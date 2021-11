El programa que trabaja por la educación digital para todos los niños del país

Una de las principales lecciones que ha dejado la pandemia es que afrontar los retos sociales no es tarea de uno. Por esta razón, las organizaciones, más allá de asumir sus labores corporativas, han aportado a la construcción de soluciones a las necesidades actuales de cada entorno y sobre todo, para brindar una mejor calidad de vida a las futuras generaciones.

Ejemplo de ello es la Fundación Telefónica Movistar, una entidad sin fines de lucro que canaliza la gestión social del Grupo Telefónica (Movistar), la cual cuenta con diferentes líneas de acción organizadas por 4 ejes estratégicos, que están pensados en beneficio de la sociedad: Educación Digital, Empleabilidad, Conocimiento y Cultura Digital y Voluntariado.

En el eje de Educación Digital, su prioridad es contribuir con el cierre de las brechas digitales en el país, al ofrecer una educación de calidad para todos, en cada rincón del territorio. Para ello, ha fortalecido el programa ProFuturo, una iniciativa pensada para que los niños y niñas más vulnerables tengan las mismas oportunidades de crecimiento intelectual y personal que cualquier otro.

En su labor, el programa brinda una serie de cursos de formación gratuita a docentes, quienes después de certificarse pueden impartir y aplicar sus conocimientos en las diferentes instituciones educativas en las que dictan clases.

Su impacto social ha sido tanto, que el año pasado, en medio de la emergencia sanitaria, benefició a 52.382 docentes de 2.300 instituciones educativas del país y a más de 1.200.000 de niños y niñas. Cifras preliminares de 2021 también dan cuenta de que, en lo corrido del año han sido

57.000 los docentes formados, impactando a 1.300 niños y niñas, así como 63.000 menores beneficiados usando el aplicativo “El Oráculo Matemático”.

Es así como a través de experiencias de enseñanza digitales innovadoras, busca potenciar las habilidades pedagógicas y la apropiación tecnológica de los docentes para que sean capaces de proporcionar la mejor educación a los niños y niñas, invitándoles a integrar la tecnología en el aula y fomentar el trabajo colaborativo.

Además, este año ProFuturo fue ganador de los Premios WISE 2021 a la innovación educativa, evento liderado por una prestigiosa ONG mundial especializada en educación y el Banco Mundial con el apoyo del Global Partnership for Education.

“Este es el primer proyecto español que recibe el reconocimiento, lo que confirma que cuando se pone la tecnología y la innovación al servicio de la educación se pueden hacer grandes cosas”, destaca la directora de la Fundación Telefónica Movistar en Colombia, Mónica Hernández.

Además de los Premios WISE 2021, ProFuturo ha sido reconocido como una de las diez principales soluciones educativas a nivel mundial que mejoran el desarrollo profesional de los docentes en el informe “Teachers for a Changing World Spotlight”. El jurado destacó a ProFuturo por el desarrollo de marcos de competencias que permiten a docentes en entornos vulnerables adquirir las habilidades pedagógicas digitales necesarias para impartir una educación de alta calidad a distancia como parte de su plan de estudios básico. El uso de la tecnología para facilitar el desarrollo profesional de los docentes es uno de los principales criterios en los que se ha basado la selección.

ProFuturo cuenta con dos líneas de acción: el Modelo Integral y el Modelo abierto. En el Modelo Integral brinda formación en campo a los docentes en modalidad virtual y presencial, en este se brinda a las Institución Educativa apoyo a través de entrega de infraestructura, formación, acompañamiento, y se capacitan a los docentes y estudiantes a través de una plataforma que funciona completamente off line, es decir, permite tener la experiencia de navegar en contenidos interactivos como si se estuvieran en conectividad. Estos contenidos están basados en competencias STEM, pensamiento computacional, matemáticas, entre otros.

El Modelo Abierto tiene una formación virtual para docentes con más de 42 cursos, entre los cuales se destacan: líderes innovadores, inteligencia digital, aprendizaje cooperativo, docentes digitales, Aprendizaje basado en proyectos, entre otros. Esta formación es acompañada, gratuita y certificada como todos los proyectos de la Fundación Telefónica Movistar.

El programa tiene el objetivo de proporcionar la mejor educación a 13 millones de niños y niñas en entornos vulnerables en 2020 y su meta es que logré llegar a 25 millones en 2030, en los países donde hace presencia

Su propuesta implica, además, a todos los agentes educativos: directores de centro, rectores, familias y otros agentes sociales, educativos e institucionales, para garantizar que el programa tenga el máximo alcance y deje capacidad instalada en los lugares donde opera para que sus efectos perduren en el tiempo.

“Ponemos las bases para que docentes, directivos de centros educativos y estudiantes desarrollen las competencias del siglo XXI necesarias para hacer frente a los retos de la era digital. En Colombia llevamos más de trece años llevando educación de calidad con el programa en zonas remotas y en territorios con tasas de escolarización bajas, y en lo corrido del 2021 hemos beneficiado a más de 1.500.000 personas”, explica la directora de la Fundación.

ProFuturo también ha firmado acuerdos globales con varios socios de ámbito internacional, como Save the Children, World Vision, Fundación Entreculturas, UNESCO, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la Organización de los Estados Americanos (OEA), Empieza por Educar y la red global Teach For All. Asimismo, ha suscrito más de 90 acuerdos con socios locales, destacando la colaboración con instituciones religiosas y también organizaciones laicas vinculadas con la educación.

Frente al panorama actual, Fundación Telefónica Movistar en su programa ProFuturo seguirá robusteciendo sus esfuerzos para reducir la brecha educativa en el mundo, proporcionando una educación digital de calidad a niños y niñas en entornos vulnerables de Latinoamérica, el Caribe, África y Asia. Desde su nacimiento en 2016, ProFuturo ha llegado a 40 países, beneficiado a 19,7 millones de niños y niñas y formado a más de 915 mil docentes. Su objetivo a mediano plazo es proporcionar la mejor educación a 25 millones de niños en 2030.