y las profesiones relacionadas con las TIC. La demanda de habilidades digitales básicas y avanzadas sigue creciendo (BID, 2020), mientras que los roles existentes requieren nuevas habilidades digitales, y se están creando puestos nuevos con títulos de trabajo que antes no existían. Tal como indica el último “Informe de seguimiento de la educación en el mundo” (GEM 2023), la definición de competencias digitales ha evolucionado con la tecnología digital. Con base en un análisis de este informe, el 54 % de los países ha definido estándares de competencia digital para los estudiantes, aunque en su mayoría desde el sector no estatal.

El objetivo de este evento es facilitar las discusiones sobre cómo la educación y la capacitación pueden contribuir al desarrollo equitativo e inclusivo de habilidades digitales y complementarias en la región de América Latina y el Caribe, y comprender el impacto de las últimas tendencias tecnológicas digitales en el talento digital y el desarrollo económico.

También se debatirá sobre el papel y la relevancia de la educación para contribuir al cierre de la brecha en talentos digitales, esenciales para impulsar las oportunidades laborales de los jóvenes en formación. Representantes de una docena de países del continente se darán cita en este evento.

En el marco del evento se abarcarán varios objetivos. Uno de ellos es discutir estrategias efectivas para equipar a las personas con las herramientas necesarias para navegar por los rápidos cambios provocados por el desarrollo digital (como las estrategias nacionales y el posicionamiento global en educación digital). Por eso resulta imprescindible el papel educativo que está industria demandará.

También otro efectivo que tendrá cabida en este foro regional es el de discutir y facilitar la comprensión del impacto de la movilidad laboral global en el desarrollo y la disponibilidad del talento digital, centrándose especialmente en la participación de los trabajadores migrantes y el papel de las SMP.

Al igual que contribuir al desarrollo de una fuerza laboral inclusiva y digitalmente competente que contrate a mujeres, personas en contextos de movilidad, con discapacidad y otros grupos diversos.

Ecosistema de talentos Huawei

En 2013, Huawei lanzó su programa ICT Academy, un proyecto de cooperación entre Huawei como empresa y las universidades, para ayudar a impulsar el ecosistema de talento. Con el programa ICT Academy, Huawei ayuda a las universidades a mejorar su capacidad de impartir formación en tecnología digital para que puedan certificar a los estudiantes como talentos TIC. De este modo, ayuda a proporcionar el talento necesario para desarrollar la industria digital. La mayoría de los estudiantes aprueban los exámenes de certificación tras completar los cursos relacionados.

También Huawei creó el programa Seeds of the Future en Colombia desde 2014. Lanzó la iniciativa Education4All en todo el país desde 2020 para elevar las capacidades de los colombianos y así enfrentar los retos de la cuarta revolución industrial. Con este programa, más de 400 jóvenes colombianos han sido capacitados en IA, computación en la nube, redes de telecomunicaciones y 5G.

Este ICT Talent Summit 2023, que se hará en el Grand Hyatt de Bogotá, servirá para entender y hacer un mapeo de cómo la industria está impulsado economías de la región, entre ellas la de Colombia, para lograr sociedades más inclusivas y equitativas frente al talento digital.

Iniciativas de talento en la región y en Colombia

El programa Seeds of the Future, una iniciativa de Huawei, implementó en Colombia en 2014 y lanzó la iniciativa Education4All en todo el país desde 2020 para elevar las capacidades de los colombianos y así enfrentar los retos de la Cuarta Revolución Industrial. Con este programa, más de 400 jóvenes han sido capacitados en inteligencia artificial, computación en la nube, redes de telecomunicaciones y 5G. Al igual que en Brasil, lanzó la plataforma ICT Job Fair con otros socios en 2021, con más de 700 estudiantes registrados. Mientras que en México y Argentina la compañía se ha asociado con diversas partes interesadas para impulsar el desarrollo del ecosistema de talento TIC y ha trabajado junto a las autoridades locales y socios para impulsar el desarrollo del talento digital y ha sido un impulsor clave de la iniciativa Igual TIC, en el caso de Argentina. En Colombia, Huawei se unió a la iniciativa de Sociedad Digital del Ministerio de TIC para capacitar a las 5000 personas en Inteligencia Artificial, Cloud, Big Data, IoT y 5G.