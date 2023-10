Encuesta en Antioquia, Medellín y Área Metropolitana: Imbatibles Pérez y Gutiérrez

Fueron 10.750 ciudadanos los consultados. Foto: Cortesía

En la recta final de la carrera electoral por el poder local y regional, cuando solo restan 27 días para la cita en las urnas, el exgobernador y exalcalde Luis Pérez Gutiérrez se mantiene firme en la intención de voto para iniciar un nuevo mandato en el departamento de Antioquia. Ni con la suma de los posibles apoyos en los municipios del oriente antioqueño y de Rionegro, que son los caudales electorales más importantes del candidato Andrés Julián Rendón, su principal competidor, alcanzan para superarlo, según lo muestra la más reciente encuesta realizada por la firma WAA SAS, que está certificada mediante la resolución 5309 del 15 de septiembre de 2021 del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Fueron 10.750 ciudadanos los consultados, de todos los estratos, entre el 25 y el 30 de septiembre, en los municipios de Medellín, La Ceja, El Retiro, Rionegro, Guarne, Barbosa, Bello, Copacabana, Girardota, Copacabana, Envigado, Itagüí, Caldas, Amagá, La Estrella, Sabaneta, Caucasia y Taraza.

Según el estudio, Luis Pérez Gutiérrez tiene una intención de voto del 25,7%, mientras que Rendón, exalcalde de Rionegro, registrar el 15,1%. Más atrás aparecen Luis Fernando Suárez, con el 9,6%; Mauricio Tobón, con 8,6%; Juan Diego Gómez, con 8,5%; Julián Bedoya, con 6,0%; Esteban Restrepo, con 4,0% y Jorge Alberto Gómez, con 2,1%. El voto en blanco llega al 8,2%, mientras que el 9,7% dijo que no votaría por ninguno de los nombres en la baraja.

Según los consultados, la máxima urgencia para atender en Antioquia es el tema de la seguridad, seguido de la generación de empleo, salud, educación y movilidad.

“Todas las encuestas las recibimos con entusiasmo, con cariño. En un 90% de ellas ganamos y en una o dos nos dan un empate, pero creo que la verdadera encuesta será este 29 de octubre, cuando los antioqueños salgan a votar por los mandatarios locales y departamentales. Llevo trabajando por este departamento y por Medellín desde hace más de 20 años y lo que tengo son resultados, desde la Universidad de Antioquia, desde la Alcaldía, desde la Gobernación, he creado un sin número de proyectos que hoy son una realidad. Lo que hemos hecho ha sido con un grupo de profesionales que me acompaña desde hace muchos años. Esto no es solo Luis Pérez, es una labor de un equipo de profesionales y trabajadores de Antioquia y Medellín”, manifestó el candidato puntero de la encuesta. En cuanto a Rendón, quien también fue buscado para conocer su punto de vista, no respondió la llamada.

En lo que tiene que ver con Medellín y la lucha por la Alcaldía, la tendencia se mantiene y el también exalcalde Federico Gutiérrez parece imbatible. El 42,7% de los consultados están de su lado y quien le sigue aparece lejos: Juan Carlos Upegui, con un 13,9% de la intención de voto. Después están Rodolfo Correa (13.7%), Albert Corredor (7.7%), María Paulina Aguinaga (3,4%), Gilberto Tobón (2,7%) y Liliana Rendón (2,0%). Otros aspirantes no llegan siquiera el 1,8% y el voto en blanco es del 2,6%.

En todo el Área Metropolitana, la encuesta de la firma WAA SAS muestra como tendencia que los candidatos de los partidos y movimientos políticos tradicionales se quedarán con estas alcaldías. Por ejemplo, en el municipio de Itagüí lidera la intención de voto Diego León Torres Sánchez, con el 43.4%, considerado ficha clave del senador conservador Carlos Andrés Trujillo, uno de los varones electorales de Antioquia. En segundo lugar, aparece Rosa María Acevedo, con el 19,8%.

En Envigado, Raúl Eduardo Cardona, del Partido Liberal, es puntero con una intención de voto del 30%, seguido del voto en blanco, con el 17,8%.

En Bello se está dando un cabeza a cabeza entre Yulieth Lorena González, que tiene el 17% y cuenta con el aval del MIRA y Cambio Radical, y Néstor David Restrepo, con 16,5%, quien tiene de su lado en una coalición a los partidos Liberal y Conservador, entre otros.

En el municipio de Caldas, la primera en la encuesta a la Alcaldía es María Alejandra Giraldo, con el 13,7% del posible apoyo ciudadano, seguida muy cerca de Raúl Alejandro Mesa, que tiene el 13% y Jorge Mario Rendón, con 12,7%. Llama la atención el inconformismo de sus habitantes, pues también el 13,7% de los encuestados dijo que no votaría por ninguno de los nombres que están en el tarjetón.

En La Estrella, la intención de voto la lidera Liliana María Ramírez, con 20,9%, seguida de cerca por Carlos Mario Gutiérrez, que tiene 18,6%. En Sabaneta, la ventaja la tiene Alder James Cruz, que cuenta con el 29,1% del respaldo de los consultados, frente al 22,7% que registra Iván Alonso Montoya.

Otros municipios encuestados fueron Copacabana, donde Ramón Diego Echeverri puntea con el 19,8% de la intención de voto, con segundo lugar de Jesús Aníbal Díaz, con 17%. En Girardota, Kevin René Bernal tiene el 31,2%, frente a Juan Ignacio Torres, con el 25%. Y en Barbosa se ve un cerrado duelo por los votos entre Juan David Rojas (24,4%) y Víctor Antonio Graciano (22,4).

Donde sí las cosas parecen resueltas es en la disputa por la Alcaldía de Amagá, pues Wilser Darío Molina, con un 32,2% de la intención de voto, dobla a su más inmediato competidor, Juan Carlos Amaya, que tiene el 15,2%. En Caucasia, considerado uno de los municipios claves del Bajo Cauca Antioqueño y tierra de disputa de los grupos armados ilegales con el Estado, el favoritismo lo tiene la abogada Surany Arboleda Arias, con 19,5%. El voto en blanco aquí es segundo, con 18,1%.

En Tarazá, las cosas parecen también definidas: el candidato Yomer Fabián Álvarez lidera la intención de voto con 44,5% y su inmediato competidor es Dawinson Gómez, con 25,2%. En Rionegro, la pelea es entre Fernando Andrés Valencia, que tiene el anunciado respaldo del 29,4% de los ciudadanos, frente a Jorge Humberto Rivas, que muestra un 28,3% a su favor.

En La Ceja, María Ilbed Santa, con el 29,2%, le va ganando a Carlos Mario Mejía, que tiene el 19,6%. En El Retiro, la balanza para la Alcaldía se inclina a favor de Elkin Darío Villada (33,0%), y en segundo lugar aparece Santiago Montoya (21,2%). Por último, en el municipio de Guarne, los ciudadanos encuestados mostraron una mayor intención de voto a favor de Mara Juan Esteban, con 16%, seguido de María Camila Osorno, con 13,6%.

Otro de los municipios consultados fue Caucasia donde Surany Arboleda Arias lidera la intención de voto con el 19,5%, el voto en blanco se ubica segundo con el 18,1% y Ninguno de los anteriores con el 14,3%, en cuarto lugar está Jhoan Oderis Montes Montes con el 13,0%, Anuar José Bertel Álvarez con el 9,6%, David Enrique Arango Quintana con el 6,1%, Jaime Alfonso Montoya Ortega con el 5,1%, Nedis María Cuadro Sibaja con el 4,9%, Antonio José Pérez Araujo con el 3,6%, Benito Antonio Pacheco Julio con el 2,8%, Dagoberto López Daza con el 1,8%, Edwin Jair Areiza Román con el 0,8%y finaliza Fabio Enrique Montes Rojas con el 0,5%.

Para consultar la Ficha Técnica completa puede hacerlo aquí.

*Esta publicación fue pagada por la firma WAA SAS, que está certificada mediante la resolución 5309 del 15 de septiembre de 2021 del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Persona natural o jurídica que la realizó: W.A.A. S.A.S

Fuente de financiación: Propia.

Informe gráfico: Aprobación del presidente y alcaldías, uso de redes sociales, principales necesidades de los municipios, intención de voto elecciones territoriales.

Técnica de investigación: Presencial.

Temas a los que se refiere: Intención de voto elecciones de alcaldes y gobernadores 2023.

Ámbito Geográfico: Departamento de Antioquía, municipios de Medellín, La Ceja, El Retiro, Rionegro, Guarne, Barbosa, Bello, Copacabana, Girardota, Copacabana, Envigado, Itagui, Caldas, Amaga, La Estrella, Sabaneta, Caucasia y Taraza.

Universo: Colombianos habilitados actualmente para ejercer el derecho al voto, en el departamento de Antioquía en donde el potencia electoral es de 5.226.366.

Tamaño y distribución de la muestra: 10.750 encuestas, aquí los datos han sido ponderados para ajustarlos a las principales variables sociodemográficas de la población de Antioquía teniendo en cuenta los municipios seleccionados.

Error Muestral: 2.6% indicando que los datos presentados son bajo supuestos de muestra aleatoria.

Fecha de recolección de datos: 25, 26, 27, 28 y 29 septiembre de 2023.

Métodos de muestreo: Muestreo probabilístico, multietapico, estratificado de conglomerados de áreas con selección aleatoria de la unidad de observación.

Técnica de recolección de datos: Encuestas presenciales a mayores de 18 años (hombres y mujeres) que estén habilitados para votar, con cuestionario estructurado y tarjetón físico, realizado en cada uno de los municipios anteriormente mencionados.

Número de encuestadores: 40

Preguntas concretas que se formularon: Referirse a cuestionario. Anexo 1.

Persona o instituciones de las que se indago: Referirse a cuestionario. Anexo 1.

Preguntas concretas que se formularon: Referirse a cuestionario. Anexo 1.