“Lo más importante en la salud mental es la educación”

Guillermo Mendoza Vélez, médico psiquiatra y director del centro Salud Mental y Emocional Centro Terapéutico. Foto: Cortesía

Los aumentos de las cifras de suicidios en todo el mundo han encendido las alarmas sobre cómo las sociedades están abordando la salud mental, sus gobiernos y hasta sus entidades de salud, y Colombia no es la excepción. De acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, las lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) se incrementaron un 2,4% en el primer trimestre de 2023. Es por eso que alertar, prevenir y educar son acciones fundamentales al hablar sobre salud mental y en especial cuando se abordan temas como el suicidio. Por esa razón hablamos con el doctor Guillermo Mendoza Vélez, médico psiquiatra y director del centro Salud Mental y Emocional Centro Terapéutico, quien remarcó la importancia de la educación, la prevención y los estigmas.

¿Cuáles son las señales de alarma o advertencia ante un suicidio?

En primer lugar, muchas de estas personas que tienen intentos o ideas de suicidio, por lo general vienen detrás de un proceso de depresión y a veces con altos índices de ansiedad. En algunas circunstancias la persona que tiene ansiedad o depresión o pasa por un momento difícil comienza a hablar al respecto, o a veces frases incluso indirectas como “la vida ya no tiene sentido”, o que “soy una carga para los demás”, porque incluso antes de un intento de suicidio puede haber este tipo de comentarios. Todo esto es un signo de alarma. Siempre que la persona hable o manifieste directamente que se quiere morir hay que solicitar ayuda.

¿Cómo se puede apoyar a alguien que esté lidiando con pensamientos suicidas?

Lo primero es entenderlo, no decir o creer que esa persona está solamente llamando la atención, o es algo para manipular; la mayoría, y más cuando se pasa por procesos depresivos, es importante decirle que se le entiende, que esa situación o pensamiento es algo que no se va minimizar, sino por el contrario, algo que necesita ayuda y que se reconozca que esa persona está pasando por un proceso difícil y que esa persona tanto como la que da apoyo reconozca y entienda que la idea de un suicidio es un problema de salud.

¿Cuáles son los recursos disponibles para las personas en riesgo?

Es importante que la persona hable y se exprese. Porque ocurre que, en muchas ocasiones, la familia o los amigos, o las personas cercanas se convierten en un recurso y eso es importante para cualquier persona que esté en riesgo. En la salud mental hay mucho estigma, y digamos, cuando hay un familiar o amigo que realmente comprenden esto como algo de salud mental, pasan a ser un apoyo. Ahora, a través del sistema de salud a una persona se le puede ayudar con consultas de psicología, psiquiatría, los servicios médicos, las aseguradoras, clínicas o como en el caso de nosotros consultas de tipo particular, siempre estamos disponibles para darle a esa persona un tratamiento y ayudarle a salir adelante. Ya en caso de que haya una alta intencionalidad suicida están las líneas de la Secretaría Distrital de Salud y el 123 o la línea 106 que son quienes brindan ayuda en momentos críticos.

¿Cómo se puede abordar la conversación sobre el suicidio de forma segura y compasiva?

Que puedan entender que la idea de suicidio es un síntoma clínico, de un problema, que usualmente es la depresión, o quizá sea la principal porque hay muchas más causas. Cuando se habla con una persona con ideas de suicidio debemos tener en cuenta es que lo más probable es que esté pasando un problema de depresión con altos índices de ansiedad. No hay que minimizar nada, es entender que la depresión o cualquier otro padecimiento en salud mental es un algo que ocurre y no invento. Cuando como profesional se da un tratamiento a la depresión, esa persona cuyo síntoma era el suicidio, realmente no quería hacerlo, por eso cuando se habla con una persona con estas ideas hay que abordarlo desde el punto de vista de la compresión.

¿Cómo afecta la salud mental a la ideación suicida?

Esto se entiende como una complicación o un síntoma de una depresión grave, que es de los problemas de salud mental más importantes que pueden inducir ideas de suicidio, los síntomas de ansiedad también, aunque hay otros problemas de salud mental que pueden generar depresión y a su vez ideas de suicidio, pero ya en casos muy graves como lo pueden ser trastornos bipolares, esquizofrenia, un trastorno obsesivo compulsivo, dependencia de sustancias, trastornos de conducta alimentaria. En general cuando estos problemas de salud no son bien tratados o abordados y no reciben tratamiento puede haber un riesgo de sufrir un episodio depresivo y esto a su vez activar las ideaciones de suicidio.

¿Qué recursos como sociedad existen o deberían existir para apoyar a las personas en riesgo?

Lo más importante en la salud mental es la educación, es decir, en el gobierno actualmente existen varias leyes en pro de salud mental, hay un énfasis fuerte en las aseguradoras para este tema. Se habla en los colegios, universidades, empresas, incluso varios profesionales en salud mental contamos con esa iniciativa de también educar a las personas por medio de redes sociales, conferencias, charlas acerca de los diferentes problemas que existen. En este caso, el de la depresión y el suicidio, las personas deben entender que las ideas de suicidio son un problema médico derivado de la depresión, por eso, la parte educativa es bien importante porque el principal obstáculo para que las personas reciban atención médica, no solamente es porque hay una deficiencia de profesionales. Por eso, hoy muchos hemos creado clínicas o centros médicos no solo para apoyar, sino también para quienes no consultan porque hay estigmas, o les da vergüenza. Por eso la educación es primordial, para que las herramientas de ayuda estén al alcance, que la sociedad no discrimine tampoco a quienes reciben ayuda, por eso, la educación es muy importante.

¿Qué puede hacer alguien que sepa de alguna persona que esté pasando por esta situación?

Si una persona presenta ideas de querer morirse o tiene una depresión muy fuerte, por favor no subestime estos síntomas; hay que decirles que tienen que consultar. Para eso estamos nosotros los profesionales en salud mental. Entendemos que hay una deficiencia de profesionales en las aseguradoras, por eso es difícil acceder a servicios de salud mental, pero estamos los centros Salud Mental y Emocional Centro Terapéutico que somos otro tipo de alternativas para ayudar en este proceso. No duden en buscar ayuda, es ahí en la ayuda que comienza la mejor forma de prevenir suicidios.