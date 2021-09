El reto de crear conciencia y prevenir las enfermedades del corazón

En Colombia, cuatro de cada diez adultos sufren de hipertensión, pero el 60 % de ellos no lo saben, según datos del Ministerio de Salud y Protección Social. “Las alteraciones del colesterol conocidas como dislipidemias, la diabetes; esos niveles elevados de azúcar en la sangre causan daños a nivel de los vasos sanguíneos y aceleran la formación de la placa de grasa y el tabaquismo son los cuatro factores de mayor riesgo, pero también hay que tener en cuenta el sedentarismo, la obesidad y el estrés”, señala el doctor Gilberto Castillo, quien explica que hay otra enfermedad cardiaca que se ha convertido en un verdadero problema de salud pública y es la insuficiencia cardiaca.

En ese momento, cuando no le llega sangre al músculo cardíaco porque la arteria se obstruye completamente, es cuando sucede el infarto. “Esta enfermedad coronaria es consecuencia a su vez de otras enfermedades que se consideran factores de riesgo para sufrirla; en primer lugar, la hipertensión arterial, que significa sufrir permanentemente de cifras elevadas de presión arterial”, se explica en la Guía ACOCIB de 2018.

“Lo que ocurrió durante estos meses fue que muchos pacientes con problemas cardiovasculares dejaron de asistir a sus controles médicos por temor a contagiarse en las clínicas y hospitales. La teleconsulta es una buena herramienta, especialmente para pacientes ya conocidos que necesitan mostrar los resultados de los exámenes, pero hay otros pacientes que necesitan ser examinados y hacerles un tratamiento adecuado sólo por video o por celular no es la mejor opción. Muchos de estos pacientes cuando volvieron a consulta, venían con la presión arterial descontrolada, los niveles de azúcar y colesterol por las nubes, etc. Además, aunque las EPS hicieron su mejor esfuerzo por continuar con la entrega de medicamentos, la verdad es que los primeros meses fue complejo para muchos pacientes renovar sus fórmulas y obtener sus medicamentos a tiempo. Muchos pacientes se quedaron dos o tres meses sin medicamentos por múltiples razones”, expresa Gilberto Castillo, médico internista y cardiólogo, coordinador de la Unidad Cardiovascular de la Clínica Imbanaco en Cali.

Aunque la actividad física no debe confundirse con el ejercicio, pues este último exige una planificación, continuidad y otros componentes, Ibeth Carvajal, fisioterapeuta y especialista en ejercicio físico de Bodytech, Gseñala que quienes opten por este último, deben recibir acompañamiento para conocer su estado de salud, y así, podrían mejorar su resistencia cardiovascular y pulmonar, así como prevenir lesiones y enfermedades crónicas, especialmente cardiovasculares.

Más allá de las consecuencias de no ejercerla, es importante señalar los beneficios de la actividad en la salud física y mental. Señala la organización que, un nivel adecuado de esta, “reduce el riesgo de hipertensión, cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular, diabetes, cáncer de mama y de colon, depresión y caídas; mejora la salud ósea y funcional, y es un determinante clave del gasto energético, y es por tanto fundamental para el equilibrio calórico y el control del peso”.

“Durante toda la vida”, esta frase, con la que concluye el comunicado, enmarca la importancia, entre otras cosas, de la actividad física en la salud de las personas. Es la OMS quien, por medio de sus publicaciones informativas, señala que la inactividad no solo es la causa principal de cánceres de mama y colon, también tiene una especial relevancia en la carga de la cardiopatía isquémica.

Como una breve y puntual descripción del cuidado al corazón, la OPS (Organización Panamericana de la Salud) y la OMS (Organización Mundial de la Salud, señalan lo siguiente: “el cuidado del corazón empieza con la lactancia y continúa con una alimentación saludable, comiendo más verduras, frutas y otras comidas no procesadas, así como limitando el consumo de sal, evitando las grasas trans, los azúcares y el tabaco, y también realizando actividad física durante toda la vida”.

La pandemia ha generado efectos en el mundo laboral impulsando, principalmente, la masificación del teletrabajo. Las medidas sanitarias para manejar el virus, como cuarentenas estrictas y distanciamiento social, se tradujeron en que muchos trabajadores abandonaran sus puntos físicos de trabajo para cumplir las jornadas laborales desde sus hogares.

Sin embargo, las malas posiciones, las largas jornadas de trabajo, no contar con iluminación adecuada, utilizar una silla no ergonómica y, sobre todo, no realizar pausas activas, han generado afectaciones físicas y en la salud de los trabajadores.

“Las malas prácticas a la hora de trabajar en casa han causado que las consultas por dolores en el cuello, en las manos, en los antebrazos, en la espalda y lumbares se hayan incrementado durante la pandemia” aseguró Sonia Ivette Gómez, fisioterapeuta adscrita a Colsanitas. “Al tener un mal manejo de la postura con una carga prolongada sobre los músculos y las articulaciones, se genera dolor y alteraciones funcionales”, puntualiza la experta.

Por lo tanto, recomienda realizar pausas activas que le eviten estar todo el tiempo sentado al frente de su computador, “es importante estirar las articulaciones para evitar enfermedades como tendinitis o el síndrome del túnel carpiano. Entre los ejercicios recomendados, y que se aconseja practicar cada uno por 20 segundos, cada dos horas, está:

Lo ideal es hacer cada ejercicio durante 20 segundos

Para los tendones de la mano Gómez recomienda hacer una extensión amplia de los dedos hacia los lados, luego hacia adentro, como haciendo garras.

También puede poner su mano estirada sobre una superficie y levantar y volver a reposar individualmente cada uno de los dedos.

En general y para reactivar otras partes del cuerpo es ideal caminar un poco por el espacio de trabajo y realizar una pequeña rutina de estiramiento, con el fin de reactivar el flujo sanguíneo. Hay varias aplicaciones que le pueden ayudar a organizarse en este propósito, permitiéndole poner recordatorios e incluso sugiriéndonos ejercicios o actividades para hacer, entre ellas, Workrave, para Windows; Time Out, para MAC, Randomly RemindMe, para Andoid; o Stand Up!, para iOS.

Por otro lado, la virtualidad ganó terreno tanto para empresas, universidades y colegios, siendo las plataformas digitales la manera más segura para desarrollar los que haceres y evitando aglomeraciones. Sin embargo, el aumento del tiempo que pasamos frente a distintas pantallas (celulares, computadores, tabletas, televisores, entre otros) está afectando la visión, pues muchas personas no toman las medidas necesarias.

Por lo tanto, las pausas activas para proteger la salud visual son tan importantes como las que nos ayudar a cuidar otras partes del cuerpo.

“Las pantallas de televisión, celular, tabletas o computador generan síntomas visuales después de pasar mucho tiempo en frente de ellas, dentro de esta sintomatología el paciente puede referir fatiga visual, visión borrosa, sensación de ardor y sequedad ocular, algunas también reportan lagrimeo”, asegura Christian Montoya, coordinador académico de la Facultad de Optometría de la Universidad Antonio Nariño.

Entre las recomendaciones que se pueden poner en práctica para reducir este tipo de síntomas están:

Asimismo, la falta de sueño es un factor que influye en el desarrollo óptimo de la visión. “El dormir poco puede alterar el sistema visual ya que esto impide descifrar con seguridad algunos estímulos visuales. El cerebro con falta de sueño es capaz de procesar imágenes simples, pero disminuye la capacidad de interpretar las mismas, también se pueden generar síntomas de fatiga visual, irritación ocular, leve inflamación de párpados”, afirma Christian Montoya.

Es necesario hacer pausas activas para descansar la mirada. Uno de los ejercicios que se pueden poner en práctica, según el coordinador académico Christian Montoya, “es conocido como la regla 20-20-20, esta consiste en que cada 20 minutos frente a una pantalla, usted debe cambiar su punto de fijación a 20 pies (6 metros), durante 20 segundos, así asegura que sus ojos tomen una breve pausa, mirando objetos a distancias diferentes, evitando la fatiga y el desgaste de los ojos”.

Por otro lado, Yohana Chacón, optómetra y jefe del Departamento Científico de GMO, recomienda como pausas activas realizar descansos periódicos de un minuto cada hora y hacer ejercicios como: observar al frente y hacia el infinito (dos repeticiones), mover sus ojos de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba (dos repeticiones), mirar la punta de su nariz (dos repeticiones) y cubrir sus ojos por unos segundos.