Llega a Colombia KIIEX, primer “exchange” colombiano en activos digitales

Danyel Arenas, CEO de KII Global. Foto: Cortesía

Comencemos por explicar conceptos: un exchange es una plataforma virtual que permite comprar, vender, intercambiar y comerciar activos digitales. Para algunos es la nueva bolsa de acciones, pero en un plano totalmente digital. Por su inestabilidad, las finanzas latinoamericanas son una fuente de preocupación para muchos. En medio de este panorama, la compañía colombiana KII Global brinda una propuesta para fortalecer la economía local, que será lanzada en Colombia el próximo 30 de noviembre.

Por eso, en entrevista con El Espectador, Danyel Arenas, CEO de KII Global, habló del lanzamiento de la plataforma KIIEX, el primer exchange colombiano pensado para las personas, que junto a todas las garantías legales espera inspirar confianza y convertirse en un referente en comercio de activos digitales.

¿Cuáles son las necesidades financieras de Latinoamérica?

Desde que inicié mi formación financiera y empresarial, siempre estuve interesado en aportar al crecimiento de la región. En el 2018, fundé un fondo de inversión, Inmersion Capital, y empecé a interesarme por el mundo de los activos digitales. Percibí las falencias de las finanzas tradicionales y vi las oportunidades que se abrían de la mano de la tecnología. Así decidí, junto a Alex Cavallero, COO de KII Global, iniciar una compañía que les permitiera a todos los latinoamericanos tener los beneficios que los activos digitales y la tecnología blockchain ofrecen.

¿Cuál es el diferencial de KIIEX?

Son varios diferenciales claves. Por una parte, contamos con una plataforma de fácil conectividad, muy escalable en la economía latinoamericana, con una estructura segura y dinámica. Tenemos distintos aliados que nos permiten garantizar el acceso seguro y la protección de los fondos de nuestros usuarios. Contamos también con trading fees competitivos y, contrario a otras plataformas, no realizamos bloqueos de cuentas, lo cual significa que los usuarios siempre tendrán acceso y control de sus recursos. Otro de nuestros grandes diferenciadores es el servicio humano. Al contactarnos, no responderá un robot; el servicio es de humano a humano, para garantizar cercanía y una resolución rápida. Además, somos pioneros en tener la mejor tecnología al momento de la verificación de nuestros clientes, la validación del origen de sus fondos, la auditoría de cada movimiento y la seguridad operacional y de datos para los usuarios.

En economías emergentes, ¿cuál es la escalabilidad de las finanzas descentralizadas (DeFi)?

La escalabilidad de las finanzas descentralizadas es muy amplia. Hasta mayo del 2022, se estimaba que aproximadamente 1.700 millones de personas en el mundo no tenían acceso a ninguna forma de cuenta bancaria. Estas cifras son alarmantes. En América Latina, el 21 % del público está excluido del sistema financiero. La falta de infraestructura bancaria se traduce en que muchos ciudadanos alrededor del mundo no tengan acceso a productos financieros y, en dicho sentido, las finanzas descentralizadas pueden convertirse en un apoyo fundamental. Las DeFi permiten brindar servicios accesibles a bajo costo, a través de tecnología blockchain, que agiliza los procesos al no requerir un intermediario. De esta manera, las finanzas descentralizadas tienen un potencial enorme en economías emergentes, convirtiéndose en una herramienta que empodera y apoya los procesos financieros de los ciudadanos.

¿Por qué cree que el “exchange” es un producto con mucho futuro en Latinoamérica?

Desde el inicio, pensamos que KIIEX debía ser una plataforma de latinoamericanos para latinoamericanos y esto se centra en la experiencia del usuario. Nuestro exchange cuenta con las funciones y herramientas necesarias para comprender y ser ágil en sus movimientos, dejando de lado las extensas, tediosas y complejas plataformas que hoy existen.

Una de las grandes virtudes de nuestro exchange es el capital humano que está detrás de él. KIIEX es un exchange de latinos para latinos. Nuestro equipo está conformado por un 88 % de talento latinoamericano.

¿Es posible que el “exchange” en las finanzas genere un crecimiento financiero en Colombia?

Nuestro principal objetivo, tanto con el exchange como con el resto de productos de nuestro ecosistema, es apoyar el crecimiento financiero de la región. Nos interesa brindar herramientas que fortalezcan la vida financiera de las personas, que les ayuden a empoderarse de su economía. Queremos contribuir a impulsar a Latinoamérica con una misión de impacto social, a través de un enfoque en educación financiera, inclusión y crecimiento sostenido en la región. Y esto lo hacemos con soluciones reales para personas reales.

¿Cómo nació KII Global?

Nosotros, desde hace mucho tiempo, vimos la necesidad de Latinoamérica en términos de inclusión financiera, pero también vimos que se estaba usando, como siempre, los actores internacionales (asiáticos, norteamericanos, europeos) y no había una solución latina para su propia región. Es así como, con mucha preparación, inversión, dedicación y desarrollo logramos crear un ecosistema soportado en tecnología blockchain.

¿Cómo funciona el ecosistema de KII Global?

Nuestro ecosistema está conformado por tres soluciones: Una blockchain propia Layer 1, que se ve traducido en un activo digital (KII Coin), una billetera digital (KII Wallet) y el exchange (KIIEX). Gracias a la integración de estos tres pilares, podemos brindar solidez, garantías y seguridad a nuestra comunidad. Los tres productos interactúan de forma armónica para brindar soluciones concretas a los retos económicos que hay en América Latina. Contar con nuestra propia divisa digital nos brinda un respaldo que no es común en todos los exchanges. Gracias a esto, podemos dar mucha más solidez, garantías y seguridad.

¿Metas a mediano plazo?

Realmente nuestra meta más grande es lograr que Latinoamérica sea protagonista en materia de activos digitales y desarrollo blockchain. Queremos que la región no juegue un papel secundario, sino protagónico. Nos interesa que América Latina participe, sea agente y tenga un rol propositivo en la inclusión financiera desde un producto desarrollado y pensado para los retos particulares que se viven aquí. Queremos, mediante KIIEX, cerrar brechas de desigualdad financiera y mostrar que cualquier persona puede familiarizarse con el blockchain y los activos digitales.

